خبرگزاری مهر- گروه استانها- مهدی بخشی سورکی: وقتی شعله‌های آتش در ساختمانی زبانه می‌کشد، نخستین تصویری که در ذهن شکل می‌گیرد، خودروهای قرمز آتش‌نشانی، صدای آژیر و نیروهایی است که برای نجات جان انسان‌ها خود را به دل حادثه می‌رسانند، اما مأموریت آتش‌نشانی بسیار پیش‌تر از لحظه وقوع حریق آغاز می‌شود.



آتش‌نشانی سازمانی است که بخشی از مهم‌ترین مسئولیت‌های آن در زمانی انجام می‌شود که هنوز حادثه‌ای رخ نداده است. آموزش شهروندان، بررسی نقشه‌های ایمنی، نظارت بر الزامات حریق ساختمان‌ها، بازدیدهای دوره‌ای، شناسایی نقاط پرخطر و پیگیری رفع نواقص، همان بخش کمتر دیده‌شده‌ای است که می‌تواند پیش از رسیدن حادثه به مرحله بحران، از شدت پیامدهای آن بکاهد.



در قم نیز سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری علاوه بر حضور در صحنه انواع حوادث، در حوزه آموزش و پیشگیری فعالیت دارد و بیش از ۲۰۰ نوع خدمت به شهروندان ارائه می‌کند که آموزش‌های رایگان برای مدارس، سازمان‌ها و مجموعه‌های مختلف، حضور در مانورهای شهری و فعالیت مرکز آموزش شهروندی از جمله اقداماتی است که با هدف افزایش سطح آگاهی عمومی دنبال می‌شود.



اما در میان همه این فعالیت‌ها، ایمنی ساختمان‌ها جایگاه ویژه‌ای دارد؛ ساختمانی که قرار است محل زندگی، کار، خرید یا اقامت مردم باشد، در برابر حریق باید توانایی لازم برای مقابله با حادثه را داشته باشد و این موضوع نمی‌تواند صرفاً به حضور نیروهای آتش‌نشانی پس از وقوع حادثه وابسته باشد.



۱۹۵ ساختمان در سه رده خطر در قم



آخرین ارزیابی‌های اعلام‌شده از وضعیت ساختمان‌های ناایمن شهر قم، تصویری قابل تأمل از وضعیت ایمنی حریق در بخشی از ساختمان‌های شهر ارائه می‌کند و بر اساس این ارزیابی‌ها، ۳۳ ساختمان در رده بحرانی، ۱۳۰ ساختمان در رده پرخطر و ۳۲ ساختمان در رده میان‌خطر قرار دارند.



در میان ساختمان‌های پرخطر، ۱۷ ساختمان برای برخورداری از ایمنی نسبی حریق اقدام کرده‌اند و در مقایسه با سال گذشته نیز ۱۷ ساختمان برای رعایت الزامات ایمنی حریق اقدام کرده‌اند، اما یک نکته مهم وجود دارد و آن اینکه انجام اقدامات اصلاحی به تنهایی به معنای خروج قطعی ساختمان از فهرست پرخطر نیست.



بخشی از نگرانی درباره ساختمان‌های ناایمن به تجهیزات و سامانه‌هایی بازمی‌گردد که باید در لحظه حادثه وارد عمل شوند و نبود یا ناکافی‌بودن سامانه‌های کشف و اعلام حریق، سامانه‌های اطفای حریق، درهای مقاوم در برابر حریق و خاموش‌کننده‌های دستی از جمله نواقصی است که در ساختمان‌های ناایمن قم مشاهده شده است.



در برخی ساختمان‌ها نیز تجهیزات آتش‌نشانی وجود دارد، اما غیرفعال بودن یا انجام‌نشدن سرویس و نگهداری دوره‌ای، کارایی آنها را کاهش داده است و داشتن یک سامانه اعلام حریق یا یک خاموش‌کننده زمانی ارزش واقعی خود را نشان می‌دهد که در لحظه نیاز، فعال و قابل استفاده باشد. ایمنی ساختمان یک وضعیت ثابت و یک‌باره نیست و نیازمند کنترل و نگهداری مستمر است.



از همین منظر، ساختمان‌های تجاری، اداری و مسکونی که در گروه‌های پرخطر قرار گرفته‌اند، نیازمند توجه جدی به موضوع ایمنی هستند و این مسئولیت تنها متوجه سازمان آتش‌نشانی نیست.



نقش آتش‌نشانی در ایمنی ساختمان نیز به بازدید پس از ساخت محدود نمی‌شود و این سازمان در چند مرحله وارد فرآیند بررسی ایمنی حریق می‌شود و از بررسی طرح‌ها و نقشه‌های معماری و سامانه‌های آتش‌نشانی تا بازدیدهای میانی و مرحله پایان‌کار، الزامات ایمنی حریق را مورد بررسی قرار می‌دهد.



پیش از صدور پروانه ساخت، در زمان بازدید مرحله عدم خلاف و در حدود ۹۰ درصد پیشرفت ساختمان و همچنین هنگام صدور پایان‌کار، وضعیت ایمنی حریق بررسی می‌شود و در صورت احراز الزامات، تأییدیه مربوط صادر خواهد شد.



این فرآیند نشان می‌دهد ایمنی ساختمان موضوعی نیست که بتوان آن را در آخرین مرحله ساخت به آن اضافه کرد. بخشی از ایمنی باید از همان زمانی که نقشه ساختمان طراحی می‌شود، مورد توجه قرار گیرد.



در نهایت، آتش‌نشانی فقط سازمانی برای خاموش کردن آتش نیست. آتش‌نشانی مجموعه‌ای است که باید پیش از شعله‌ور شدن آتش، در مرحله آموزش، پیشگیری، نظارت و آماده‌سازی ساختمان‌ها نیز حضور داشته باشد و شهروندان نیز در این مسیر بخشی از این زنجیره هستند.



هفتم مهرماه هر سال روز آتش‌نشانی و ایمنی شاید بهترین زمان برای یادآوری همین نکته باشد، اینکه ایمنی از لحظه حادثه آغاز نمی‌شود، بلکه از مدت‌ها قبل باید برای آن آماده بود.

کاهش حدود ۳۰ درصدی آتش‌سوزی‌ها در قم با اجرای نظارت آتش‌نشانی

علیرضا بابااحمدی معاون آموزش و پیشگیری سازمان آتش‌نشانی قم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سازمان آتش‌نشانی در بیش از ۲۰۰ نوع خدمت به شهروندان فعالیت دارد و مأموریت‌های این سازمان تنها به اطفای حریق محدود نمی‌شود و حوادثی مانند آسانسور، سقوط در چاه، سقوط از ارتفاع و آتش‌سوزی‌های گسترده را نیز شامل می‌شود.



وی افزود: رویکرد سازمان آتش‌نشانی باید به گونه‌ای باشد که پیش از رسیدن حادثه به مرحله عملیات، اقدامات لازم در حوزه آموزش و پیشگیری انجام شده باشد و هر اندازه سطح آگاهی و آموزش مردم در زمینه ایمنی افزایش یابد، میزان حوادث و آتش‌سوزی‌ها نیز کاهش پیدا می‌کند.



بابااحمدی ادامه داد: سازمان آتش‌نشانی قم آموزش اقشار مختلف جامعه را به صورت رایگان و خودجوش دنبال می‌کند و هر دستگاه، سازمان، مدرسه یا مجموعه‌ای که نیازمند آموزش باشد، می‌تواند با سازمان مکاتبه و هماهنگی کند تا نیروهای آتش‌نشانی در محل حاضر شوند و آموزش‌های نظری و عملی را ارائه دهند.



وی گفت: سازمان آتش‌نشانی در بسیاری از مانورهای شهری نیز حضور پیدا می‌کند تا نگاه و نگرش شهروندان نسبت به موضوع ایمنی تغییر کند و فرهنگ استقبال از ایمنی جایگزین بی‌توجهی یا گریز از آن شود.

آموزش شهروندی توسعه می‌یابد



معاون آموزش و پیشگیری سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم بیان کرد: در کنار اقدامات پیشگیرانه و مشاوره‌ای، برنامه‌های آموزشی نیز به شکل مستمر دنبال می‌شود و تلاش شده است از ظرفیت داوطلبان برای گسترش آموزش در سطح شهر استفاده شود.



وی افزود: مرکز آموزش شهروندی سازمان آتش‌نشانی در خیابان پاسداران، محدوده سی متری قائم و خیابان پاسداران افتتاح شده است و در این مرکز از ظرفیت بانوان و آقایان داوطلبی که به صورت خودجوش و فعال در این حوزه همکاری دارند، استفاده می‌شود.



بابااحمدی ادامه داد: دوره‌های مقدماتی، تکمیلی و تخصصی و همچنین دوره‌های آموزش مربی در این مرکز برگزار می‌شود و در حال حاضر تعدادی از بانوان داوطلب نیز پس از طی آموزش‌های لازم، به عنوان مربی در فرهنگسراها، کانون‌های مدیریت بحران و مدارس فعالیت می‌کنند.



وی درباره درخواست‌های شهروندان برای حضور بانوان در مجموعه آتش‌نشانی قم گفت: موضوع استخدام بانوان در سازمان آتش‌نشانی در حال پیگیری است و در برخی شهرها تعداد محدودی از بانوان در این حوزه فعالیت دارند و در قم نیز حرکت به این سمت دنبال می‌شود.

کارگاه شارژ کپسول در قم فعال است



بابااحمدی درباره خدمات مرتبط با شارژ کپسول‌های اطفای حریق گفت: سازمان آتش‌نشانی قم در ایستگاه شماره ۶ واقع در بلوار امین، کارگاه شارژ دارد که حدود ۶ ماه است فعالیت می‌کند و شهروندان می‌توانند با هماهنگی قبلی از این ظرفیت استفاده کنند.



وی بیان کرد: سازمان آتش‌نشانی در خدمت مردم است، اما در موضوع اهدای تجهیزات یا کپسول‌های اطفای حریق، محدودیت‌هایی وجود دارد و سازمان در بسیاری از موارد امکان انجام این کار را ندارد و بخش خصوصی در این زمینه نیز فعال است.



معاون آموزش و پیشگیری سازمان آتش‌نشانی قم با اشاره به وضعیت ساختمان‌های شهری گفت: قم ساختمان‌های متعددی دارد که از نظر ایمنی نیازمند توجه هستند و در کنار ساختمان‌های جدید، وجود معابر، کوچه‌ها و بافت‌های سنتی نیز اهمیت اقدامات پیشگیرانه را افزایش می‌دهد.



وی افزود: در بررسی‌های انجام‌شده، ۱۳۰ ساختمان در رده پرخطر و ۳۲ ساختمان در رده میان‌خطر شناسایی شده‌اند و موضوع ایمنی این ساختمان‌ها در دستور کار سازمان قرار دارد.



بابااحمدی ادامه داد: سازمان آتش‌نشانی قم از سال ۱۳۹۲ با مجوز شورای اسلامی شهر، در پنج مقوله مرتبط با ایمنی ساختمان‌ها ورود کرده و نظارت‌ها از مراحل ساخت‌وساز و دریافت مجوزهای لازم دنبال شده است.

نظارت ایمنی آتش‌سوزی را کاهش داد



وی اظهار کرد: نتیجه نظارت‌هایی که سازمان آتش‌نشانی از سال ۱۳۹۲ در حوزه ساخت‌وساز و ایمنی ساختمان‌ها انجام داده، در بخش مسکونی با کاهش حدود ۳۰ درصدی آتش‌سوزی‌ها همراه بوده است.



معاون آموزش و پیشگیری سازمان آتش‌نشانی قم گفت: ممکن است برخی شهروندان نسبت به سختگیری‌های سازمان در زمینه رعایت الزامات ایمنی گلایه داشته باشند، اما این سختگیری برای حفاظت از جان و مال مردم است و کوچک‌ترین نقص یا اتفاق در یک ساختمان می‌تواند به حادثه‌ای بزرگ تبدیل شود.



وی افزود: آتش‌نشانی در زمینه نظارت و اجرای مقررات ایمنی وظیفه دارد با جدیت عمل کند و خوشبختانه دستگاه‌های مختلف در این زمینه همکاری مناسبی با سازمان دارند.



بابااحمدی ادامه داد: عوامل نظام مهندسی، شهرداری و سایر دستگاه‌های نظارتی در حوزه بازرسی و رعایت الزامات ایمنی همکاری خوبی با سازمان آتش‌نشانی دارند و این هماهنگی در قم وجود دارد.



آتش‌نشان باید آمادگی همه‌جانبه داشته باشد



معاون آموزش و پیشگیری سازمان آتش‌نشانی قم افزود: داوطلبان در مرحله نخست از طریق دفترچه مربوطه در آزمون علمی شرکت می‌کنند و در صورت قبولی، مراحل آزمون‌های بدنی و پزشکی را پشت سر می‌گذارند و در ادامه شرایط عمومی و اختصاصی آنان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.



وی درباره ویژگی‌های یک آتش‌نشان مناسب گفت: نیروی آتش‌نشانی باید از نظر جسمانی در شرایط مطلوبی قرار داشته باشد و در کنار آمادگی بدنی، آمادگی روحی و روانی نیز برای این شغل اهمیت زیادی دارد.



بابااحمدی ادامه داد: نیروهای آتش‌نشانی در مأموریت‌های خود با حوادث گوناگون و گاهی صحنه‌های بسیار دلخراش مواجه می‌شوند و باید ظرفیت لازم برای مواجهه با چنین شرایطی را داشته باشند.



وی افزود: برنامه‌های آموزشی و تربیت‌بدنی برای نیروهای سازمان دنبال می‌شود و در شش ماه نخست نیز آزمون‌های همگانی و برنامه‌های مرتبط با آماده‌سازی بدنی برگزار می‌شود.



معاون آموزش و پیشگیری سازمان آتش‌نشانی قم درباره راه‌های ارتباطی شهروندان با سازمان گفت: شماره سه‌رقمی ۱۲۵ برای ارتباط با آتش‌نشانی در اختیار مردم قرار دارد و سامانه اینترنتی سازمان نیز فعال است.



وی افزود: افرادی که در حوزه داوطلبی علاقه‌مند به همکاری هستند می‌توانند از طریق سامانه سازمان ثبت‌نام کنند و برای دریافت مشاوره نیز شماره‌های ارتباطی در اختیار شهروندان قرار دارد.

ضرورت تجهیزات ویژه برای حریق در بافت مرکزی



بابااحمدی درباره اقدامات انجام‌شده برای مقابله با حریق در بافت مرکزی شهر قم اظهار کرد: در بخش‌هایی از مرکز شهر، کوچه‌ها و معابر کم‌عرض وجود دارد و برای چنین شرایطی تجهیزات ویژه‌ای مانند واترمیست تهیه شده است.



وی افزود: این تجهیزات برای استفاده در لحظات اولیه حادثه پیش‌بینی شده‌اند تا پیش از رسیدن نیروهای عملیاتی، امکان کنترل و کاهش حجم حریق فراهم شود.



معاون آموزش و پیشگیری سازمان آتش‌نشانی قم ادامه داد: در کنار این تجهیزات، موتورسیکلت‌های ویژه نیز برای رسیدن سریع‌تر به محل حادثه و انجام اقدامات اولیه مورد استفاده قرار می‌گیرند.



وی تأکید کرد: در حوادث آتش‌سوزی زمان اهمیت بسیار زیادی دارد و باید تلاش شود اقدامات اولیه در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود تا نیروهای عملیاتی و امدادی بتوانند به محل حادثه برسند.



معاون آموزش و پیشگیری سازمان آتش‌نشانی قم در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری شهروندان در حوزه ایمنی ساختمان‌ها گفت: به‌ویژه در ساختمان‌های مرتفع باید توجه بیشتری به ایمنی شود و ساختمان‌ها در مواقع حساس امکان دفاع و مقابله اولیه با حادثه را داشته باشند.



وی خاطرنشان کرد: شهروندان باید با مقوله ایمنی آشتی کنند و به جای گریز از الزامات ایمنی، از آن استقبال داشته باشند و سازمان آتش‌نشانی نیز در حوزه آموزش، مشاوره و پیشگیری در کنار مردم خواهد بود.