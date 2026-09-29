جزئیات طرح «تورم صفر» مواد غذایی در تهران اعلام شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران صبح امروز -سه‌شنبه هفتم مهرماه ۱۴۰۵- به همراه مهدی بختیاری‌زاده مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران و داود قربانیان مدیرعامل شرکت شهروند از میدان میوه و تره‌بار صادقیه بازدید کرد و جزئیات طرح «تورم صفر» را اعلام کرد.

مدیرعامل شرکت شهروند در حاشیه بازدید در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: طرح تورم صفر که شهردار محترم تهران و مدیریت شهری در نظر گرفته‌اند با هدف ارائه خدمات ارزان‌قیمت و به‌صرفه به مردم از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند و سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار اجرا می‌شود.

وی افزود: در این طرح، بر اساس سرانه مصرف خانوار، برای خانوارهای تهرانی سهمیه‌بندی صورت گرفته است و شهروندان می‌توانند از طریق سوپر اپلیکیشن «شهرزاد» و با ثبت کد ملی، میزان سرانه مصرف خانوار خود را مشاهده کنند.

مدیرعامل شرکت شهروند ادامه داد: شهروندان می‌توانند برای دریافت اقلام مشمول طرح به میادین میوه و تره‌بار و ۱۸ فروشگاه بزرگ شهروند مراجعه کنند. همچنین امکان خرید اینترنتی این اقلام از طریق سوپر اپلیکیشن شهرزاد نیز فراهم شده است تا کالاها درب منزل همشهریان تحویل شود.

قربانیان درباره اقلام مشمول این طرح گفت: بر اساس اعلام شهردار محترم تهران، کالاهای اساسی این طرح شامل برنج، شکر، روغن، گوشت منجمد و تعدادی از انواع حبوبات است که در فروشگاه‌های حضوری در کانترهای مشخص عرضه خواهد شد و امکان خرید اینترنتی آنها نیز وجود دارد.

وی هدف از اجرای این طرح را تأمین بخشی از نیازهای غذایی و امنیت غذایی شهروندان تهرانی عنوان کرد و گفت: امیدواریم این طرح بتواند بخشی از نیاز غذایی و امنیت غذایی مردم عزیز تهران را تأمین کند.

مدیرعامل شرکت شهروند با اشاره به ضرورت همراهی سایر بخش‌های صنفی در اجرای این طرح اظهار کرد: امید ما این است که بدنه دیگر اصناف نیز به ما بپیوندند و این طرح به خدمتی در کنار همه خدمت‌هایی تبدیل شود که طی سال‌های مختلف مردم ایران در کنار یکدیگر به هم ارائه کرده‌اند.

قربانیان در ادامه از اجرای طرح کاهش سود بازرگانی در فروشگاه‌های شهروند خبر داد و گفت: در کنار طرح عرضه ۱۲ قلم کالای اساسی به مشتریان، قرار بر این است که ما در تمام اقلام کالای فروشگاه شهروند که تحت مالکیت شهرداری تهران است، سود بازرگانی خود را به نصف تقلیل دهیم.

مدیرعامل شرکت شهروند درباره نحوه اطلاع شهروندان از اسامی فروشگاه‌های مشمول طرح نیز گفت: مجموعه سازمان مدیریت میادین، سایت سازمان و سوپر اپلیکیشن شهرزاد، مراکز عرضه را مشخص کرده‌اند. اسامی ۱۸ فروشگاه شهروند نیز در سایت شهروند و سوپر اپلیکیشن شهرزاد اعلام شده است و مردم عزیزمان می‌توانند با مراجعه به این مراکز، نیازهای خود را تأمین کنند.

قربانیان تأکید کرد: طرح کاهش سود بازرگانی البته در تمام زنجیره شهروند و در تمام شعب ارائه خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به الزامات اجرایی این طرح اظهار کرد: مسئله بیشتر بحث انبارداری و لجستیک کالا بوده است؛ شعب بزرگ ما با توجه به موضوعات انبارداری، امکان و قابلیت بیشتری برای انبارش و عرضه کالا دارند و تلاش می‌کنیم این ظرفیت برای اجرای طرح مورد استفاده قرار گیرد.