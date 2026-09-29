برداشت ۱.۴ میلیون تن سیب در آذربایجان غربی؛ تولید ۲۵ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اصغری صبح سه شنبه در همایش ملی روز سیب از افزایش ۲۵ درصدی عملکرد تولید سیب استان در سال جاری خبر داد و گفت: با وجود خشکسالی و محدودیتهای منابع آبی، استفاده از روشهای نوین، فناوریهای جدید و اجرای برنامههای آموزشی و ترویجی موجب افزایش تولید و حفظ کیفیت محصولات کشاورزی شده است.
وی ضمن قدردانی از تلاش صادرکنندگان استان اظهار کرد: صادرکنندگان با وجود شرایط و مشکلات موجود، طی روزهای اخیر با جدیت پیگیر امور صادرات و بستهبندی محصولات بودهاند و بهصورت جهادی برای حضور محصولات کشاورزی استان در بازارهای مختلف جهان تلاش میکنند.
اصغری افزود: روند صادرات محصولات کشاورزی استان با وجود برخی مشکلات موجود در کشور، به خوبی در حال انجام است و لازم است از صادرکنندگان و تولیدکنندگانی که برای توسعه این بخش تلاش میکنند، قدردانی شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با اشاره به کیفیت مطلوب محصولات کشاورزی تولیدشده در سال جاری گفت: امسال در کنار افزایش عملکرد، کیفیت محصولات نیز در سطح مطلوبی قرار دارد و این موضوع حاصل تلاش تولیدکنندگان و اجرای برنامههای آموزشی، ترویجی و تحقیقاتی است که توسط مجموعه جهاد کشاورزی ارائه شده است.
امسال تولید سیب در آذربایجان غربی ۲۵ درصد رشد دارد
اصغری بیان کرد: معمولاً افزایش عملکرد میتواند با کاهش کیفیت محصول همراه باشد، اما امسال شاهد این اتفاق نبودیم و همزمان با افزایش عملکرد، کیفیت محصولات نیز ارتقا یافته است که در بازدیدهای روزهای اخیر از نزدیک قابل مشاهده بود.
وی با بیان اینکه تولید سیب در آذربایجانغربی امسال روند مطلوبی داشته است، تصریح کرد: پیشبینی میشود تولید سیب استان امسال از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن فراتر برود و در مجموع عملکرد تولید نیز حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: افزایش تولید در شرایطی رقم خورده که استان با خشکسالی و مشکلات ناشی از کمبود منابع آبی مواجه بوده است، اما استفاده از روشهای نوین، فناوریهای جدید، آموزش و ترویج توانسته در افزایش بهرهوری و عملکرد تولید نقش مؤثری داشته باشد.
اصغری با اشاره به ظرفیتهای صنایع تبدیلی و فرآوری استان گفت: آذربایجانغربی حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن ظرفیت فرآوری محصولات کشاورزی دارد که میتواند در حوزه تولید کنسانتره و فرآوری سایر محصولات، حتی محصولات تولیدی استانهای دیگر را نیز جذب کند.
وی تصریح کرد: ظرفیت سورتینگ و بستهبندی محصولات کشاورزی استان نیز حدود ۴۰۰ هزار تن است و این ظرفیت میتواند زمینه ورود محصولات سایر استانها به آذربایجانغربی، بستهبندی و عرضه آنها به بازارهای هدف را فراهم کند.
اصغری با اشاره به عملکرد این سازمان در یک سال گذشته اظهار کرد: تلاش همکاران مجموعه جهاد کشاورزی در حوزههای مختلف موجب کسب موفقیتهایی در سطح کشور شده و در برخی بخشها نیز تقدیر وزارت جهاد کشاورزی را به همراه داشته است.
وی در ادامه بیان کرد: آذربایجانغربی با توجه به شرایط ویژه اقلیمی و تأکید استاندار، در حوزه آب و خاک و توسعه روشهای نوین آبیاری اقدامات گستردهای انجام داده و در این بخش به رتبه نخست کشور دست یافته است.
۲۰ هزار هکتار اراضی آذربایجان غربی به آبیاری نوین تجهیز شد
اصغری افزود: بیش از ۲۰ هزار هکتار از اراضی استان به سامانههای نوین آبیاری مجهز شده و بخشی از این طرحها نیز به بهرهبرداری رسیده است که یکی از این طرحها بهصورت ویدئوکنفرانسی با حضور رئیسجمهور افتتاح شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی همچنین به عملکرد استان در حوزه امور اراضی اشاره کرد و گفت: در بخش امور زراعی، امور اراضی، واگذاریها و پاسخگویی به مردم نیز آذربایجانغربی توانسته جایگاه خود را ارتقا دهد و از رتبه بیستم به رتبه دوم کشوری برسد.
اصغری با اشاره به حجم سرمایهگذاری انجامشده در بخش کشاورزی استان اظهار کرد: بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در بخش کشاورزی با حمایت و همراهی استاندار انجام شده و بخش قابل توجهی از این طرحها نیز در شهرستانهای مختلف به مرحله اجرا و بهرهبرداری رسیده است.
وی افزود: علاوه بر سرمایهگذاریهای انجامشده، بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان طرح و سرمایهگذاری نیز در استان در دست اجرا یا آماده بهرهبرداری است که نشاندهنده ظرفیت بالای بخش کشاورزی آذربایجانغربی برای جذب سرمایه و توسعه فعالیتهای اقتصادی است.
اصغری با تأکید بر ضرورت توسعه زنجیرههای تولید گفت: ایجاد زنجیرههای تولید در بخش کشاورزی یکی از برنامههای اساسی استان است و تلاش میکنیم با تکمیل این زنجیرهها از هدررفت منابع جلوگیری، زمینه صادرات فراهم و ارزش افزوده بیشتری در داخل استان ایجاد شود.
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