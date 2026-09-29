نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی و تصاویر ماهوارهای بیانگر جو ناپایدار طی سهشنبه و چهارشنبه است و پدیده غالب طی سهشنبه افزایش باد در ساعتهای بعدازظهر (وزش باد شدید در جنوب غرب) و بهتدریج افزایش ابر و از ساعتهای بعدازظهر در پارهای از مناطق بهویژه نیمه شمالی بارش باران و در ارتفاعات مه رقیق پیشبینی میگردد.
وی در ادامه افزود: اوج بارشها برای اواسط شب تا اوایل صبح چهارشنبه و بیشتر در شمال غرب خواهد بود و روز چهارشنبه در ساعتهای بعدازظهر در شرق و شمال شرق ادامه دارد.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: چهارشنبه اوایل شب بهتدریج کاهش ابر و روز پنجشنبه و جمعه جو پایدار و آسمان در اکثر ساعتها صاف تا کمی ابری خواهد بود.
داداشی بیان کرد: از لحاظ دمایی تغییرات محسوسی مشاهده نمیگردد.
وی در خصوص وضعیت دمایی ۲۴ ساعت گذشته گفت: خنکترین نقطه استان از ایستگاه سرچشمه با کمینه دمای ۹ و گرمترین نقطه استان از ایستگاه جاجرم با بیشینه دمای ۲۹ درجه سانتیگراد گزارش شده است و طی همین مدت کمینه دمای بجنورد ۱۳ و بیشینه آن ۲۶ درجه سانتیگراد بوده است.
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