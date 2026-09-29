به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید اسماعیل حسینی صبح سهشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در مازندران، با تشریح بخشی از اقدامات و برنامههای عقیدتی سیاسی انتظامی استان، اظهار کرد: فعالیتهای فرهنگی و اعتقادی در مجموعه انتظامی زمانی اثربخش خواهد بود که از قالب برگزاری صرف جلسات خارج شده و آثار آن در متن زندگی و خدمت کارکنان و سربازان دیده شود.
وی با اشاره به تغییر رویکرد در ارزیابی فعالیتهای فرهنگی افزود: دیگر صرفاً این موضوع که چند برنامه برگزار شده یا چند جلسه تشکیل شده، معیار ارزیابی نیست، بلکه باید مشخص شود چند نفر در این برنامهها مشارکت فعال داشتهاند، چه میزان مشارکت افزایش یافته و کدام مسئله فرهنگی یا اجتماعی با این اقدامات کاهش یافته یا برطرف شده است.
رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی مازندران، ایجاد حلقههای معرفتی کوچک و صمیمی را یکی از محورهای این رویکرد عنوان کرد و گفت: گروههای محدود ۱۰ تا ۱۵ نفره با محوریت موضوعات واقعی زندگی، اخلاق حرفهای، مسائل خانواده، تربیت فرزند و پرسشهای سیاسی و اعتقادی شکل گرفته است تا امکان گفتوگوی صمیمانه و طرح دغدغههای واقعی کارکنان و سربازان فراهم شود.
حجتالاسلام حسینی با اشاره به ضرورت بهرهگیری از ابزارهای نوین ارتباطی در تبلیغ و آموزش دینی، خاطرنشان کرد: فعالیتهای فرهنگی دیگر نمیتواند تنها به شیوههای سنتی محدود باشد و استفاده از فضای مجازی و تولید محتوای کوتاه، جذاب و مستند برای پاسخ به شبهات و تقویت معارف دینی در دستور کار قرار گرفته است.
وی همچنین مناسبتهای ملی و مذهبی را فرصتی برای آموزش و گفتوگو دانست و افزود: این مناسبتها میتوانند به بستری برای تقویت سرمایه معنوی کارکنان، افزایش تعامل و انتقال مفاهیم اخلاقی و اعتقادی تبدیل شوند.
شناسایی ظرفیتهای فرهنگی کارکنان و سربازان
رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی مازندران از استعدادیابی فرهنگی در میان کارکنان و سربازان به عنوان یکی دیگر از برنامههای این مجموعه یاد کرد و گفت: قاریان، حافظان قرآن، سخنرانان، نویسندگان، مداحان و دیگر فعالان فرهنگی شناسایی و برای رشد و استفاده از ظرفیت آنها زمینهسازی شده است.
به گفته وی، در این چارچوب ۱۲۵ نفر از حافظان قرآن در سطوح مختلف از پنج تا ۳۰ جزء شناسایی و معرفی شدهاند و از ظرفیت سربازان در فعالیتهای قرآنی و فرهنگی نیز استفاده میشود.
حجتالاسلام حسینی با تأکید بر اینکه رفتار خود روحانیون میتواند مهمترین ابزار اثرگذاری فرهنگی باشد، بیان کرد: اخلاق، تواضع، سادهزیستی، پاسخگویی و مردمداری باید در رفتار روحانیون دیده شود و صرفاً در قالب توصیه و سخنرانی باقی نماند.
وی ادامه داد: الگوی مورد نظر، روحانیای است که علاوه بر حضور در مسجد، در کنار کارکنان، میان سربازان و در متن مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز حضور داشته باشد؛ روحانیای که پیش از سخن گفتن، شنونده باشد و پیش از توصیه به دیگران، خود در میدان عمل الگو ارائه کند.
رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی مازندران با اشاره به نقش این مجموعه در تربیت نیروی انسانی افزود: مأموریت اصلی، کمک به تربیت پلیسی در تراز جامعه قرآنی و انقلاب اسلامی است؛ نیرویی که در میدان خدمت بتواند اخلاق و ایمان را در کنار تخصص، مسئولیتپذیری و اقتدار به نمایش بگذارد.
وی در پایان تأکید کرد: موفقیت یک روحانی را نباید صرفاً با تعداد سخنرانیها و جلسات سنجید؛ بلکه باید دید تا چه اندازه توانسته با کارکنان و بهویژه سربازان ارتباط برقرار کند، به یک جوان امید و انگیزه بدهد، به پرسش و شبههای پاسخ دهد، خانوادهای را آرام کند و یک همکار را با قرآن و معنویت مأنوس سازد.
حجتالاسلام حسینی خاطرنشان کرد: هدف نهایی این است که فعالیت فرهنگی از فضای جلسه فراتر رفته و در رفتار، اخلاق و کیفیت خدمت کارکنان نمود پیدا کند؛ چرا که روحانی موفق، روحانی حاضر در میدان، همراه کارکنان و الگوی عملی برای دیگران است.
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