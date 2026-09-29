به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز کشیر، با اشاره به وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه های شهر تهران گفت: در مسیر غرب به شرق بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد، حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از سردار جنگل تا بلوار فرحزادی و در ادامه از شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی، بزرگراه شهید همت از جنت آباد تا اشرفی اصفهانی شاهد بار ترافیک پر حجم و سنگینی هستیم.

وی در ادامه افزود: در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، بزرگراه شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع) و بزرگراه صدراز بلوار کامرانیه تا مدرس ترافیک پرحجم و سنگین است.

سرهنگ کشیر گفت: بار ترافیک در مسیر جنوب به شمال بزرگراه شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا قبل از پل جلال آل احمد، بزرگراه نواب صفوی از ۹دی تا تونل توحید، بزرگراه آیت الله سعیدی از یافت آباد تا خیابان هاشمی و بزرگراه امام علی (ع) از بزرگراه شهید رئیسی تا بزرگراه شهید محلاتی نیز پرحجم و سنگین می‌باشد.

متاسفانه حوالی ساعت ۱۰:۴۵ شب گذشته در موقعیت شوش «قبل از رجایی» ۳ دستگاه موتورسیکلت به علت «حرکت در خلاف جهت» باهم برخورد کردند. این تصادف جرحی سه نفر مصدوم بهمراه داشت که توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

جزئیات بیشتر وقوع این تصادف جرحی در دست بررسی کارشناسان قرار دارد.

وی در پایان توصیه کرد: موتورسواران از حرکت در خلاف جهت مسیر خودداری کنند چرا که این اقدام علاوه بر نقض قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، فرصت واکنش را از سایر رانندگان گرفته و احتمال وقوع حوادث ناگوار را افزایش می‌دهد. تمرکز و توجه همچنین استفاده از کلاه ایمنی « کلاه زندگی» از اصول مهم برای تردد ایمن موتورسواران در معابر پایتخت است.