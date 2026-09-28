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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۰

زمان آغاز فصل جدید لیگ برتر بسکتبال بانوان مشخص شد

زمان آغاز فصل جدید لیگ برتر بسکتبال بانوان مشخص شد

فصل ٠٦-١٤٠٥ رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور از ٨ آبان آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت تیم های شرکت کننده در فصل جدید لیگ برتر بانوان از ٨ آبان آغاز خواهد شد.

این زمان در نشست هماهنگی و هم اندیشی این رقابت ها که امروز (دوشنبه ٦ مهر) برگزار شد، به تصویب رسید.

استقلال تهران، گاز تهران، نفت آبادان، گروه بهمن، باتسام مشهد، آکادمی سحر، پیشرو، KWC تهران و نیکا گرگان ۹ تیمی هستند که تاکنون حضورشان را در فصل جدید لیگ برتر قطعی کرده اند.

کاسپین تهران و گلنور هم برای حضور در مسابقات اعلام آمادگی کرده اند اما پذیرش قطعی این دو تیم منوط به بررسی های نهایی و صدور مجوز حضور از سوی سازمان لیگ خواهد بود.

استقلال تهران مدافع عنوان قهرمانی لیگ بسکتبال بانوان است.

کد مطلب 6961328

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