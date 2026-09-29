کشف ۷۱۰ کیلوگرم مس سرقتی در میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ آقا علی یوسفوند، فرمانده انتظامی شهرستان میناب، از کشف محموله مس سرقتی در جریان بازرسی از یک دستگاه کامیونت ایسوزو خبر داد و اظهار کرد: مأموران انتظامی در راستای مقابله با سرقت و شناسایی اموال مسروقه، یک دستگاه کامیونت ایسوزو حامل ضایعات را مورد بررسی و بازرسی قرار دادند.
وی افزود: مأموران در بازرسی دقیق از بار این خودرو موفق به کشف ۷۱۰ کیلوگرم مس شدند که بررسیهای صورتگرفته نشان داد این محموله مربوط به سیم و کابلهای برق سرقتی بوده است.
فرمانده انتظامی شهرستان میناب ادامه داد: در جریان بازرسی از کامیونت، علاوه بر محموله مس، چهار عدد باتری مربوط به خودروهای سواری و دو عدد باتری موتورسیکلت نیز کشف شد.
یوسفوند با بیان اینکه باتریهای کشفشده بهصورت ماهرانه در زیر بار ضایعات جاسازی و مخفی شده بود، گفت: تمامی اقلام کشفشده توسط مأموران ضبط و برای انجام بررسیها و اقدامات قانونی در اختیار مراجع مربوطه قرار گرفت.
وی تأکید کرد: مقابله با سرقت و برخورد با افرادی که در زمینه جابهجایی، خرید و فروش یا نگهداری اموال مسروقه فعالیت دارند، با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.
فرمانده انتظامی شهرستان میناب از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را در اسرع وقت از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به مأموران انتظامی اطلاع دهند.
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