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۷ مهر ۱۴۰۵، ۹:۲۰

ندرخانی: کشفیات مواد مخدر در خراسان شمالی ۲۷ درصد افزایش یافت

ندرخانی: کشفیات مواد مخدر در خراسان شمالی ۲۷ درصد افزایش یافت

بجنورد- فرمانده انتظامی خراسان شمالی از افزایش ۲۷ درصدی کشفیات مواد مخدر در ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: ۲ هزار و ۵۸۳ نفر در این مدت دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، سردار علی ندرخانی اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در مجموع ۷۰۱ کیلو و ۱۶۵ گرم انواع مواد مخدر کشف کردند که کشفیات مواد مخدر صنعتی و نیمه‌صنعتی نیز با رشد ۴۹ درصدی همراه بوده است.

وی افزود: در این مدت ۵۹ قاچاقچی، یک‌هزار و ۳۸۹ خرده‌فروش و ۲۲۹ معتاد دستگیر و ۶۷ دستگاه خودرو و ۴ دستگاه موتورسیکلت توقیف شد.

فرمانده انتظامی استان از انهدام ۱۰ باند مواد مخدر و اجرای ۲ هزار و ۳۲۵ طرح عملیاتی در استان خبر داد و گفت: تعداد عملیات‌های موفق پلیس مبارزه با مواد مخدر نیز با افزایش ۱۱ درصدی به ۲ هزار و ۶۴۱ عملیات رسیده است.

سردار ندرخانی با تأکید بر تداوم برخورد با قاچاقچیان و خرده‌فروشان مواد مخدر، خاطرنشان کرد: مقابله با پدیده شوم مواد مخدر نیازمند مشارکت و همراهی مردم و دستگاه‌های مسئول است و پلیس با جدیت به مأموریت خود در این حوزه ادامه خواهد داد.

کد مطلب 6962030

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