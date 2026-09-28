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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۷

بازی‌های آسیایی ناگویا - ۲۰۲۶

آنالیز فنی والیبال ایران مقابل تایلند با درخشش خانزاده و حق‌پرست

آنالیز فنی والیبال ایران مقابل تایلند با درخشش خانزاده و حق‌پرست

پوریا حسین خانزاده، علی حق‌پرست و ماهاسیریوتین امتیازآورترین بازیکنان دیدار ایران و تایلند در مرحله مقدماتی بازی های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ایران در دومین مسابقه خود در مرحله مقدماتی بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ به مصاف تایلند رفت و سه بر صفر این تیم را شکست داد. پوریا حسین خانزاده، علی حق‌پرست و ماهاسیریوتین سویت (بازیکن شماره ۱۵ تایلند) با کسب ۱۳ پوئن، امتیازآورترین بازیکنان این دیدار شدند.

تیم ملی والیبال ایران در مجموع ست‌های این مسابقه ۷۵ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۳۶ پوئن در حمله، ۵ امتیاز در دفاع، ۷ پوئن سرویس و ۲۷ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود.

بازیکنان تیم ملی والیبال تایلند نیز در مجموع ست‌های این مسابقه ۵۱ امتیاز کسب کردند که شامل ۳۷ امتیاز حمله، ۳ دفاع و ۱۱ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.

کد مطلب 6961294
سیده فرزانه شریفی

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