به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی نادری صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در بیرجند، با تبیین ابعاد جنگ ترکیبی و شناختی دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران، مقاومت ملت ایران را جلوه‌ای از مکتب عاشورا دانست و اظهار کرد: دشمنان این مرز و بوم امروز با تمام توان و با بهره‌گیری از ابزارهای پیچیده در قالب جنگ شناختی و نبرد ترکیبی به میدان آمده‌اند.

وی افزود: هدف دشمنان از تشدید فشارهای همه‌جانبه و اعمال تحریم‌های ظالمانه، درهم شکستن اراده ملت ایران و وادار کردن کشور به تسلیم است، اما این فشارها تاکنون نتوانسته به هدف مورد نظر آنها منجر شود.

معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این رویکرد دشمن را ناشی از خطای محاسباتی و راهبردی دانست و بیان کرد: نظام سلطه این حقیقت را درک نکرده است که مکتب ما برگرفته از آموزه‌های انسان‌ساز و تسلیم‌ناپذیر عاشوراست.

نادری ادامه داد: همین بصیرت عاشورایی موجب شده است ملت ایران در برابر توطئه‌ها و فشارهای دشمن ایستادگی کند و نقشه‌های آنها یکی پس از دیگری خنثی شود.

وی با اشاره به جنگ و فشارهای آمریکا علیه ملت ایران گفت: آمریکایی‌ها با به راه انداختن جنگ به دنبال تضعیف ملت ایران بودند، اما از این حقیقت غافل بودند که الماس تنها در زیر فشار سنگین شکل می‌گیرد.

معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: هرچه دشمنان فشار و جنایت بیشتری اعمال کردند، ملت ایران مقاوم‌تر، قوی‌تر و صیقلی‌تر از گذشته شد و امروز الماس وجود ملت ایران سخت‌تر و درخشان‌تر از هر زمان دیگری می‌درخشد.