تلفات حوادث رانندگی در مازندران ۴ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی عباسی با اشاره به آمار تلفات حوادث رانندگی در پنج ماهه امسال اظهار کرد: طی این مدت ۱۸۵ نفر در پی حوادث رانندگی در مازندران جان خود را از دست دادند که ۱۵۹ نفر از جانباختگان مرد و سایر فوتیها زن بودند.
وی افزود: شهرستان ساری با ۴۲ فوتی بیشترین آمار تلفات حوادث رانندگی را در این مدت به خود اختصاص داده و پس از آن بابل با ۲۶ و آمل با ۲۰ فوتی در رتبههای بعدی قرار دارند.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران ادامه داد: کمترین شمار فوتیهای ناشی از حوادث رانندگی نیز در شهرستانهای محمودآباد و سوادکوه شمالی گزارش شده است.
بیشترین تلفات در جادههای برونشهری و روستایی
عباسی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از تلفات تصادفات در محورهای برونشهری و راههای روستایی رخ داده است، گفت: از مجموع ۱۸۵ فوتی ثبتشده طی پنج ماه امسال، ۱۳۲ نفر در حوادث برونشهری و راههای روستایی جان باختند.
وی تعداد جانباختگان حوادث رانندگی در محدودههای درونشهری را نیز ۵۳ نفر اعلام کرد و افزود: آمار تلفات در هر دو بخش برونشهری و درونشهری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.
افزایش ۲۱ درصدی مصدومان تصادفات
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از افزایش قابل توجه شمار مصدومان حوادث رانندگی خبر داد و اظهار کرد: طی پنج ماه امسال هفت هزار و ۴۷۳ نفر به دلیل آسیبهای ناشی از تصادفات رانندگی به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد افزایش یافته است.
عباسی رعایت قوانین و مقررات رانندگی را از عوامل مؤثر در کاهش تلفات جادهای دانست و بر ضرورت توجه جدیتر به فرهنگ ترافیک تأکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی میتوانند با استفاده از آمارهای پزشکی قانونی و برنامهریزیهای پیشگیرانه، در زمینه افزایش آگاهی عمومی و فرهنگسازی گام بردارند و زمینه کاهش شمار جانباختگان و مصدومان حوادث رانندگی را فراهم کنند.
به گزارش مهر، آمارهای پزشکی قانونی نشان میدهد در کنار کاهش چهار درصدی تلفات حوادث رانندگی در مازندران، شمار مصدومان تصادفات در پنج ماهه امسال افزایش ۲۱ درصدی داشته است.
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