اکرم صدیقی‌کلاته در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با هفته دفاع مقدس، آیین رونمایی از مستند «از امین‌الله تا امین‌الله» در سالن کانون فرهنگی و هنری شهرستان راز برگزار شد.

وی افزود: این برنامه که با مشارکت ناحیه مقاومت سپاه شهرستان راز و جرگلان به اجرا درآمد، به تجلیل از جهادگران این شهرستان اختصاص داشت.

مدیر حوزه هنری خراسان شمالی تصریح کرد: این مستند ۱۸ دقیقه‌ای، روایتی شیرین و ماندگار از خدمت‌رسانی مردم و اقوام شهرستان راز و جرگلان به زائران مراسم تشییع رهبر شهید در گردنه امین‌الله است و جلوه‌هایی از حضور و همراهی مردم را به تصویر می‌کشد.

صدیقی‌کلاته خاطرنشان کرد: مستند «از امین‌الله تا امین‌الله» به تهیه‌کنندگی حوزه هنری خراسان شمالی تولید شده و محمدحسین محمدزاده کارگردانی و تدوین آن را بر عهده داشته است. این اثر ضمن ثبت گوشه‌هایی از این تجربه جمعی، بر وحدت و همبستگی اقوام شهرستان راز و جرگلان تأکید دارد.

وی در پایان گفت: رونمایی از این مستند، فرصتی برای پاسداشت روحیه خدمت، ایثار و مشارکت مردمی و بازخوانی جلوه‌هایی از همدلی مردم این شهرستان در مراسم تشییع رهبر شهید بود که با استقبال خوب شرکت‌کنندگان در مراسم تجلیل از جهادگران همراه شد.