منوچهر حیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سرشماری به عنوان یک ابزار مدیریتی، زیرساختی مهم برای برنامهریزی و تصمیمگیری مدیران است و اگر شناخت دقیقی از وضعیت جمعیت و مسکن نداشته باشیم، برنامهریزیها با خطای جدی مواجه خواهد شد.
وی افزود: یکی از اهداف مهم سرشماری، فراهم کردن اطلاعات لازم برای برنامهریزی و تقسیم عادلانه منابع و امکانات در بخشهای مختلف جامعه است.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قزوین ادامه داد: سرشماری به معنای شمارش افراد یک جامعه و ثبت بخشی از خصوصیات و ویژگیهای آنهاست و زمانی که اطلاعات مسکن نیز به آن اضافه شود، سرشماری عمومی نفوس و مسکن شکل میگیرد.
حیاتی با اشاره به سابقه اجرای سرشماری در کشور بیان کرد: نخستین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۳۵ انجام شد و در ادامه، سرشماریها عمدتاً با فاصلههای ۱۰ ساله اجرا شدند. در سال ۱۳۹۰ فاصله اجرای سرشماری به پنج سال کاهش یافت و در سال ۱۳۹۵ نیز هشتمین سرشماری انجام شد و امسال پس از ۱۰ سال، نهمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن اجرا خواهد شد.
وی درباره تفاوت شیوه اجرای سرشماری ۱۴۰۵ با دورههای گذشته گفت: در سرشماریهای پیشین، اطلاعات عمدتاً بر پایه مراجعه میدانی به خانوارها جمعآوری میشد، اما در دوره جدید روش ترکیبی و ثبتیمبنا مورد استفاده قرار میگیرد و اطلاعات ثبتشده در پایگاههای اداری، مبنای اصلی تولید آمار خواهد بود.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قزوین تصریح کرد: حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد اطلاعات مورد نیاز از بانکهای اطلاعاتی استخراج میشود و بخش باقیمانده که به دلیل نقص، مغایرت یا نبود اطلاعات در سامانهها قابل تأمین نیست، از روشهای دیگر تکمیل خواهد شد.
حیاتی با بیان اینکه بخش محدودی از اطلاعات به صورت اینترنتی از خانوارها دریافت میشود، افزود: خانوارهایی که اطلاعات آنها ناقص باشد شناسایی میشوند و در مهرماه برای آنها پیامک ارسال خواهد شد تا از طریق لینکی که در اختیارشان قرار میگیرد، اطلاعات مورد نیاز مربوط به اعضای خانواده و مسکن را تکمیل کنند.
وی ادامه داد: اطلاعاتی که از خانوارها درخواست میشود، مختصر است و افراد میتوانند در مدت کوتاهی اطلاعات مورد نیاز را ثبت کنند. به این ترتیب بخشی از نواقص اطلاعات ثبتشده در پایگاههای اداری برطرف خواهد شد.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قزوین درباره مزیتهای روش جدید سرشماری اظهار کرد: در روش سنتی، اجرای سرشماری نیازمند یک سازمان اجرایی بسیار گسترده، تعداد زیادی آمارگیر و بازبین، خودرو و امکانات پشتیبانی بود و علاوه بر هزینه بالا، زمان زیادی برای اجرای طرح و ورود اطلاعات صرف میشد.
حیاتی افزود: با استفاده از روش ثبتیمبنا، بخش عمده اطلاعات از سامانههای موجود استخراج میشود و مراجعه میدانی تنها برای بخش محدودی از جامعه و در مواردی انجام میشود که نیاز به تکمیل یا بررسی اطلاعات وجود داشته باشد.
وی با اشاره به منابع اصلی اطلاعات سرشماری گفت: سه ثبت اصلی شامل ثبت جمعیت، ثبت املاک و ثبت آموزش، بخش قابل توجهی از اطلاعات مورد نیاز سرشماری را در اختیار قرار میدهند و اطلاعات دستگاههایی مانند فراجا، وزارت بهداشت و آموزش و پرورش نیز در فرآیند تکمیل دادهها مورد استفاده قرار میگیرد.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قزوین یکی از دلایل وجود نقص در اطلاعات را تفاوت در تعاریف و نبود ثبت اداری برخی ویژگیها دانست و گفت: برای نمونه، برخی مشاغل غیررسمی در سامانههای اداری ثبت نمیشوند و به همین دلیل اطلاعات کاملی از این بخش در اختیار نیست.
حیاتی همچنین به چالش ثبت اطلاعات اتباع غیرایرانی اشاره کرد و افزود: در برخی موارد اطلاعات این افراد در نظام ثبت اداری به شکل کامل ثبت نشده است و همین موضوع یکی از دلایل نیاز به تکمیل اطلاعات از طریق روشهای دیگر است.
وی تأکید کرد: مراجعه حضوری به همه خانوارها انجام نمیشود و تقریباً بین پنج تا ۱۰ درصد خانوارها در سطح جامعه به صورت هدفمند مورد مراجعه قرار میگیرند؛ این خانوارها یا در مناطقی قرار دارند که اطلاعات آنها ناقص است یا برای اطمینان از پوشش کامل جغرافیایی انتخاب میشوند.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قزوین گفت: یکی از ویژگیهای مهم سرشماری، پوشش کامل جمعیت و دیگری پوشش کامل جغرافیایی است؛ بنابراین باید اطمینان حاصل شود که هیچ فرد یا مکانی از فرآیند سرشماری جا نماند.
حیاتی درباره محرمانگی اطلاعات سرشماری نیز اظهار کرد: اطلاعات سرشماری برای برنامهریزیهای کلان استان و کشور مورد استفاده قرار میگیرد و فردمحور یا خانوادهمحور نیست.
وی خاطرنشان کرد: هیچ اسمی در اطلاعات سرشماری وجود ندارد و مرکز آمار ایران نیز مسئولیت حفظ محرمانگی اطلاعات را بر عهده دارد و اطلاعات افراد به صورت نامدار در اختیار دستگاههای دیگر قرار نخواهد گرفت.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ با رویکرد ثبتیمبنا و عملیات میدانی هدفمند اجرا میشود و خانوارهایی که اطلاعات آنها نیازمند تکمیل یا صحتسنجی باشد، پیش از مراجعه از طریق پیامک اطلاعرسانی خواهند شد.
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