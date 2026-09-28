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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۲

معرفی آثار راه‌یافته به بخش‌های مختلف جشنواره عروسکی تهران-مبارک

معرفی آثار راه‌یافته به بخش‌های مختلف جشنواره عروسکی تهران-مبارک

با اعلام آثار پذیرفته‌شده در بخش‌های مختلف جشنواره نمایش عروسکی تهران-مبارک، ۴۲ اثر برای حضور در این رویداد معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، با اعلام آثار پذیرفته‌شده در بخش‌های مختلف بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک، ۴۲ اثر برای حضور در این رویداد معرفی شدند. بر این اساس، هیئت‌های انتخاب در ۲ گروه، آثار رسیده بخش‌های مختلف جشنواره را بررسی و نمایش‌های راه‌یافته را معرفی کرده‌اند.

هیئت انتخاب بخش صحنه‌ای «کودک و نوجوان» و بخش «خیالنامه میناب» را شهرام کرمی، نویسنده، کارگردان و مدرس، آزاده انصاری، مدرس و کارگردان و حسن دادشکر بازیگر، مدرس و کارگردان، تشکیل داده‌اند.

همچنین سیاوش ستاری مدرس و مدیر یونیمای ایران، میلاد نیک‌آبادی، مدرس و کارگردان، غزل اسکندرنژاد نویسنده، کارگردان و عضو هیئت علمی دانشگاه هنر ایران، نازیلا نوری‌شاد مدرس، نویسنده، کارگردان و سازنده عروسک، طلیعه طریقی طراح، نویسنده و کارگردان، اعضای هیئت انتخاب بخش‌های صحنه‌ای «بزرگسال»، «فضای باز» و «اجراهای نامتعارف» بوده‌اند.

۱۲ نمایش در بخش صحنه‌ای کودک و نوجوان:

۱. «اوستا» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا محزون از استان گیلان، شهر آستانه اشرفیه

۲. «بستور، سپهسالار کوچک» به نویسندگی و کارگردانی نیلوفر رفیعی از تهران

۳. «بغل» به نویسندگی کتایون اسدی و محمد افضلی‌فر و کارگردانی کتایون اسدی از تهران

۴. «تو شهر عروسکا چه خبره؟» به نویسندگی و کارگردانی عادل بزدوده از تهران

۵. «خانه‌ای برای ما» به نویسندگی و کارگردانی سمیه گلباز و داود بختیاری از تهران

۶. «دست دوم» به نویسندگی و کارگردانی حسین زینالی از استان گیلان، شهر بندر انزلی

۷. «شعبده گوش» به نویسندگی وحید کیارسی و کارگردانی مهدی نعمتی‌مقدم از تهران

۸. «کلاغ پر» به نویسندگی سجاد بهره‌مند و کارگردانی زهرا مریدی از تهران

۹. «مارشملو» به نویسندگی و کارگردانی آلبرت بیگ‌جانی از تهران

۱۰. «می‌خوام به دنیا بیام» به نویسندگی و کارگردانی بهناز مهدی‌خواه از تهران

۱۱. «نقاش و پرنده» به نویسندگی و کارگردانی وحیدرضا قناعتیان از استان فارس، شهر جهرم

۱۲. «همه بگید سیب» به نویسندگی و کارگردانی شراره طیار از تهران

در بخش فراگیر نیز سه اثر «راز گلنسا» به نویسندگی سمیه گلباز و داوود بختیاری به کارگردانی مهناز حاجی‌علی‌لو از استان قزوین، شهر قزوین، «کفشدوزک لاک‌پشتی» به نویسندگی پگاه معصومی و کارگردانی نعمت‌الله اسدی‌مرام از استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه و «لافکادیو» به نویسندگی و کارگردانی آرمین دزفولی‌زاده از استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه حضور دارند.

۱۰ نمایش در بخش صحنه‌ای بزرگسال:

۱. «او که جان می‌دهد» به نویسندگی و کارگردانی ابوالفضل باران‌طلب از تهران (مشروط)

۲. «خارش» به نویسندگی هثین سعیدی و کارگردانی فاطمه عسکری از تهران

۳. «خانم حوا» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا ناصحی از تهران

۴. «درست قبل از» به نویسندگی ساندرا کورل و کارگردانی غزاله مهربان‌یکتا از تهران (مشروط)

۵. «سخت بازی کن» به نویسندگی و کارگردانی مبینا کاظمی از استان یزد، شهر یزد

۶. «شنگرف» به نویسندگی و کارگردانی علی یدالهی از تهران

معرفی آثار راه‌یافته به بخش‌های مختلف جشنواره عروسکی تهران-مبارک

۷. «شولباسی» به نویسندگی و کارگردانی عقیل زمانی شالکوهی از استان هرمزگان، جزیره کیش

۸. «گُرداب» به نویسندگی و کارگردانی امیر بهبودنیا از استان فارس، شهر شیراز

۹. «ماسک» به نویسندگی سهند اطهری و کارگردانی سارا قاسمی از تهران

۱۰. «مکبث» به نویسندگی و کارگردانی کاوه مهدوی از تهران

۱۲ نمایش در بخش فضای باز و اجراهای نامتعارف:

۱. «خط خطی یوخ» به نویسندگی شیرین کاشفی و احسان سامانی‌منش و کارگردانی شیرین کاشفی از تهران

۲. «خیمه‌شب‌بازی» به نویسندگی و کارگردانی علی محمدبیگی از استان قزوین، شهر قزوین (مشروط)

۳. «دلم می‌خواد سفر کنم» به نویسندگی حامد ترابی و کارگردانی فاطمه جلیلی‌معز از استان همدان، شهر همدان

۴. «ریشه در خاک» به نویسندگی و کارگردانی امیرحسین عشقی از استان اصفهان، شهر خمینی‌شهر

۵. «سکوت معلق؛ تعلیق حیات در زیستگاه صحنه» به نویسندگی و کارگردانی نازنین یارویسی از استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه

۶. «عاروسی مبارک و گلابتون» به نویسندگی مهتاب ابویی‌مهریزی و ابوالفضل میروکیلی و کارگردانی مهتاب ابویی‌مهریزی از استان یزد، شهر یزد

۷. «عروسک تکم» به نویسندگی و کارگردانی حسین صادقی از استان آذربایجان شرقی، شهر بناب

۸. «عروسی فرخ خان» به نویسندگی سیاوش ستاری و کارگردانی افسانه غریب‌نواز از استان گیلان، شهر لاهیجان

۹. «لال بِهیگ» به نویسندگی و کارگردانی علی قاضی از استان خوزستان، شهر مسجد سلیمان

۱۰. «میرزا حمید» به نویسندگی و کارگردانی حامد زحمتکش کنی از تهران

۱۱. «نبرد تیشتر و اپوش» به نویسندگی و کارگردانی عاطفه نقوی از استان اصفهان، شهر اصفهان

۱۲. «یامال» به نویسندگی سمانه شاهرخی و کارگردانی احسان بحرینی از استان کرمان، شهرکرمان

۵ نمایش در بخش «خیالنامه میناب»:

۱. «آرزوی بزرگ» به نویسندگی مهدی سیم‌ریز و یاسمین واحدی و کارگردانی میثم یوسفی از تهران

۲. «خیالستون» به نویسندگی یوسف جلالی و سارا ذوقی و کارگردانی سارا ذوقی از تهران

۳. «عینکی برای خورشید بی‌تمام» به نویسندگی آرزو بهرامی و کارگردانی مجتبی خلیلی از استان اصفهان، شهر اصفهان ـ بخش فضای باز

۴. «قصه مینا» به نویسندگی و کارگردانی میترا کریم‌خانی از تهران (مشروط)

۵. «مدرسه‌ای در آسمان» به نویسندگی امید انصاری و کارگردانی امید انصاری و فاطمه قدمی از تهران

بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران‌-مبارک به دبیری پوپک عظیم‌پور تبریزی، ۲۵ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 6961440

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