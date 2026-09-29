به گزارش خبرگزاری مهر، مجید رنجبر رئیس بسیج رسانه هرمزگان با اشاره به نقش راهبردی رسانه‌ها در جهاد تبیین، بر ضرورت روایت صادقانه و خلاقانه از حماسه‌های دفاع مقدس تأکید کرد.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره لزوم معرفی چهره‌های تابناک شهدا به نسل جوان، اظهار داشت: رسانه‌ها به‌عنوان راویان جبهه فرهنگی، نقش بی‌بدیلی در انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جوان و زنده نگه‌داشتن یاد و نام شهدا دارند.

رئیس بسیج رسانه استان هرمزگان در ادامه با تأکید بر سه رکن اساسی فعالیت‌های رسانه‌ای، خاطرنشان کرد: باید روایتگر صادق و خلاق ارزش‌های انقلاب باشیم، نه با شعارهای تکراری، بلکه با تولید محتوای جذاب، عمیق و منطبق با نیازهای نسل امروز، تا گفتمان امید و پیشرفت را بسازیم.

امام جمعه شهرستان رودان نیز در این دیدار ضمن قدردانی از تلاش‌های اصحاب رسانه در عرصه جهاد تبیین، بر لزوم تداوم و توسعه برنامه‌های روایتگری سیره شهدا تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد بارانی با اشاره به نقش رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس گفت: رزمندگان اسلام با ایمان راسخ، شجاعت و ازخودگذشتگی توانستند در برابر دشمن تا دندان مسلح ایستادگی کنند و امنیت و اقتدار امروز کشور مرهون ایثار و جانفشانی آنان است.

وی افزود: وظیفه همه ماست که با زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا، این فرهنگ ناب را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

امام جمعه رودان همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت رسانه‌ها در معرفی خدمات جمهوری اسلامی به‌صورت مقایسه‌ای قبل و بعد از انقلاب به نسل جوان تأکید کرد.

رئیس بسیج رسانه هرمزگان در پایان با اشاره به برنامه‌های پیش‌روی این سازمان، از برگزاری جشنواره رسانه‌ای ابوذر و تقویت هم‌افزایی رسانه‌های استان خبر داد و بر لزوم تشکیل جبهه متحد رسانه‌ای انقلاب در هرمزگان تأکید کرد.