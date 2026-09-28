به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، با اعلام آثار پذیرفتهشده در بخشهای مختلف بیستویکمین جشنواره بینالمللی نمایش عروسکی تهران-مبارک، ۴۲ اثر برای حضور در این رویداد معرفی شدند. بر این اساس، هیئتهای انتخاب در ۲ گروه، آثار رسیده بخشهای مختلف جشنواره را بررسی و نمایشهای راهیافته را معرفی کردهاند.
هیئت انتخاب بخش صحنهای «کودک و نوجوان» و بخش «خیالنامه میناب» را شهرام کرمی، نویسنده، کارگردان و مدرس، آزاده انصاری، مدرس و کارگردان و حسن دادشکر بازیگر، مدرس و کارگردان، تشکیل دادهاند.
همچنین سیاوش ستاری مدرس و مدیر یونیمای ایران، میلاد نیکآبادی، مدرس و کارگردان، غزل اسکندرنژاد نویسنده، کارگردان و عضو هیئت علمی دانشگاه هنر ایران، نازیلا نوریشاد مدرس، نویسنده، کارگردان و سازنده عروسک، طلیعه طریقی طراح، نویسنده و کارگردان، اعضای هیئت انتخاب بخشهای صحنهای «بزرگسال»، «فضای باز» و «اجراهای نامتعارف» بودهاند.
۱۲ نمایش در بخش صحنهای کودک و نوجوان:
۱. «اوستا» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا محزون از استان گیلان، شهر آستانه اشرفیه
۲. «بستور، سپهسالار کوچک» به نویسندگی و کارگردانی نیلوفر رفیعی از تهران
۳. «بغل» به نویسندگی کتایون اسدی و محمد افضلیفر و کارگردانی کتایون اسدی از تهران
۴. «تو شهر عروسکا چه خبره؟» به نویسندگی و کارگردانی عادل بزدوده از تهران
۵. «خانهای برای ما» به نویسندگی و کارگردانی سمیه گلباز و داود بختیاری از تهران
۶. «دست دوم» به نویسندگی و کارگردانی حسین زینالی از استان گیلان، شهر بندر انزلی
۷. «شعبده گوش» به نویسندگی وحید کیارسی و کارگردانی مهدی نعمتیمقدم از تهران
۸. «کلاغ پر» به نویسندگی سجاد بهرهمند و کارگردانی زهرا مریدی از تهران
۹. «مارشملو» به نویسندگی و کارگردانی آلبرت بیگجانی از تهران
۱۰. «میخوام به دنیا بیام» به نویسندگی و کارگردانی بهناز مهدیخواه از تهران
۱۱. «نقاش و پرنده» به نویسندگی و کارگردانی وحیدرضا قناعتیان از استان فارس، شهر جهرم
۱۲. «همه بگید سیب» به نویسندگی و کارگردانی شراره طیار از تهران
در بخش فراگیر نیز سه اثر «راز گلنسا» به نویسندگی سمیه گلباز و داوود بختیاری به کارگردانی مهناز حاجیعلیلو از استان قزوین، شهر قزوین، «کفشدوزک لاکپشتی» به نویسندگی پگاه معصومی و کارگردانی نعمتالله اسدیمرام از استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه و «لافکادیو» به نویسندگی و کارگردانی آرمین دزفولیزاده از استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه حضور دارند.
۱۰ نمایش در بخش صحنهای بزرگسال:
۱. «او که جان میدهد» به نویسندگی و کارگردانی ابوالفضل بارانطلب از تهران (مشروط)
۲. «خارش» به نویسندگی هثین سعیدی و کارگردانی فاطمه عسکری از تهران
۳. «خانم حوا» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا ناصحی از تهران
۴. «درست قبل از» به نویسندگی ساندرا کورل و کارگردانی غزاله مهربانیکتا از تهران (مشروط)
۵. «سخت بازی کن» به نویسندگی و کارگردانی مبینا کاظمی از استان یزد، شهر یزد
۶. «شنگرف» به نویسندگی و کارگردانی علی یدالهی از تهران
۷. «شولباسی» به نویسندگی و کارگردانی عقیل زمانی شالکوهی از استان هرمزگان، جزیره کیش
۸. «گُرداب» به نویسندگی و کارگردانی امیر بهبودنیا از استان فارس، شهر شیراز
۹. «ماسک» به نویسندگی سهند اطهری و کارگردانی سارا قاسمی از تهران
۱۰. «مکبث» به نویسندگی و کارگردانی کاوه مهدوی از تهران
۱۲ نمایش در بخش فضای باز و اجراهای نامتعارف:
۱. «خط خطی یوخ» به نویسندگی شیرین کاشفی و احسان سامانیمنش و کارگردانی شیرین کاشفی از تهران
۲. «خیمهشببازی» به نویسندگی و کارگردانی علی محمدبیگی از استان قزوین، شهر قزوین (مشروط)
۳. «دلم میخواد سفر کنم» به نویسندگی حامد ترابی و کارگردانی فاطمه جلیلیمعز از استان همدان، شهر همدان
۴. «ریشه در خاک» به نویسندگی و کارگردانی امیرحسین عشقی از استان اصفهان، شهر خمینیشهر
۵. «سکوت معلق؛ تعلیق حیات در زیستگاه صحنه» به نویسندگی و کارگردانی نازنین یارویسی از استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه
۶. «عاروسی مبارک و گلابتون» به نویسندگی مهتاب ابوییمهریزی و ابوالفضل میروکیلی و کارگردانی مهتاب ابوییمهریزی از استان یزد، شهر یزد
۷. «عروسک تکم» به نویسندگی و کارگردانی حسین صادقی از استان آذربایجان شرقی، شهر بناب
۸. «عروسی فرخ خان» به نویسندگی سیاوش ستاری و کارگردانی افسانه غریبنواز از استان گیلان، شهر لاهیجان
۹. «لال بِهیگ» به نویسندگی و کارگردانی علی قاضی از استان خوزستان، شهر مسجد سلیمان
۱۰. «میرزا حمید» به نویسندگی و کارگردانی حامد زحمتکش کنی از تهران
۱۱. «نبرد تیشتر و اپوش» به نویسندگی و کارگردانی عاطفه نقوی از استان اصفهان، شهر اصفهان
۱۲. «یامال» به نویسندگی سمانه شاهرخی و کارگردانی احسان بحرینی از استان کرمان، شهرکرمان
۵ نمایش در بخش «خیالنامه میناب»:
۱. «آرزوی بزرگ» به نویسندگی مهدی سیمریز و یاسمین واحدی و کارگردانی میثم یوسفی از تهران
۲. «خیالستون» به نویسندگی یوسف جلالی و سارا ذوقی و کارگردانی سارا ذوقی از تهران
۳. «عینکی برای خورشید بیتمام» به نویسندگی آرزو بهرامی و کارگردانی مجتبی خلیلی از استان اصفهان، شهر اصفهان ـ بخش فضای باز
۴. «قصه مینا» به نویسندگی و کارگردانی میترا کریمخانی از تهران (مشروط)
۵. «مدرسهای در آسمان» به نویسندگی امید انصاری و کارگردانی امید انصاری و فاطمه قدمی از تهران
بیستویکمین جشنواره بینالمللی نمایش عروسکی تهران-مبارک به دبیری پوپک عظیمپور تبریزی، ۲۵ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در تهران برگزار میشود.
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