به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ایران در دومین مسابقه خود در مرحله مقدماتی بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ به مصاف تایلند رفت و سه بر صفر این تیم را شکست داد. پوریا حسین خانزاده، علی حق‌پرست و ماهاسیریوتین سویت (بازیکن شماره ۱۵ تایلند) با کسب ۱۳ پوئن، امتیازآورترین بازیکنان این دیدار شدند.

تیم ملی والیبال ایران در مجموع ست‌های این مسابقه ۷۵ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۳۶ پوئن در حمله، ۵ امتیاز در دفاع، ۷ پوئن سرویس و ۲۷ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود.

بازیکنان تیم ملی والیبال تایلند نیز در مجموع ست‌های این مسابقه ۵۱ امتیاز کسب کردند که شامل ۳۷ امتیاز حمله، ۳ دفاع و ۱۱ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.