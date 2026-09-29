صیاد شیرازی: دفاع مقدس سرشار از تجربه برای نسل جوان است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صیاد شیرازی صبح سهشنبه در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس در تیپ ۲۸۱ زرهی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، اظهار کرد: دفاع مقدس گنجینهای ارزشمند و تمامنشدنی است که میتوان از تجربههای آن برای نسل امروز و آینده استفاده کرد.
وی با اشاره به شخصیت و عملکرد شهید علی صیاد شیرازی افزود: بررسی دوران دفاع مقدس از نگاه افرادی که آن دوران را تجربه کردهاند، میتواند نکات مهمی برای نسل نوجوان و جوان داشته باشد و بخشی از این تجربهها، همچنان برای شرایط امروز نیز قابل استفاده است.
فرزند شهید صیاد شیرازی یکی از ویژگیهای برجسته پدرش را تلاش برای تقویت وحدت میان ارتش و سپاه دانست و گفت: شهید صیاد شیرازی در دوره مسئولیت خود بر همکاری و همافزایی میان نیروهای مسلح تأکید داشت و در مقاطع مختلف برای تقویت این وحدت تلاش میکرد.
وی ادامه داد: در یکی از مقاطع حساس دفاع مقدس، امام خمینی(ره) بر ضرورت هماهنگی بیشتر ارتش و سپاه تأکید کردند و وحدت این دو مجموعه را مورد توجه قرار دادند؛ شهید صیاد شیرازی نیز این نگاه را در عمل دنبال میکرد و حتی در دوره بنیصدر، با وجود فشارهای موجود، از سپاه پاسداران حمایت میکرد.
صیاد شیرازی توجه به معنویت و نماز اول وقت را از دیگر ویژگیهای پدرش عنوان کرد و تصریح کرد: شهید صیاد شیرازی بارها خاطرهای از حضور فرماندهان دفاع مقدس در محضر امام خمینی(ره) نقل میکرد که در جریان ارائه گزارشهای جنگ، با فرا رسیدن وقت نماز، امام جلسه را متوقف کردند و نماز جماعت به امامت ایشان برگزار شد.
وی افزود: شهید صیاد شیرازی همواره بر اهمیت نماز اول وقت تأکید داشت و معتقد بود در شرایط سخت، دوران جنگ و مأموریتهای حساس، توجه به معنویت و ارتباط با خداوند میتواند گرهگشا باشد.
فرزند سپهبد شهید علی صیاد شیرازی با اشاره به نگاه پدرش به آزادسازی خرمشهر گفت: امام خمینی(ره) پس از آزادسازی خرمشهر تأکید کردند که «خرمشهر را خدا آزاد کرد» و این نگاه به امداد الهی، در اندیشه شهید صیاد شیرازی نیز جایگاه ویژهای داشت و او با توکل بر خدا مسئولیتهای سنگین خود را دنبال میکرد.
وی برنامهریزی و طراحی عملیاتی را از دیگر شاخصههای شهید صیاد شیرازی برشمرد و گفت: در عملیاتهایی مانند طریقالقدس، بیتالمقدس، والفجر و مرصاد، طراحی و تدبیر نظامی اهمیت زیادی داشت و شهید صیاد شیرازی بر این باور بود که باید پیش از هر عملیات، با برنامهریزی دقیق و استفاده از دانش نظامی، زمینه دستیابی به موفقیت با کمترین تلفات فراهم شود.
صیاد شیرازی ادامه داد: آموزشهای تخصصی و تجربههای نظامی شهید صیاد شیرازی در کنار دانش و توانمندیهای عملیاتی، به او کمک کرد تا این تجربیات را در دوران دفاع مقدس به کار گیرد و در مسئولیتهای مختلف از آنها استفاده کند.
وی همچنین اطاعت از ولی امر را یکی دیگر از ویژگیهای مورد تأکید شهید صیاد شیرازی دانست و خاطرنشان کرد: او با وجود داشتن دیدگاههای کارشناسی در مسائل نظامی، در مواردی که نظر کارشناسی خود را متفاوت میدید، محور تصمیمگیری را اطاعت از ولی امر قرار میداد و بر این باور بود که ممکن است در تصمیمهای رهبری ملاحظاتی وجود داشته باشد که برای دیگران قابل مشاهده نباشد.
فرزند شهید صیاد شیرازی از روحیه جهادی، نظم، برنامهریزی، شجاعت، اخلاص، تقوا و شهادتطلبی به عنوان دیگر ویژگیهای پدرش یاد کرد و گفت: شهید صیاد شیرازی در محیط خانواده نیز پدری نمونه بود و همواره فرزندان خود را به نماز اول وقت، کسب علم، رعایت اخلاق، مراقبت از نفس، تلاش و استفاده درست از فرصتهای عمر توصیه میکرد.
وی با اشاره به ارتباط شهید صیاد شیرازی با نسل جوان اظهار کرد: طراحی دورههای معارف جنگ در دانشگاه افسری امام علی(ع) از اقدامات مهم شهید صیاد شیرازی بود و او تلاش میکرد تجربههای دفاع مقدس را هم در قالب آموزشهای نظری و هم با حضور میدانی در مناطق عملیاتی به دانشجویان منتقل کند.
صیاد شیرازی افزود: شهید صیاد شیرازی ارتباط نزدیکی با بسیج و مساجد داشت و در برنامههای مختلف برای نسل جوان سخنرانی میکرد. همچنین راهیان نور نیز از جمله اقداماتی بود که او در شکلگیری و توسعه آن نقش داشت تا نسلهای جدید بتوانند از نزدیک با مناطق و خاطرات دفاع مقدس آشنا شوند.
وی با تأکید بر ضرورت انتقال تجربههای دفاع مقدس به نسل جوان گفت: امروز جامعه نیازمند بهرهگیری از این تجربههاست و باید گنجینههای بهجامانده از آن دوران به نوجوانان و جوانان منتقل شود تا آنان بتوانند از نقاط قوت و آموزههای دفاع مقدس در شرایط کنونی استفاده کنند.
فرزند شهید صیاد شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توصیههایی که از رهبر انقلاب نقل کرد، بر اهمیت خودسازی فکری، روحی و جسمی جوانان، انس با قرآن، توجه به نماز و بهرهگیری از فضای معنوی فرهنگ شهادت تأکید کرد.
وی همچنین با اشاره به مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور گفت: تقویت اقتصاد، وحدت ملی و امنیت از مؤلفههای مهم قدرت کشور هستند و پیشرفت در عرصههای مختلف در سایه امنیت و انسجام امکانپذیر است.
صیاد شیرازی ادامه داد: مسئولان در بخشهای مختلف باید با انسجام و هماهنگی برای حل مشکلات مردم تلاش کنند و دستگاههای اجرایی، قضایی و قانونگذاری هر کدام وظایف خود را بهدرستی انجام دهند؛ همچنین در حوزه سیاست خارجی نیز باید مسئولیتها با دقت و توجه دنبال شود.
وی با تأکید بر ضرورت خدمترسانی به مردم خاطرنشان کرد: مردم ولینعمت مسئولان هستند و هر اندازه برای رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی آنان تلاش شود، زمینه آرامش و پیشرفت بیشتر فراهم خواهد شد.
فرزند سپهبد شهید علی صیاد شیرازی در پایان بر حفظ روحیه جهادی، شجاعت، شهادتطلبی، تلاش و استفاده درست از زمان تأکید کرد و گفت: اگر هر فرد در جایگاه خود وظیفهاش را به بهترین شکل انجام دهد و این اقدامات با نیت خدمت و انجام وظیفه دنبال شود، بسیاری از مسیرها برای حل مشکلات هموار خواهد شد.
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