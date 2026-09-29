سام واژیر در شیرجه ۳ متر فینالیست شد؛ پایان کار مقدسی

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های شیرجه بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶، سام واژیر در مرحله مقدماتی شیرجه سه‌متر مردان با کسب ۳۴۳.۳۰ امتیاز در جایگاه نهم قرار گرفت و به فینال این ماده راه یافت.



محمد مقدسی دیگر نماینده ایران در این رقابت، با ثبت ۲۳۸.۸۵ امتیاز در رده شانزدهم ایستاد و از صعود به فینال بازماند.



فینال شیرجه سه‌متر مردان امروز سه‌شنبه ۹ مهر، در مرکز آبی توکیو (Tokyo Aquatics Centre) برگزار خواهد شد. رقابت‌های شیرجه بازی‌های آسیایی در این مجموعه در حال برگزاری است.