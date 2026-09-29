زرآباد در مسیر توسعه فضای آموزشی و ورزشی؛ افتتاح مدرسه و آغاز دو پروژه

به گزارش خبرنگار مهر، میثم لک‌زایی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان صبح سه شنبه به خبرنگاران اظهار کرد: مدرسه چهارکلاسه استثنایی عرفان ۶ شهر زرآباد با زیربنای ۱۹۷ مترمربع با مشارکت خیر نیک‌اندیش یحیی خوانساری احداث و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: عملیات اجرایی مدرسه شش‌کلاسه سهراب‌بازار زرآباد نیز با زیربنای ۳۱۱ مترمربع آغاز شده است که این پروژه با مشارکت خیر نیک‌اندیش مریم علوی، بنیاد هاسب و اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اجرا می‌شود.

آغاز ساخت سالن ورزشی ۷۱۵ مترمربعی

مدیرکل نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان ادامه داد: عملیات اجرایی سالن ورزشی مدرسه صیاد شیرازی زرآباد نیز با زیربنای ۷۱۵ مترمربع آغاز شده و این طرح با هدف توسعه فضاهای ورزشی و فراهم کردن زمینه فعالیت‌های تربیتی و ورزشی دانش‌آموزان اجرا خواهد شد.

لک‌زایی با اشاره به نقش خیران و مجموعه‌های حامی آموزش در توسعه زیرساخت‌های آموزشی استان گفت: مشارکت خیران، بنیاد هاسب و سایر مجموعه‌های مردمی، ظرفیت مهمی برای تسریع در اجرای پروژه‌های آموزشی و پرورشی در مناطق مختلف سیستان و بلوچستان است.

وی افزود: توسعه فضاهای آموزشی در استان علاوه بر ساخت کلاس‌های درس، فضاهای مکمل از جمله مدارس استثنایی و سالن‌های ورزشی را نیز شامل می‌شود تا دانش‌آموزان در محیطی مناسب‌تر امکان تحصیل، رشد و فعالیت‌های ورزشی و تربیتی داشته باشند.