به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وقوع حادثه آتش‌سوزی در برج تجاری «زاگرس» همدان جلسه بررسی ابعاد این حادثه صبح سه شنبه با دستور ویژه دادستان مرکز استان و با حضور نمایندگان کسبه، مدیران این مجتمع، رئیس سازمان آتش‌نشانی، مسئولان مدیریت شهری و معاون عملیات فرماندهی انتظامی برگزار شد.

در این نشست تخصصی ضمن استماع دغدغه‌های مالکان و کسبه برج زاگرس، وضعیت ایمنی مجموعه، میزان خسارات وارده و همچنین مسئولیت‌های حقوقی طرفین مرتبط با این حادثه مورد واکاوی دقیق قرار گرفت.

در این جلسه بر اهمیت شناسایی دقیق علل و عوامل وقوع حریق تاکید و مقرر شد تیم‌های کارشناسی به‌صورت ویژه نسبت به ارزیابی ابعاد حادثه اقدام کنند تا ضمن تعیین تکلیف قانونی پرونده با مقصران احتمالی برخورد متناسب صورت گیرد.

عباس نجفی دادستان همدان با تاکید بر ضرورت صیانت از حقوق عامه و امنیت روانی کسبه و شهروندان به دستگاه‌های متولی دستور داد تا اقدامات پیشگیرانه برای رفع نواقص ایمنی این مجتمع و سایر مراکز مشابه را در اولویت قرار دهند.

در پایان این نشست تصریح شد که پیگیری‌ها تا حصول نتیجه نهایی و اطمینان از رعایت استانداردهای ایمنی برای فعالیت مجدد کسبه به‌طور مستمر ادامه خواهد داشت.