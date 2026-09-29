به گزارش خبرنگار مهر، سردار محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در نشست خبری که صبح امروز برگزار شد، با اشاره به نامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خطاب به مردم آمریکا، اظهار کرد: مطلبی که در این جلسه میخواهم درباره آن با شما صحبت کنم، نامهای است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خطاب به مردم آمریکا تهیه کرده است.
سخنگوی سپاه تأکید کرد: قبل از هر چیز باید بگویم که این یک نامه است؛ یک کار تبلیغاتی نیست، یک فضاسازی رسانهای نیست، یک پروپاگاندای تبلیغاتی نیست؛ یک نامه است، یک نامه منطقی، دلسوزانه و واقعی و در عین حال تفصیلی.
وی ادامه داد: همه شما میدانید اگر ما میخواستیم یک کار تبلیغاتی انجام بدهیم، حتماً یک کار کوتاه انجام میدادیم؛ یک کار رسانهای تأثیرگذار، دفعی و آنی، مثل مثلاً یک توییت یا چند توییت. اما نخواستیم این کار را بکنیم و خواستیم با مردم آمریکا صادقانه و به صورت منطقی صحبت کنیم، چون احساس میکنیم که مردم آمریکا با منطق ما خیلی آشنایی ندارند. لذا از طریق این نامه تلاش کردیم واقعیتها را برای مردم آمریکا تبیین کنیم.
بودجه نظامی ایران یک درصد بودجه ارتش آمریکاست
وی در ادامه با اشاره به هزینههای نظامی آمریکا اظهار کرد: اگر هدف آمریکا از این هزینهها دفاع از سرزمین خود و محدودهای است که در آن زندگی میکند، وضعیت دفاعی این کشور به طور طبیعی تأمین است و نیازی به ۸۰۰ پایگاه نظامی در کشورهای دنیا ندارد و نیازی به هزار و ۱۰۰ میلیارد دلار بودجه دفاعی سالانه ندارد.
سخنگوی سپاه افزود: یک نکته دیگر اینکه بودجه سالانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یک درصد بودجه سالانه ارتش آمریکاست؛ یک درصد. بودجه نظامی ارتش افغانستان کمتر از ماست و بودجه نظامی ارتش یمن کمتر از بودجه نظامی هر دوی ماست.
شکست آمریکا در جنگ با ایران
محبی با طرح این پرسش که چرا آمریکا در جنگ با ایران شکست خورد و اکنون ما پیروز جنگ هستیم، گفت: این یک ادعای گزاف نیست که ما میکنیم؛ ادعایی است که حتی خود کارشناسان آمریکا، چه کارشناسان نظامی و چه کارشناسان دیگر، به آن اذعان کردهاند و بارها به زبان آوردهاند.
وی ادامه داد: آمریکا در جنگ با افغانستان، بعد از سه سال، ۸۵ میلیارد دلار سلاح و تجهیزات خودش را جا گذاشت و فرار کرد. آمریکا در مصاف با یمن نیز در مدت کوتاهی مجبور شد رسماً از یمن عذرخواهی کند و عقب نشست.
سخنگوی سپاه تصریح کرد: یک ارتش قدرتمند و توانمند، با برخورداری از این همه سلاح و تجهیزات نظامی، با داشتن پایگاههای متعدد نظامی و با برخورداری از بودجه هزار و ۱۰۰۳ میلیارد دلاری در سال، چرا در مقابل کشورهایی که کمتر از یک درصد بودجه نظامی دارند، شکست میخورد؟
محبی گفت: ما در این نامه علت شکست را بیان کردیم؛ علت اینکه ارتش آمریکا توانایی ندارد. لذا مردم آمریکا این نامه را بخوانند تا با حقیقت شکستها و علت این شکستها آشنا شوند.
سخنگوی سپاه در ادامه با اشاره به ظرفیتهای داخلی آمریکا اظهار کرد: مردم آمریکا در سرزمینی زندگی میکنند که به لحاظ حاصلخیزی یکی از بهترین سرزمینهاست و دارای منابع آبی فراوانی هم هستند. این کشور دارای انرژی و معادن ارزشمند و زیادی نیز هست و با صرف هزینه زیاد، نخبگان جهان و متفکرین جهان را به کشورشان دعوت میکنند و از توان فکری و تخصصی آنها استفاده میکنند.
چرا رئیسجمهور آمریکا جرأت سفر ندارد؟
سردار محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در ادامه نشست خبری خود درباره نامه سپاه خطاب به مردم آمریکا، با طرح پرسشهایی درباره سیاست خارجی و عملکرد دولت این کشور اظهار کرد: چرا رئیسجمهور آمریکا جرأت نمیکند به بسیاری از کشورها سفر کند و اگر در کشوری هم سفر میکند، با تمهیدات امنیتی زیادی همراه است و در همان کشور نیز علیه او تظاهرات میشود؟
وی افزود: علت این وضعیت، به اعتقاد ما، این است که مردم از کشتارهایی که از سوی رئیسجمهور و هیئت حاکمه آمریکا صورت میگیرد، ناراضی و متنفرند؛ مردم از اینکه ارتش آمریکا جنایت میکند و تنفر میکارد، آگاه هستند. امروز بخشی از مردم از سردمداران آمریکا متنفرند، به خاطر اینکه هر کشتاری که در کشورهای دیگر صورت میگیرد، سرنخ آن به آمریکا بازمیگردد.
مردم آمریکا حاصل ۷۰ سال جنگ را بسنجند
سخنگوی سپاه با طرح این پرسش که «این واقعاً برای چیست و آیا نباید مردم آمریکا فکر کنند که چرا اینگونه است؟»، گفت: آمریکا ۷۰ سال است که به طور مرتب به کشورهای مختلف حمله میکند. شما اهالی رسانه هستید و آدمهای بیاطلاعی نیستید و حتماً اطلاع دارید که در این ۷۰ سال اخیر، آمریکا همواره در حال حمله به کشورهای مختلف بوده است.
سردار محبی ادامه داد: من از مردم آمریکا سؤال میکنم که از این حملههای متعدد و کشتارهای بیرحمانه مردم بیگناه و بیدفاع چه چیزی به دست آوردهاند؟ چه دستاوردی داشتهاند؟ آیا غیر از بدهی بیشتر چیزی نصیبشان شده است؟ آیا غیر از تنفر مردم دنیا نسبت به آمریکا چیزی نصیبشان شده است؟ آیا غیر از ایجاد ناامنی برای مردم آمریکا در کشورهای مختلف چیزی نصیبشان شده است؟
وی افزود: آیا نباید مردم آمریکا به این فکر کنند که این همه جنگ، قتل، تجاوز و غارت برای چیست و سود این اقدامات به جیب چه کسی میرود؟ در نهایت چه کسی ضرر میکند؟ این کشور بدهکار میشود و پرداخت بدهیهای این کشور بر دوش مردمی است که مالیات پرداخت میکنند تا این هزینهها جبران شود.
سخنگوی سپاه گفت: اینها مطالب اساسی است که ما در این نامه ذکر کردهایم. من خطاب به مردم آمریکا عرض میکنم؛ آیا شما هیچوقت با خودتان فکر کردهاید که چرا آمریکا از کشتار صهیونیستها در غزه و لبنان و جاهای دیگر حمایت میکند؟ آیا نباید به این موضوع فکر کنید؟
سردار محبی ادامه داد: آیا خبر دارید که در غزه ۷۳ هزار و ۹۰۰ نفر با سلاحهایی کشته شدهاند که کشور شما این سلاحها را در اختیار صهیونیستها قرار داده است؟ آیا خبر دارید که بیش از ۲۱ هزار کودک در غزه با سلاحهایی کشته شدهاند که هیئت حاکمه شما در اختیار اسرائیل قرار داده است؟
وی تصریح کرد: آیا نباید به این فکر کنید که چرا کشور شما باید هم خودش مرتکب جنایت شود، هم حامی جنایتکار باشد و هم سلاح جنایتکاران را تأمین کند؟ مردم آمریکا باید به این مسائل فکر کنند. جوانان آمریکا باید به این فکر کنند که چرا اولویت سردمداران آمریکا مردم این کشور نیستند.
چالش شعار «اول مردم آمریکا»
سخنگوی سپاه با اشاره به شعار انتخاباتی رئیسجمهور آمریکا درباره اولویت دادن به مردم این کشور گفت: مگر رئیسجمهور آمریکا در ابتدای تبلیغات نامزدی ریاستجمهوری ادعا نکرد که «اول، اول مردم آمریکا»؟ چرا اول مردم آمریکا نیستند و چرا اول اسرائیل است؟ اینها موضوعاتی است که جای فکر کردن و پرداختن دارد و ما در نامه به آنها اشاره کردهایم.
سردار محبی همچنین با اشاره به میزان تخریبهای صورتگرفته در غزه اظهار کرد: آیا میدانید میزان بمبهایی که در غزه، با آن سرزمین کوچک، فرود آمده، از میزان بمبهای جنگ جهانی دوم و تمام جنگهایی که از آن زمان تاکنون اتفاق افتاده، بیشتر است؟ آیا میتوانید تصور کنید سطح تخریب غزه از آن بمب هستهای ناکازاکی و هیروشیما بیشتر است؟
وی افزود: آیا این خواست مردم شما، یعنی مردم آمریکا، است؟ واقعاً چرا اینگونه است؟ ما این مسائل را در نامه آوردهایم و توصیه میکنم که مردم حتماً این نامه را مطالعه کنند.
سخنگوی سپاه ادامه داد: آیا واقعاً مردم آمریکا میدانند که ارتش آمریکا و ارتش اسرائیل که از آن حمایت میکند، هزاران مدرسه، بیمارستان، دانشگاه، پژوهشگاه، مسجد و حتی کلیسا را بمباران و با خاک یکسان کردهاند؟ واقعاً مردم آمریکا از این موضوعات خبر دارند؟
سردار محبی گفت: من میدانم بخشی از مردم آمریکا شاید از این مسائل خبر نداشته باشند، اما چه کسی باید مردم آمریکا را آگاه کند؟ به هر حال شما اهالی رسانه هستید و رسالت پیامرسانی دارید.
فقر و ضعف نظام درمان در آمریکا
وی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی آمریکا اظهار کرد: با این ثروت و داراییهایی که آمریکا دارد، میتوانست حتی یک فقیر هم نداشته باشد و میتوانست به کشورهای فقیر نیز کمک کند؛ اما چرا در درون خودش فقر وجود دارد؟ مردم آمریکا باید به این موضوع فکر کنند.
سخنگوی سپاه افزود: ما در نامه به این موارد اشاره کردهایم و اگر آن را بخوانند، مطالب بیشتری برایشان روشن خواهد شد.
محبی با اشاره به وضعیت خدمات درمانی در آمریکا گفت: هنوز در آمریکا یک نظام بهداشت و درمان مشخص و جامعی وجود ندارد. از یکی از ساکنان آمریکا شنیدهام که اگر کسی در خیابان تصادف کند، ممکن است پولی برای پرداخت هزینه آمبولانس نداشته باشد تا او را به بیمارستان برسانند. این برای یک کشور ثروتمند نشان میدهد که حاکمان آن کشور در فکر مردم خود نیستند.
وی ادامه داد: اولویتهای آنها سود و مسائل دیگری است که شما بهتر از من میدانید. این سلاحهایی که ساخته میشود و به بیشتر کشورها نیز صادر میشود، سود آن به جیب چه کسی میرود؟ واقعاً این موضوع جای فکر دارد.
چرا پرچم آمریکا در کشورها آتش زده میشود؟
سخنگوی سپاه با تکرار پرسش خود از مردم آمریکا درباره پیامدهای سیاستهای خارجی کشورشان گفت: من از مردم آمریکا میپرسم چرا در کشورهای مختلف پرچم شما را مردم زیر پا میگذارند و چرا پرچم شما را آتش میزنند؟ چرا رئیسجمهور شما جرأت نمیکند به بسیاری از کشورها سفر کند و اگر در کشوری هم سفر میکند، با تمهیدات امنیتی زیاد همراه است و در همانجا نیز علیه او تظاهرات میکنند؟
سردار محبی خاطرنشان کرد: علت این وضعیت، به اعتقاد ما، این است که مردم از کشتارهایی که از سوی دولت و ارتش آمریکا صورت میگیرد، ناراضی هستند و از اینکه ارتش آمریکا جنایت میکند و تنفر میکارد، آگاهند. مردم امروز از سردمداران آمریکا ناراضی و متنفرند، به خاطر اینکه هر کشتاری که در کشورهای دیگر صورت میگیرد، سرنخ آن به آمریکا بازمیگردد.
وی افزود: آیا نباید مردم آمریکا فکر کنند که چرا اینگونه است؟ آمریکا ۷۰ سال است که به طور مرتب به کشورهای مختلف حمله میکند. من از مردم آمریکا سؤال میکنم که از این حملههای متعدد و کشتارهای بیرحمانه مردم بیگناه و بیدفاع چه چیزی به دست آوردهاند و چه دستاوردی داشتهاند؟ آیا غیر از بدهی بیشتر، تنفر مردم دنیا نسبت به آمریکا و ایجاد ناامنی برای مردم آمریکا در کشورهای مختلف، چیزی نصیبشان شده است؟
سخنگوی سپاه تأکید کرد: آیا نباید مردم آمریکا به این فکر کنند که این همه جنگ، قتل، تجاوز و غارت برای چیست، سود این اقدامات به جیب چه کسی میرود و در نهایت چه کسی ضرر میکند؟ کشوری که بدهکار میشود، بدهیهایش را در نهایت مردم و مالیاتدهندگان باید پرداخت کنند.
سردار محبی گفت: اینها مطالب اساسی است که در نامه خطاب به مردم آمریکا به آنها اشاره کردهایم و معتقدیم مردم و جوانان آمریکا باید درباره این مسائل فکر کنند.
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در ادامه نشست خبری خود درباره نامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خطاب به مردم آمریکا، به موضوع قرار گرفتن سپاه در فهرستهای تروریستی و تلاش آمریکا برای تروریستی معرفی کردن این نهاد پرداخت و اظهار کرد: چرا سپاه را تروریست اعلام میکنند و چرا به کشورهای دیگر فشار میآورند که سپاه را تروریست اعلام کنند؟ آیا واقعاً سپاه تروریست است؟
وی افزود: ما در این نامه نوشتهایم که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چگونه نهادی است، اصلاً چگونه تأسیس شده، چقدر در دل مردم جا دارد و چقدر در میان مردم ریشه دارد.
سخنگوی سپاه ادامه داد: در این نامه به خدمات سپاه به مردم خود، از جمله خدمات سازندگی، محرومیتزدایی، بهداشتی و درمانی و همچنین خدماتی که سپاه علاوه بر مردم خود، به مردم منطقه ارائه کرده است، پرداختهایم.
محبی تصریح کرد: با چه برداشتی سپاه را تروریست اعلام میکنند؟ ما در این نامه نوشتیم که دلیل اینکه آنها سپاه را تروریست میدانند چیست. در یک خط میگویند دلیل آن این است که سپاه را مانع غارتگری، مانع تجاوزگری و مانع کشتار مردم میدانند.
وی گفت: به هر حال مردم آمریکا باید سؤال کنند و تاریخچه تولد سپاه را مطالعه کنند، خدمات سپاه را مطالعه کنند و ببینند آیا واقعاً سپاه تروریست است؟
سخنگوی سپاه در ادامه خطاب به مردم آمریکا اظهار کرد: تعداد زیادی از کارشناسان دنیا معتقدند که آمریکا در حال زوال و افول است. این حرف ما نیست؛ حرف کارشناسان خود آمریکا و کارشناسان سایر کشورهای دنیاست.
محبی افزود: مردم آمریکا نمیخواهند بدانند چرا کشورشان رو به زوال و افول است؟ ما در این نامه دلایل افول آمریکا را تشریح کردهایم. حتماً نامه را مطالعه کنید؛ در آنجا نوشتهایم که مردم آمریکا چه کار باید بکنند تا مانع زوال کشورشان شوند و راهکارهایی نیز ارائه دادهایم.
وی با اشاره به ارائه نامه به رسانهها گفت: امروز این نامه را خدمت شما تقدیم میکنیم. نامه را در یک لوح فشرده قرار دادهایم و خدمت شما تقدیم میکنیم. شما این نامه را حتماً به مردم آمریکا برسانید تا آن را بخوانند و بدانند کشورشان چرا دارد ضایع میشود، چرا رو به زوال است و چگونه میتوانند کشور خودشان را نجات دهند.
سخنگوی سپاه تأکید کرد: ما این نامه را خیرخواهانه و دلسوزانه و با وجدان بشری نوشتهایم و از مردم آمریکا میخواهیم به مطالب آن توجه کنند.
دروغگویی هیئت حاکمه آمریکا به مردم
محبی در ادامه با بیان اینکه یکی از مسائل مورد اشاره در نامه، موضوع عملکرد هیئت حاکمه آمریکا و ادعاهای مطرحشده از سوی آن است، گفت: مشکل اصلی آمریکا این است که هیئت حاکمه آمریکا به مردم خودش دروغهای بسیار زیادی میگوید و اصلاً بنیان حکومت آمریکا بر دروغ استوار است.
وی افزود: بنیان تشکیل هیئت حاکمه در آمریکا بر دروغ استوار است. نمونههای زیادی برای دروغ داریم که در این نامه ذکر کردهایم و من به چند مورد از آنها اشاره میکنم.
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در ادامه نشست خبری خود درباره نامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خطاب به مردم آمریکا، به موضوع قرار گرفتن سپاه در فهرستهای تروریستی و تلاش آمریکا برای تروریستی معرفی کردن این نهاد پرداخت و اظهار کرد: چرا سپاه را تروریست اعلام میکنند و چرا به کشورهای دیگر فشار میآورند که سپاه را تروریست اعلام کنند؟ آیا واقعاً سپاه تروریست است؟
وی افزود: ما در این نامه نوشتهایم که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چگونه نهادی است، اصلاً چگونه تأسیس شده، چقدر در دل مردم جا دارد و چقدر در میان مردم ریشه دارد.
سخنگوی سپاه ادامه داد: در این نامه به خدمات سپاه به مردم خود، از جمله خدمات سازندگی، محرومیتزدایی، بهداشتی و درمانی و همچنین خدماتی که سپاه علاوه بر مردم خود، به مردم منطقه ارائه کرده است، پرداختهایم.
محبی تصریح کرد: با چه برداشتی سپاه را تروریست اعلام میکنند؟ ما در این نامه نوشتیم که دلیل اینکه آنها سپاه را تروریست میدانند چیست. در یک خط میگویند دلیل آن این است که سپاه را مانع غارتگری، مانع تجاوزگری و مانع کشتار مردم میدانند.
وی گفت: به هر حال مردم آمریکا باید سؤال کنند و تاریخچه تولد سپاه را مطالعه کنند، خدمات سپاه را مطالعه کنند و ببینند آیا واقعاً سپاه تروریست است؟
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در ادامه نشست خبری خود درباره نامه سپاه خطاب به مردم آمریکا، با اشاره به نمونههایی از آنچه «دروغهای بزرگ هیئت حاکمه آمریکا» خواند، اظهار کرد: عراق را به داشتن سلاح غیرمتعارف و در آن زمان با ادعای وجود سلاح شیمیایی، مورد حمله قرار دادند؛ یک میلیون نفر را در عراق کشتند، زیرساختهای این کشور را نابود کردند و مردم عراق را به فلاکت رساندند و هنوز هم آثار آن حمله بر اقتصاد این کشور مشهود است
وی افزود: با یک دروغ گفتند در عراق سلاح غیرمتعارف و شیمیایی وجود دارد و وقتی تمام عراق را گشتند، اعلام کردند که چنین سلاحی وجود نداشته است. یعنی با یک دروغ، یک میلیون نفر را کشتند و با یک دروغ، زیرساختهای یک کشور را نابود کردند. این یک دروغ بزرگ است.
سخنگوی سپاه ادامه داد: با دروغ حمله به برجهای دوقلو به افغانستان حمله کردند و میلیونها نفر را کشتند و در آمریکا نیز صدها هزار نفر را تحت تأثیر این حوادث قرار دادند.
دروغ قرن است که می گویند ایران به دنبال ساخت سلاح هسته ای است
محبی در ادامه با اشاره به موضوع برنامه هستهای جمهوری اسلامی ایران گفت: امروز هم با یک دروغ بزرگ قرن مواجه هستیم و آن اینکه ایران به دنبال سلاح هستهای است. دقت بفرمایید؛ ۲۵ سال پیش رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد ایران تا رسیدن به سلاح هستهای چند هفته بیشتر فاصله ندارد.
وی افزود: من از مردم آمریکا میپرسم؛ آیا این ۲۵ سال آن چند هفته را سپری نکرده است؟ آن چند هفتهای که گفته بودند ایران با آن فاصله دارد و به سلاح هستهای دست پیدا میکند، هنوز نرسیده است؟ ۲۵ سال پیش گفتند چند هفته بیشتر فاصله ندارد؛ این یک دروغ بزرگ است.
سخنگوی سپاه با طرح پرسشی درباره توافق هستهای اظهار کرد: اگر واقعاً ایران به دنبال سلاح هستهای است و آمریکا مدعی است که نمیگذارد ایران به سلاح هستهای دسترسی پیدا کند، چرا رئیسجمهور آمریکا برجام را پاره کرد؟
محبی ادامه داد: مگر در برجام که با امضای شش کشور، از جمله خود آمریکا، به امضا رسیده بود، ایران متعهد نشده بود که سلاح هستهای تولید نکند؟ مگر بازرسیهای دورهای و منظم آژانس بینالمللی انرژی اتمی انجام نمیشد؟ مگر ایران به لحاظ ساخت سلاح هستهای تحت نظارت و کنترل قرار نگرفته بود؟
وی افزود: اگر برجام به تعبیر خود آنها مسیری برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای بود، چرا از آن خارج شدند؟
سخنگوی سپاه با اشاره به موضع رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره سلاح هستهای گفت: اگر واقعاً آمریکا مدعی است که نمیخواهد ایران به سلاح هستهای دسترسی پیدا کند، چرا بزرگترین مرجع تقلید شیعه و تنها مرجع تقلید شیعه که ساخت بمب اتمی، تولید بمب هستهای و دستیابی به سلاح هستهای را حرام اعلام کرده بود و آن را ممنوع شرعی دانسته بود، هدف قرار گرفت و به شهادت رسید؟
محبی تصریح کرد: اگر کسی این کار را انجام دهد، مرتکب گناه شده است؛ اما چرا آنها کسی را که مانع تولید سلاح هستهای بود و فتوای او بر عدم تولید سلاح هستهای استوار بود، کشتند؟ این نشان میدهد که یک دروغ بزرگ مطرح میکنند.
وی گفت: اصلاً مسئله آنها سلاح هستهای نیست؛ مسئله آنها غارت ملت ایران و ثروت ملت ایران است. مسئله آنها تجزیه کشور ایران است و مسئله آنها برگرداندن ایران به یک کشور مستقر برای خودشان است.
سخنگوی سپاه ادامه داد: اگر مسئله هستهای بود، خودشان هم میدانند که ایران دنبال سلاح هستهای نبوده است. رهبر ایران گفته است این کار حرام و ممنوع است. ایران تعهد دارد و عضو معاهدات مربوط است که سلاح هستهای تولید نکند، اما چرا آنها دائماً این موضوع را علم میکنند؟ به این دلیل که مسئله آنها نابود کردن کشور پهناور ایران و سرقت ثروتهای ملی و زیرزمینی ایران است و مشخص است که دروغ میگویند.
محبی با اشاره به ادعاهای مطرحشده از سوی رئیسجمهور آمریکا درباره حملات به تأسیسات هستهای ایران گفت: مگر خود کشور آمریکا و همین رئیسجمهور آمریکا در جنگ ۱۲ روزه اعلام نکرد که با هواپیماهای بی۲ تمام توان هستهای ایران را نابود کرده است؟ حتی بعضی خبرنگاران که میگفتند همه آن نابود نشده و ممکن است درصدی از آن باقی مانده باشد، ایشان عصبانی میشد، ناراحت میشد و به آنها توهین میکرد و میگفت همه آن نابود شده است.
وی افزود: اگر نابود شده، الان دنبال چیست؟ اگر واقعاً توان هستهای ایران را نابود کردهاند و اگر راست میگویند، الان دنبال چه هستند؟ ببینید چه دروغهای بزرگی گفته میشود. هنوز از آن دروغ ۱۰ تا ۱۵ ماه بیشتر نگذشته است.
سخنگوی سپاه گفت: من احساس میکنم مردم آمریکا از این واقعیات بیاطلاع هستند. اگر از این واقعیات مطلع بودند، حتماً جور دیگری فکر میکردند و حتماً فشار میآوردند و درخواست میکردند که این هیئت حاکمه دروغگو تغییر کند.
محبی ادامه داد: البته برداشت ما از مردم آمریکا این است که اگر واقعیت را بدانند، تصمیم دیگری خواهند گرفت؛ مگر اینکه بگوییم برداشت ما نادرست است. این موضوع را کنار بگذارید و به دروغهای بزرگی که همین رئیسجمهور در دوره چهار ساله قبلی گفته است توجه کنید. خود همکاران شما در رسانههای آمریکا این موارد را شمارش کردهاند. یک زمانی یادم هست میگفتند تا آن زمان ۱۹۶ مورد بوده و بعد از آن را دیگر نمیدانم چقدر شده است.
سردمداران و هیئت حاکمه آمریکا با مردم خودشان صداقت ندارند
وی تصریح کرد: مشکل اصلی آمریکا این است که سردمداران و هیئت حاکمه آمریکا با مردم خودشان صداقت ندارند و میخواهند با دروغ پیش بروند؛ با تهمت به یک کشور و با دروغ درباره یک کشور، میخواهند بر سرنوشت آن کشور حاکم شوند.
سخنگوی سپاه با اشاره به ونزوئلا گفت: ونزوئلا را متهم به قاچاق کردند و رفتند سراغ آن کشور. همین که به منابع مورد نظرشان دسترسی پیدا کردند، دیگر بحث قاچاق مطرح نشد. یعنی یک دروغ گفتند تا بتوانند به اهداف خود برسند و الان هم دروغهایی میبافند تا منابع و ثروتها را به دست بیاورند.
محبی در ادامه خطاب به مردم آمریکا اظهار کرد: من از مردم آمریکا انتظار دارم که این نامه را بخوانند. اگر کسی نامه را خواند و دلایل و حقایقی که در نامه ذکر شده او را قانع نکرد یا دچار شک و تردید شد، ما آمادگی داریم او را دعوت کنیم که به ایران بیاید و ایران را از نزدیک ببیند.
وی افزود: حتی میتوانیم هماهنگ کنیم و شرایطی را فراهم کنیم که آنها بروند و تنگه هرمز را از نزدیک ببینند. اگر کسی نسبت به مطالبی که ما در نامه آوردهایم شک و تردیدی دارد و نمیتواند آن را بپذیرد، ما میتوانیم برای او بیشتر توضیح بدهیم.
سخنگوی سپاه تأکید کرد: اگر کسی هم به ایران بیاید، هزینههای او را به طور کامل پرداخت میکنیم تا واقعیتها را از نزدیک ببیند و بعد به کشور خودش برگردد و آنچه را دیده است برای مردم کشور خود بیان کند.
حقیقت و واقعیت به نفع هیئت حاکمه آمریکا نیست
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره علت خطاب قرار دادن مردم آمریکا در نامه سپاه و نه دولت این کشور، اظهار کرد: علت اینکه مردم آمریکا را مخاطب قرار دادیم این است که حقیقت و واقعیت به نفع هیئت حاکمه آمریکا نیست؛ چراکه دانستن واقعیتها برای آنها نهتنها سودی ندارد، بلکه به ضررشان است.
وی افزود: اما مردم آمریکا، یعنی کسانی که مخاطب این نامه قرار گرفتهاند، اگر واقعیتها را بدانند، به اعتقاد ما نظر متفاوتی خواهند داشت. مسئولان و دولت آمریکا البته واقعیت را میدانند، اما دانستن و بیان این واقعیتها به نفع آنها نیست؛ بنابراین نامه ما برای دولت آمریکا تأثیر چندانی نخواهد داشت، اما میتواند بر مردم آمریکا اثرگذار باشد.
سخنگوی سپاه درباره پیشبینی خود از واکنش دولت آمریکا به این نامه نیز گفت: نمیتوانم پیشبینی دقیقی درباره واکنش دولت آمریکا داشته باشم، اما آنچه به نظر من میرسد این است که هیئت حاکمه آمریکا با هر اقدامی که به دنبال روشنگری و بیان واقعیتها باشد، مخالفت خواهد کرد.
محبی ادامه داد: نمونه آن را درباره برخی رسانههای خود آمریکا نیز دیدهایم؛ رسانههایی که به دلیل بیان حقایق، از ورود به کاخ سفید محروم شدند. آنها که رسانه ایرانی یا طرفدار ایران نیستند، بلکه رسانههای آمریکایی هستند، اما چون واقعیت را بیان میکنند، رئیسجمهور آمریکا از بیان واقعیت عصبانی میشود.
وی افزود: بارها در رسانهها دیدهایم که وقتی یک خبرنگار واقعیتی را مطرح کرده، رئیسجمهور آمریکا عصبانی شده و حتی به آن خبرنگار توهین کرده است؛ بنابراین هر چیزی که بخواهد واقعیتها را برملا کند و به تعبیر من موجب رسوایی آنها شود، طبیعتاً با برخورد مثبتی از سوی هیئت حاکمه آمریکا مواجه نخواهد شد.
در برابر محاصره اقتصادی آمریکا بیتفاوت نیستیم
سخنگوی سپاه در پاسخ به پرسشی درباره ادامه محاصره اقتصادی آمریکا و همچنین فعالیتهای نظامی پایگاههای این کشور علیه کشورمان ایران گفت: قطعاً در مقابل محاصره آمریکا در هر شکل و هر صورتی بیتفاوت نیستیم و راهها و تدابیر مختلفی داریم و اقداماتی نیز انجام دادهایم تا اجازه ندهیم این محاصره آسیب جدی به ما وارد کند.
وی با بیان اینکه محاصره اقتصادی را جنایت علیه یک ملت دانست، اظهار کرد: محاصره اقتصادی، جنایت علیه بیمارانی است که نیاز به دارو دارند، جنایت علیه تجارت جهانی، جنایت علیه سفره یک ملت و جنایت علیه اقتصاد یک سرزمین است.
محبی تأکید کرد: ما به عنوان مدافعان این سرزمین و مدافعان مردم، هرگز اجازه نخواهیم داد این محاصرهها آسیب جدی به مردم، کشور و اقتصاد ما وارد کند.
وی با اشاره به ظرفیتهای منطقهای و جغرافیایی کشورمان ایران گفت: این محاصره اساساً امکانپذیر نیست. آمریکا هرگز نمیتواند مراودات ما با همسایگانمان را مسدود کند. ممکن است محدودیتهایی ایجاد کند، اما هرگز قادر به قطع این ارتباطات نخواهد بود.
سخنگوی سپاه افزود: کشورمان ایران سرزمینی پهناور است و ۱۵ کشور همسایه داریم. ما با همسایگانمان روابط و مراودات هزاران ساله داریم و علاوه بر این روابط، اشتراکات نسلی، دینی و فرهنگی فراوانی میان ما وجود دارد.
محبی تصریح کرد: آمریکا در این محاصره قطعاً شکست خواهد خورد. آمریکا اکنون ۴۷ سال است که ما را محاصره میکند و باز هم در این زمینه شکست خواهد خورد.
کشورهای منطقه فهمیدهاند پایگاههای آمریکا امنیتزا نیستند
وی در ادامه و در پاسخ به پرسشی درباره پیام سپاه به کشورهای همسایه، گفت: فکر میکنم خود همسایهها فهمیدهاند که این پایگاهها برای آنها امنیت ایجاد نمیکند، بلکه ناامنی ایجاد میکند.
محبی اظهار کرد: آمریکا پایگاههایی را در کشورهای منطقه با صرف تریلیونها دلار و با استقرار تجهیزات بسیار زیاد، فرودگاهها، تأسیسات و زیرساختهای نظامی و انواع و اقسام سلاحها ایجاد کرد و هدف اعلامی آن نیز تأمین امنیت منطقه بود.
وی ادامه داد: اما نهتنها این پایگاهها کمکی به تأمین امنیت نکردند، بلکه خودشان به منشأ ناامنی تبدیل شدند. حتی این پایگاهها نتوانستند از خودشان دفاع کنند.
سخنگوی سپاه درباره وضعیت پایگاههای آمریکا در منطقه نیز گفت: اکنون اکثر پایگاههای آمریکا تخریب شدهاند و قابل استفاده نیستند و به اعتقاد ما آمریکا از نظر اقتصادی توان بازسازی مجدد آنها را ندارد.
محبی تصریح کرد: بنابراین این پایگاهها امنیت منطقه را تأمین نخواهند کرد و کشورهای منطقه نیز قطعاً این موضوع را فهمیدهاند.
وی با اشاره به آنچه «پیمان منطقهای مکه» میان عربستان، پاکستان و ترکیه خواند، گفت: این اقدام یک گام برای تأمین امنیت منطقه توسط خود کشورهای منطقه و کوتاه کردن و قطع کردن پای بیگانگان است.
محبی خاطرنشان کرد: به اعتقاد ما، کشورهای منطقه به این نتیجه رسیدهاند که امنیت منطقه باید توسط خود کشورهای منطقه تأمین شود و اگر کشوری هم هنوز این واقعیت را درک نکرده باشد، که البته بسیار بعید میدانم، در آینده نزدیک آن کشور نیز به این نتیجه خواهد رسید.
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