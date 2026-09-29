به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شجاع احمدوند، رئیس دانشگاه علامه طباطبائی در آغاز سال تحصیلی جدید، با هدف شنیدن بی‌واسطه صدای دانشجویان و تقویت هم‌افزایی دانشگاهی، نشست‌هایی با نمایندگان شورای صنفی، انجمن اسلامی مستقل، دفتر تحکیم وحدت و تشکل‌های بسیج اساتید، کارکنان و دانشجویی برگزار کرد.

وی در این نشست‌ها با تأکید بر اینکه دانشگاه خانه اصلی دانشجویان و بستری برای پویایی و گفت‌وگو است، افزود: استمرار ارتباط میان مسئولان دانشگاه و بدنه دانشجویی، کلید حل چالش‌ها و دستیابی به اهداف آموزشی و پژوهشی است.

احمدوند تصریح کرد: اولویت اصلی مدیریت دانشگاه، ایجاد فضای باز برای بیان دیدگاه‌ها و شنیدن دغدغه‌های دانشجویان به عنوان سرمایه‌های اصلی کشور است.

در این جلسات که در فضایی تعاملی برگزار شد، نمایندگان شورای صنفی و تشکل‌های بسیج دانشجویی و اساتید، ضمن استقبال از رویکرد رئیس دانشگاه علامه طباطبائی، به بیان دیدگاه‌های خود در حوزه‌های مختلف آموزشی، رفاهی و فرهنگی پرداختند. آنان همچنین دغدغه‌های موجود در مسیر پیش‌رو را مطرح کرده و پیشنهاداتی برای ارتقای کیفیت زیست دانشجویی و بهبود فرایندهای اجرایی دانشگاه ارائه دادند.

رئیس دانشگاه علامه طباطبائی ضمن شنیدن دقیق نکات مطرح شده، بر لزوم بررسی کارشناسی و پیگیری مطالبات دانشجویان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه این گفت‌وگوها محدود به آغاز سال تحصیلی نخواهد بود، تصریح کرد: مدیریت دانشگاه برای اصلاح فرایندها و رفع موانع، از ایده‌های نوآورانه و نقد سازنده جامعه دانشگاهی استقبال می‌کند تا زمینه برای فعالیت‌های علمی و اجتماعی دانشجویان بیش از پیش فراهم شود.

در پایان این نشست‌ها، دو طرف بر لزوم هم‌افزایی و تداوم مسیر گفت‌وگو برای تحقق اولویت‌های دانشگاه تأکید کردند. همچنین ابراز امیدواری کردند که با همت و مشارکت خانواده بزرگ دانشگاه علامه طباطبائی، سال تحصیلی پیش‌رو با موفقیت‌های چشمگیر علمی و فرهنگی همراه باشد و فضای دانشگاه بیش از پیش به سمت پویایی و نشاط حرکت کند.