کلنگ احداث ۲ سالن مطالعه در مدارس دشتیاری و پلان به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات اجرایی احداث دو سالن مطالعه با مجموع ۴۰۰ مترمربع زیربنا در مدارس فاطمیه نگور و ابونصر فارابی پلان صبح سه شنبه با مشارکت خیران و آستان قدس رضوی آغاز شد.

میثم لک‌زایی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان، در آیین آغاز این طرح‌ها اظهار کرد: توسعه فضاهای مطالعه در مدارس، زمینه ارتقای کیفیت یادگیری، تقویت تمرکز و پرورش استعدادهای دانش‌آموزان را فراهم می‌کند.

وی افزود: مدرسه در کنار کلاس درس به فضاهای مکمل آموزشی و تربیتی از جمله کتابخانه و سالن مطالعه نیاز دارد و در همین راستا احداث سالن مطالعه مدرسه فاطمیه نگور با زیربنای ۸۰ مترمربع و با مشارکت خیر مدرسه‌ساز، خانم اسماعیلی، آغاز شده است.

احداث سالن مطالعه ۳۲۰ متری در پلان

مدیرکل نوسازی مدارس استان ادامه داد: عملیات اجرایی سالن مطالعه دبیرستان ابونصر فارابی پلان نیز با زیربنای ۳۲۰ مترمربع و اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال آغاز شده که این پروژه با مشارکت آستان قدس رضوی اجرا می‌شود.

لک‌زایی گفت: سالن مطالعه تنها یک فضای فیزیکی نیست، بلکه محیطی برای تقویت عادت مطالعه، افزایش تمرکز و فراهم کردن زمینه رشد علمی و فردی دانش‌آموزان است.

وی با اشاره به رویکرد نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی افزود: هدف، تنها ساخت کلاس درس نیست و توسعه فضاهای مکمل آموزشی و تربیتی نیز با جدیت دنبال می‌شود تا دانش‌آموزان در محیطی استانداردتر امکان یادگیری و شکوفایی استعدادهای خود را داشته باشند.

مدیرکل نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان با قدردانی از خیران و مجموعه‌های مشارکت‌کننده خاطرنشان کرد: همراهی خیران و نهادهای حامی مدرسه‌سازی، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی و تحقق عدالت آموزشی در مناطق مختلف استان است.