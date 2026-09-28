وقوع ۳ حادثه رانندگی در محورهای استان سمنان؛ یک نفر جان باخت

سرهنگ موسی بزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع سه سانحه رانندگی طی روز دوشنبه در جاده های استان سمنان خبر داد و اظهار کرد: این حوادث فوت یک نفر و مصدومیت ۱۱ نفر را رقم زده است.

وی با بیان اینکه در نخستین حادثه، یک دستگاه پژو ۲۰۶ کیلومتر ۴۵ محور شاهرود به میامی واژگون شد، ادامه داد: بر اثر این حادثه یک نفر مصدوم و یک نفر در صحنه جان باخت.

رئیس پلیس راه استان سمنان با اشاره به حادثه‌ای دیگر در شهرستان آرادان، روستای حسین‌آباد کردها، توضیح داد: یک دستگاه تراکتور با موتورسیکلت و عابران برخورد کرد که این حادثه چهار مصدوم برجا گذاشت.

بزرگی ادامه داد: همچنین در کیلومتر ۱۶ محور فولاد محله به کیاسر، برخورد یک دستگاه کامیون با پژو پارس به مصدومیت شش نفر منجر شد.

وی با اشاره به اهمیت رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، تاکید کرد: از رانندگان درخواست داریم با رعایت سرعت مطمئنه، توجه کافی به مسیر و پرهیز از رفتارهای پرخطر، از وقوع حوادث رانندگی پیشگیری کنند.