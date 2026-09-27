مخالفت باشگاه تراکتور با اعلام قهرمانی استقلال

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از نیمهتمام ماندن بیستوپنجمین دوره رقابتهای لیگ برتر فوتبال، تیم استقلال که در زمان توقف مسابقات در صدر جدول قرار داشت، خواستار اهدای کاپ قهرمانی و اعلام رسمی قهرمانی این تیم از سوی سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال شده است.
در همین حال، باشگاه تراکتور نیز با اعلام موضع خود، مخالفتش با اعلام قهرمانی استقلال را اعلام کرد.
رسانه باشگاه تراکتور نوشت: «پیرو انتشار اظهارنظر خلاف واقع منتسب به مدیرعامل محترم باشگاه تراکتور در خصوص انتخاب قهرمان فصل گذشته، که مسابقات آن ناتمام ماند، به اطلاع میرساند که مخالفت قاطع باشگاه تراکتور با این موضوع قبلا طی نامهای رسمی به فدراسیون فوتبال اعلام شده است و هیچگونه تغییری در موضع باشگاه صورت نگرفته است.»
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