به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالوهاب حسنوند صبح سه‌شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته نیروی انتظامی با تبریک هفته دفاع مقدس و هفته فراجا اظهار کرد: شعار امسال هفته نیروی انتظامی «پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز» است و از دهم تا شانزدهم مهرماه برنامه‌های مختلفی برای تکریم کارکنان انتظامی، خانواده شهدا و بازنشستگان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به جمعیت تحت پوشش انتظامی استان اصفهان افزود: بیش از ۶ میلیون نفر در حوزه انتظامی استان اصفهان قرار دارند که بر اساس اعلام استانداری، حدود ۵.۵ میلیون نفر ایرانی و حدود ۵۰۰ هزار نفر تبعه خارجی هستند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه داد: پلیس در ابعاد مختلف خدمات خود را به مردم ارائه می‌دهد و تلاش مجموعه انتظامی استان بر ارائه خدمات مطلوب و حفظ امنیت مردم است.

حسنوند با اشاره به تماس‌های مردم با پلیس ۱۱۰ گفت: امسال یک میلیون و ۳۷۰ هزار تماس با پلیس ۱۱۰ برقرار شده که ۵۵۵ هزار مورد از این تماس‌ها مربوط به مشاوره و راهنمایی بوده و حدود نیمی از تماس‌ها نیز منجر به عملیات شده است.

وی افزود: ۴۵ هزار پرونده به منظور ایجاد صلح و سازش به مراکز مربوط ارجاع شده که از این تعداد ۳۸ هزار پرونده به مصالحه ختم شده است و این میزان در نوع خود قابل توجه است.

آغاز برنامه‌های هفته فراجا از نماز جمعه تا گلزار شهدا

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به برنامه‌های هفته فراجا گفت: برنامه‌های این هفته در شهرهای مختلف استان از نماز جمعه آغاز می‌شود و تا حضور در گلزار شهدا و غبارروبی مزار شهیدان ادامه خواهد داشت.

کاهش جیب‌بری در اصفهان

حسنوند با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه مقابله با سرقت اظهار کرد: در حوزه سرقت با مجرمان، سارقان و باندهای فعال برخوردهای لازم انجام شده و در بخش‌هایی از سرقت شاهد کاهش بوده‌ایم.

وی افزود: کیف‌قاپی، سرقت به عنف و زورگیری کاهش داشته است، اما در کنار اقدامات پلیس، توجه مردم به اموال شخصی و ارتقای خودمراقبتی نیز اهمیت دارد و باید در این زمینه فرهنگ‌سازی بیشتری انجام شود.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به نقش سامانه‌های هوشمند در کاهش سرقت گفت: هرجا اتصال و استفاده از سامانه‌های مرتبط با اموال و اماکن را داشته‌ایم، کاهش سرقت را شاهد بوده‌ایم و در مجموعه‌های مختلف نیز افزایش کشفیات سرقت و دستگیری سارقان و باندهای فعال را داشته‌ایم.

حسنوند ادامه داد: بیش از ۵۷ درصد جرایم خرد توسط معتادان متجاهر انجام می‌شود و تقویت مراکز ماده ۱۵ و ۱۶ می‌تواند در کاهش این نوع سرقت‌ها مؤثر باشد.

وی با اشاره به سرقت پلاک خودرو گفت: در ۶ ماه گذشته با افزایش سرقت پلاک نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه بوده‌ایم و مردم نباید نسبت به مفقودی پلاک خودرو بی‌توجه باشند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان افزود: سامانه‌هایی برای شناسایی پلاک‌های مخدوش در ورودی شهرها فعال شده است و پلیس این موضوع را رصد می‌کند.

وی با اشاره به کاهش ۳۷ درصدی جیب‌بری در استان گفت: با وجود این کاهش، همچنان نیازمند اقدامات بیشتری در این زمینه هستیم.

حسنوند افزود: در ایام اربعین نیز تعدادی از جیب‌برها از اصفهان به مرز مهران رفته بودند که پلیس اصفهان با شناسایی و دستگیری این افراد، اموال تعدادی از مال‌باختگان را بازگرداند.

وی تأکید کرد: در حوزه سرقت هیچ مماشاتی با سارقان نداریم و برخورد با سارقان و باندهای سازمان‌یافته با جدیت دنبال می‌شود.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به ادامه سرقت خودروهای پژو و پراید قدیمی گفت: باند سارقان خودرو در شهر اصفهان شناسایی و اعضای آن دستگیر شده‌اند.

افزایش ۲۸ درصدی کشف سلاح در اصفهان

حسنوند با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه مقابله با سلاح و مهمات گفت: امسال میزان کشف سلاح نسبت به سال گذشته ۲۸ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: در یکی از عملیات‌های پلیس در شهرستان نائین، یک قاچاقچی سلاح دستگیر و ۷۵ قبضه سلاح و مهمات و ۱۰۰ تیغه خشاب کشف شد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: استان اصفهان از نظر امنیتی با مشکل خاصی مواجه نبوده و پلیس برای حفظ امنیت استان با تمام توان فعالیت می‌کند.

۴۰ هزار بازدید از اصناف اصفهان

حسنوند با اشاره به نظارت پلیس بر اصناف و بازار گفت: در راستای ایجاد کسب‌وکار امن و بازار سالم، ۴۰ هزار بازدید از واحدهای صنفی انجام شده و در ۲۶ هزار مورد نیز تذکر لسانی داده‌ایم.

وی ادامه داد: دیدگاه پلیس، همراهی و حضور در کنار مردم است و تلاش می‌کنیم تا حد امکان به جای پلمب واحدهای صنفی از ظرفیت‌های تذکر و ارشاد استفاده کنیم.

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: پلمب واحد صنفی برای پلیس نیز موضوع مطلوبی نیست و تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم که پلمب انجام نشود، مگر در مواردی مانند مواد مخدر، سلاح یا مال‌خری اموال مسروقه که برخورد قانونی ضرورت دارد.

کشف ۶.۵ تن مواد مخدر در اصفهان

حسنوند با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: در یکی از عملیات‌های اخیر، شب گذشته حدود ۲۰۰ کیلوگرم تریاک که از مرزها وارد کشور شده بود، کشف و ضبط شد و قاچاقچی آن نیز دستگیر شد.

وی افزود: همچنین ۳۶۴ کیلوگرم شیشه که از استان فارس به سمت اصفهان در حال انتقال بود، کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون ۶.۵ تن انواع مواد مخدر در استان اصفهان کشف شده است.

افزایش ۳۰۰ درصدی کشف کالای قاچاق

حسنوند با اشاره به مقابله با قاچاق کالا و احتکار گفت: در ۶ ماهه امسال کشفیات کالای قاچاق در استان ۳۰۰ درصد افزایش داشته و در حوزه کشف احتکار نیز افزایش ۵۶۰ درصدی ثبت شده است.

وی با اشاره به اقدامات پلیس راه و راهور اظهار کرد: در حوزه تصادفات شاهد کاهش در بخش‌های فوتی، جرحی و خسارتی بوده‌ایم.

فرمانده انتظامی استان اصفهان از خانواده‌ها خواست از در اختیار قرار دادن موتورسیکلت به افراد فاقد گواهینامه خودداری کنند و گفت: بیش از ۱۱۰ دستگاه موتورسیکلت از افراد زیر سن قانونی توقیف شده است.

حسنوند افزود: روزانه حدود ۳۰۰ مورد تصادف خسارتی در اصفهان رخ می‌دهد که همکاری مردم در کنار گذاشتن خودروهای حادثه‌دیده از مسیر می‌تواند به کاهش ترافیک کمک کند.

وی درباره ثبت تخلفات رانندگی توسط دوربین‌ها گفت: میزان جرایم ثبت‌شده توسط دوربین‌های نظارتی نسبت به سال گذشته افزایش داشته که نشان می‌دهد همچنان نیازمند فرهنگ‌سازی و توجه بیشتر مردم به توصیه‌های پلیس راهور هستیم.

تعویض پلاک در اصفهان بدون اختلال انجام شد

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به فعالیت مراکز تعویض پلاک گفت: در ایام جنگ نیز در روند خدمات تعویض پلاک اختلالی ایجاد نشد و حدود هزار و ۵۰۰ مورد تعویض پلاک در آن دوره انجام شد.

وی همچنین از کاهش ۱۷ درصدی پلمب واحدهای صنفی در سال جاری خبر داد و گفت: این کاهش نشان‌دهنده تلاش پلیس برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی پیش از رسیدن به مرحله پلمب است.

۵۵۰ هزار تبعه خارجی در استان اصفهان

حسنوند با اشاره به موضوع اتباع خارجی در استان اصفهان اظهار کرد: بیش از ۵۵۰ هزار تبعه خارجی در استان حضور دارند که بخشی از آنها فاقد مجوز هستند و اتباع موجود در استان نیز از کشورهای مختلف هستند.

وی افزود: جرایم مرتبط با سرقت و مسائل امنیتی در میان اتباع نیز تحت کنترل پلیس قرار دارد و موضوع ورود سارقان و مجرمان به استان با جدیت رصد می‌شود.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه در مجموعه انتظامی استان پدیده نوظهور خاصی مشاهده نشده است، گفت: موضوع افراد فاقد هویت و تعیین تکلیف وضعیت هویتی آنها باید مورد توجه قرار گیرد.

کنترل خشم، موضوع مهم در پیشگیری از قتل

حسنوند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پرونده‌های قتل در استان اصفهان گفت: بیش از ۸۰ درصد قتل‌های استان اصفهان به صورت آنی رخ می‌دهد و کنترل نکردن خشم یکی از عوامل مؤثر در وقوع این حوادث است.

وی تأکید کرد: آموزش، فرهنگ‌سازی و افزایش مهارت‌های کنترل خشم می‌تواند در پیشگیری از بخشی از این حوادث مؤثر باشد.

برگزاری اجتماع جانفدایان در ۲۸ شهرستان

فرمانده انتظامی استان اصفهان همچنین با اشاره به برنامه‌های هفته فراجا گفت: در ۲۸ شهرستان استان اجتماع جانفدایان برگزار می‌شود و پلیس مسئولیت تأمین نظم و امنیت این برنامه‌ها را بر عهده دارد.

حسنوند در پایان با تأکید بر رویکرد پلیس در همراهی با مردم گفت: مجموعه انتظامی استان تلاش می‌کند در کنار مردم، امنیت و آرامش جامعه را تأمین کند و در حوزه‌های مختلف، خدمات انتظامی با جدیت دنبال خواهد شد.