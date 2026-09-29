به گزارش خبرنگار مهر، امین کوپشی ظهر سه‌شنبه در مراسم تجلیل از آتش‌نشانان شهرداری جاسک، ضمن تبریک روز آتش‌نشان به نیروهای آتش‌نشانی این بندر ساحلی، اظهار کرد: آتش نشانان همانند فرشتگان نجات دهنده جان انسان همیشه در حالت آماده‌باش هستند تا در برابر حوادث آتش‌سوزی و دیگر اتفاقات به مردم خدمت کنند.

وی افزود: شرایط و سختی کار آتش‌نشانان بر هیچ‌کس پوشیده نیست، چرا که آنها در حوادث آتش‌سوزی علاوه بر مسئولیت جان خود، مسئول حفظ جان مردم نیز هستند و یک غفلت می‌تواند حادثه‌ای ناگوار رقم بزند.

شهردار جاسک، ادامه داد: بارها دیده‌ام که آتش‌نشانان برای کمک به همنوعان خود به دل آتش می‌زنند، خطر می‌کنند و برای نجات جان و مال افراد تلاش می‌کنند و نخستین کسی که از نجات جان یک انسان خوشحال می‌شود، خود آتش‌نشان است.

کوپشی، بیان کرد: خداوند کسانی را که برای یاری همنوعان خود می‌شتابند، دوست دارد و آتش‌نشانان نیز با فداکاری و حضور در صحنه حوادث برای نجات جان مردم تلاش می‌کنند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای تقویت واحد آتش‌نشانی شهرداری جاسک، گفت: برای سهولت کار آتش‌نشانان و مردم تعداد نیروهای آتش‌نشانی را نسبت به دو سال گذشته افزایش دادیم و تعداد شیفت‌ها نیز از دو شیفت به سه شیفت پنج نفره افزایش یافته است.

شهردار جاسک، افزود: تمام تلاش ما بر این بوده است که هر امکاناتی که در اختیار داشتیم، برای واحد آتش‌نشانی فراهم کنیم و در این زمینه نه نگفتیم و امکانات مورد نیاز را در اختیار این واحد قرار دادیم.

کوپشی، خاطرنشان کرد: ماشین‌آلات آتش‌نشانی را نیز تجهیز کردیم و ماشین‌آلات جدیدی به این واحد اضافه شد و هر میزان برای تقویت و تجهیز واحد آتش‌نشانی هزینه کنیم، هزینه محسوب نمی‌شود.