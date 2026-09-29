سلاح شکاری در خودروی مشکوک در قلاجه کشف شد

علی‌احمد سرشت در گفتگو با خبرنگار مهر، از توقف یک خودروی مشکوک در محدوده این منطقه حفاظت‌شده و کشف یک قبضه سلاح شکاری از داخل آن خبر داد.

وی اظهار داشت: این اقدام پس از دریافت گزارش‌های مردمی درباره تردد یک خودروی مشکوک در محدوده منطقه حفاظت‌شده قلاجه و با هماهنگی یگان حفاظت محیط زیست و مأموران نیروی انتظامی انجام شد.

سرشت افزود: پس از متوقف کردن خودرو، مأموران نسبت به بازرسی دقیق آن اقدام کردند که در جریان این بازرسی، یک قبضه سلاح شکاری کشف و ضبط شد.

مسئول منطقه حفاظت‌شده قلاجه تصریح کرد: در بررسی انجام‌شده هیچ لاشه حیوانی یا نشانه‌ای از شکار داخل خودرو مشاهده نشد، اما وجود سلاح در محدوده منطقه حفاظت‌شده، از نظر حفاظت از امنیت زیست‌محیطی اهمیت بالایی دارد.

وی ادامه داد: ورود غیرمجاز تجهیزات شکاری به مناطق حفاظت‌شده صرفاً یک تخلف معمولی محسوب نمی‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد تهدید برای تعادل اکولوژیکی و جمعیت گونه‌های جانوری منطقه باشد.

سرشت خاطرنشان کرد: حتی در صورت نبود لاشه یا مشاهده مستقیم آثار شکار، وجود سلاح در چنین محدوده‌ای می‌تواند تنوع زیستی را با تهدید مواجه کند و به همین دلیل جلوگیری از ورود ابزارهای شکار به مناطق حفاظت‌شده، از اولویت‌های مهم در مدیریت حیات‌وحش است.

وی در پایان گفت: خودرو و سلاح کشف‌شده برای طی مراحل قانونی و انجام رسیدگی‌های قضایی به مأموران نیروی انتظامی تحویل داده شد.