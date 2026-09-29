آغاز احداث مجتمع گردشگری ۲۵۰ میلیارد تومانی در کنارک

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی طهرانیمقدم اظهار کرد: عملیات اجرایی این مجتمع گردشگری در زمینی به مساحت یک هکتار و با زیربنای ۲ هزار مترمربع آغاز شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سیستان و بلوچستان افزود: برای اجرای این پروژه که موافقت اصولی آن از سوی ادارهکل میراثفرهنگی صادر شده، ۲۵۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری بخش خصوصی پیشبینی شده و با بهرهبرداری از آن، زمینه اشتغال مستقیم برای ۲۰ نفر فراهم میشود.
طهرانیمقدم گفت: توسعه زیرساختهای گردشگری و حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی از اولویتهای ادارهکل میراثفرهنگی است و تسهیل فرآیند سرمایهگذاری برای افزایش ظرفیتهای گردشگری و ایجاد فرصتهای شغلی در استان دنبال میشود.
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