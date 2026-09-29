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۷ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۲

تاکید رئیس دانشگاه علامه بر شنیدن بی‌واسطه دغدغه‌های دانشجویان

تاکید رئیس دانشگاه علامه بر شنیدن بی‌واسطه دغدغه‌های دانشجویان

رئیس دانشگاه علامه طباطبائی با نمایندگان شورای صنفی، انجمن اسلامی مستقل، دفتر تحکیم وحدت و تشکل‌های بسیج اساتید، کارکنان و دانشجویی دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شجاع احمدوند، رئیس دانشگاه علامه طباطبائی در آغاز سال تحصیلی جدید، با هدف شنیدن بی‌واسطه صدای دانشجویان و تقویت هم‌افزایی دانشگاهی، نشست‌هایی با نمایندگان شورای صنفی، انجمن اسلامی مستقل، دفتر تحکیم وحدت و تشکل‌های بسیج اساتید، کارکنان و دانشجویی برگزار کرد.

وی در این نشست‌ها با تأکید بر اینکه دانشگاه خانه اصلی دانشجویان و بستری برای پویایی و گفت‌وگو است، افزود: استمرار ارتباط میان مسئولان دانشگاه و بدنه دانشجویی، کلید حل چالش‌ها و دستیابی به اهداف آموزشی و پژوهشی است.

احمدوند تصریح کرد: اولویت اصلی مدیریت دانشگاه، ایجاد فضای باز برای بیان دیدگاه‌ها و شنیدن دغدغه‌های دانشجویان به عنوان سرمایه‌های اصلی کشور است.

در این جلسات که در فضایی تعاملی برگزار شد، نمایندگان شورای صنفی و تشکل‌های بسیج دانشجویی و اساتید، ضمن استقبال از رویکرد رئیس دانشگاه علامه طباطبائی، به بیان دیدگاه‌های خود در حوزه‌های مختلف آموزشی، رفاهی و فرهنگی پرداختند. آنان همچنین دغدغه‌های موجود در مسیر پیش‌رو را مطرح کرده و پیشنهاداتی برای ارتقای کیفیت زیست دانشجویی و بهبود فرایندهای اجرایی دانشگاه ارائه دادند.

رئیس دانشگاه علامه طباطبائی ضمن شنیدن دقیق نکات مطرح شده، بر لزوم بررسی کارشناسی و پیگیری مطالبات دانشجویان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه این گفت‌وگوها محدود به آغاز سال تحصیلی نخواهد بود، تصریح کرد: مدیریت دانشگاه برای اصلاح فرایندها و رفع موانع، از ایده‌های نوآورانه و نقد سازنده جامعه دانشگاهی استقبال می‌کند تا زمینه برای فعالیت‌های علمی و اجتماعی دانشجویان بیش از پیش فراهم شود.

در پایان این نشست‌ها، دو طرف بر لزوم هم‌افزایی و تداوم مسیر گفت‌وگو برای تحقق اولویت‌های دانشگاه تأکید کردند. همچنین ابراز امیدواری کردند که با همت و مشارکت خانواده بزرگ دانشگاه علامه طباطبائی، سال تحصیلی پیش‌رو با موفقیت‌های چشمگیر علمی و فرهنگی همراه باشد و فضای دانشگاه بیش از پیش به سمت پویایی و نشاط حرکت کند.

کد مطلب 6962146

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