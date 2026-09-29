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۷ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۹

آغاز ثبت‌نام عشایر و روستاییان ایلامی فاقد نانوایی در سامانه «سیما»

آغاز ثبت‌نام عشایر و روستاییان ایلامی فاقد نانوایی در سامانه «سیما»

ایلام - مدیرکل غله و خدمات بازرگانی ایلام از آغاز ثبت‌نام عشایر و روستاییان ایلامی فاقد نانوایی در سامانه «سیما» خبر داد.

اصغر باباخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه از پانزدهم مهرماه، تأمین، فروش و عرضه آرد برای جامعه هدف عشایری و ساکنان روستاهای بدون نانوایی، تنها از طریق سامانه «سیما» امکان‌پذیر خواهد بود، اظهار داشت: این اقدام در راستای ساماندهی توزیع آرد و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده در این حوزه انجام می‌شود و جامعه هدف باید در مهلت تعیین‌شده نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

وی با بیان اینکه اداره‌های امور عشایر و تعاون روستایی موظفند نسبت به بارگذاری و نام‌نویسی افراد مشمول در این سامانه اقدام کنند، تصریح کرد: راستی‌آزمایی خانوارها ۲۴ ساعت پس از ثبت نهایی انجام می‌شود و وضعیت تأیید یا مغایرت آنها به فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها ابلاغ خواهد شد؛ این فرآیند، دقت و شفافیت توزیع آرد را افزایش می‌دهد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی ایلام در ادامه با اشاره به سهمیه‌های تعیین‌شده، خاطرنشان کرد: سهمیه هر فرد عشایری ۱۲ کیلوگرم و سهمیه هر فرد روستایی ۸ کیلوگرم تعیین شده است؛ این سهمیه‌ها بر اساس نیاز خانوارها در نظر گرفته شده و توزیع آن از طریق سامانه سیما انجام خواهد شد.

باباخانی در پایان با تأکید بر اینکه روستاهای فاقد نانوایی که در نزدیکی شهرها قرار دارند، مشمول این طرح نمی‌شوند، گفت: هدف از این طرح، تأمین آرد مورد نیاز عشایر و روستاییان ساکن در مناطق دورافتاده و فاقد دسترسی به نانوایی است و انتظار می‌رود جامعه هدف در مهلت مقرر نسبت به ثبت‌نام در سامانه اقدام کنند تا در تأمین آرد دچار مشکل نشوند.

کد مطلب 6962091

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