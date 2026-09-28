به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تمرینات خود را برای دیدار حساس برابر تراکتور در هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران دنبال می‌کند و کادر فنی این تیم امیدوار است با بازگشت ملی‌پوشان، تمرینات آبی‌پوشان با حضور تمامی نفرات برگزار شود.

استقلال در شرایطی خود را برای دیدار برابر تراکتور آماده می‌کند که اسماعیل قلی زاده، امیرمحمد رزاقی نیا و سعید سحرخیزان با حذف تیم فوتبال امید از بازی های آسیایی ۲۰۲۶ طی روزهای آینده به اردوی استقلال اضافه می شوند و سامان فلاح، عارف آقاسی و صالح حردانی پس از بازی ایران و روسیه چند روزی استراحت خواهند کرد و در ادامه به تمرینات استقلال اضافه می شوند.

سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی استقلال، انتظار دارد بازیکنان ملی‌پوش پس از بازگشت به تهران در سریع‌ترین زمان ممکن در اختیار کادر فنی قرار بگیرند و تمرینات خود را همراه با سایر بازیکنان دنبال کنند. هدف کادر فنی این است که تا زمان برگزاری دیدار با تراکتور، تمامی نفرات در شرایط مناسبی قرار داشته باشند.

یکی از نکات مثبت برای استقلال پیش از این مسابقه، وضعیت بازیکنان این تیم از نظر مصدومیت است. در حال حاضر بازیکن مصدومی در جمع آبی‌پوشان حضور ندارد و بختیاری‌زاده می‌تواند امیدوار باشد که در صورت حفظ شرایط فعلی، تمامی نفرات خود را برای این مسابقه در اختیار داشته باشد.

دیدار استقلال و تراکتور در هفته هشتم لیگ برتر روز پنج شنبه ۱۶ مهر در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار خواهد شد و آبی‌پوشان تلاش می‌کنند با استفاده از فرصت تعطیلات مسابقات ملی، شرایط فنی و بدنی خود را برای این مسابقه مهم بهبود ببخشند. حضور تمامی بازیکنان در تمرینات نیز به بختیاری‌زاده اجازه خواهد داد تا در روزهای باقی‌مانده تا مسابقه، ترکیب اصلی و برنامه‌های تاکتیکی خود را با حضور کامل نفرات مورد نظرش مرور کند.