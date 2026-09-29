به گزارش خبرنگار مهر، یک روز پس از مداخله الکتروفیزیولوژی، روی تخت بیمارستان تکیه داده و با لبخند و رضایت از نتیجه درمان می‌گوید:«احساس می‌کنم سبک شده‌ام. آن سنگینی و خستگی‌ای که قبلاً داشتم دیگر نیست. خیلی احساس راحتی می‌کنم.»

امیرارسلان، نوجوانی است که پس از انجام نوار قلب، اکو و گذراندن مراحل تشخیصی، برای انجام مداخله تخصصی به بیمارستان قلب شهید رجایی مراجعه کرد. برای یک نوجوان، این جمله فقط بیان رضایت از یک اقدام پزشکی نیست؛ معنایش می‌تواند بازگشت به مدرسه، ورزش، فعالیت‌های روزمره و زندگی‌ای باشد که بیماری مدتی آن را محدود کرده بود.

قلب‌های کوچک، نیازهای بزرگ

در تخت کناری، پسربچه‌ای کوچک‌تر سرگرم بازی با تلفن همراه است. مادرش می‌گوید نخستین نشانه بیماری زمانی دیده شد که پسرش برای شرکت در کلاس شنا به استخر رفته بود. همان جلسه اول، افزایش غیرطبیعی ضربان قلب توجه اطرافیان را جلب کرد.

پس از مراجعه به مرکز درمانی و انجام نوار قلب، نتایج برای بررسی تخصصی‌تر به بیمارستان قلب شهید رجایی ارسال شد و مشخص شد که این کودک نیز به مداخله الکتروفیزیولوژی نیاز دارد.

اینجاست که تأمین به‌موقع تجهیزات و ملزومات تخصصی قلب، معنایی فراتر از فراهم شدن یک کالای پزشکی پیدا می‌کند؛ زیرا استمرار دسترسی به این اقلام با امکان ارائه به‌موقع خدمات درمانی به بیمارانی گره خورده است که باید بتوانند به زندگی عادی خود بازگردند.

تأمین ملزومات قلبی؛ حلقه‌ای از زنجیره درمان

در بسیاری از مداخلات تخصصی قلب، از درمان‌های عروقی و الکتروفیزیولوژی گرفته تا ترمیم و تعویض دریچه‌های قلب و TAVI، تجهیزات و ملزومات تخصصی بخشی جدایی‌ناپذیر از فرآیند درمان هستند.

ارائه مستمر این خدمات، علاوه بر دانش و مهارت تیم‌های پزشکی و ظرفیت مراکز درمانی، به دسترسی منظم و به‌موقع به این اقلام نیز وابسته است.

هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران نیز در کنار دیگر بخش‌های نظام سلامت، در تأمین بخشی از تجهیزات و ملزومات مورد نیاز مراکز درمانی دولتی نقش دارد؛ نقشی که اهمیت آن بیش از هر چیز در استمرار دسترسی مراکز درمانی به اقلام مورد نیاز و جلوگیری از وقفه در ارائه خدمات تخصصی معنا پیدا می‌کند.

یک نیاز که نمی‌تواند منتظر بماند

تجهیزات و ملزومات مصرفی قلبی از جمله نیازهایی هستند که تأخیر در دسترسی به آنها می‌تواند بر برنامه درمان بیماران و ظرفیت ارائه خدمت در مراکز تخصصی اثر بگذارد. استمرار خدمات قلب و عروق، به‌ویژه در مراکز مرجع و پرتردد، نیازمند زنجیره تأمینی پایدار، دقیق و قابل اتکاست.

این موضوع در شرایط تحریم پیچیده‌تر نیز می‌شود. محدودیت‌های بانکی و نقل‌وانتقال منابع، دشواری‌های حمل‌ونقل، محدودیت در همکاری برخی تأمین‌کنندگان بین‌المللی و افزایش پیچیدگی فرآیندهای تأمین، می‌تواند دسترسی به برخی تجهیزات و ملزومات تخصصی را دشوارتر کند.

از همین رو، پایداری زنجیره تأمین در حوزه قلب و عروق صرفاً یک مسئله اجرایی یا لجستیکی نیست؛ بلکه بخشی از زیرساخت استمرار خدمات درمانی است. در حوزه‌ای که زمان و دسترسی به تجهیزات تخصصی می‌تواند در روند درمان تعیین‌کننده باشد، هر حلقه این زنجیره اهمیت خود را دارد.

از یک بانوی ۸۰ ساله تا یک نوجوان ۱۴ ساله

در بیمارستان قلب شهید رجایی می‌توان نتیجه این زنجیره را از نزدیک دید؛ از بانویی ۸۰ ساله که با تشخیص به‌موقع در مسیر درمان بیماری دریچه‌ای قرار گرفته است، تا امیرارسلان ۱۴ ساله که یک روز پس از مداخله درمانی از احساس سبکی و آرامش بیشتر می‌گوید و کودکانی که برای ادامه یک زندگی سالم به خدمات تخصصی قلب نیاز دارند.

پشت هر یک از این درمان‌ها، مجموعه‌ای از عوامل در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند؛ از تشخیص و تخصص کادر درمان گرفته تا ظرفیت بیمارستان، تجهیزات پزشکی، ملزومات مصرفی و زنجیره‌ای که باید این اقلام را در زمان مورد نیاز در دسترس قرار دهد.

روز جهانی قلب فرصتی برای یادآوری اهمیت پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری‌های قلبی است؛ اما در کنار همه اینها، توجه به زیرساخت‌هایی که امکان ارائه مستمر این خدمات را فراهم می‌کنند نیز اهمیت دارد.

زنجیره‌ای که اگر پایدار، دقیق و به‌موقع عمل کند، نتیجه‌اش فقط انجام یک مداخله پزشکی نیست؛ بلکه بازگشت یک انسان به ریتم عادی زندگی است.