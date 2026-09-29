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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۴

شهردار جاسک: آتش‌نشانان فرشتگان نجات دهنده جان انسان‌ها هستند

شهردار جاسک: آتش‌نشانان فرشتگان نجات دهنده جان انسان‌ها هستند

جاسک - شهردار جاسک با اشاره به اینکه آتش‌نشانان فرشتگان نجات دهنده جان انسان‌ها هستند، گفت:شرایط و سختی کار آتش‌نشانان بر هیچ‌کس پوشیده نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، امین کوپشی ظهر سه‌شنبه در مراسم تجلیل از آتش‌نشانان شهرداری جاسک، ضمن تبریک روز آتش‌نشان به نیروهای آتش‌نشانی این بندر ساحلی، اظهار کرد: آتش نشانان همانند فرشتگان نجات دهنده جان انسان همیشه در حالت آماده‌باش هستند تا در برابر حوادث آتش‌سوزی و دیگر اتفاقات به مردم خدمت کنند.

وی افزود: شرایط و سختی کار آتش‌نشانان بر هیچ‌کس پوشیده نیست، چرا که آنها در حوادث آتش‌سوزی علاوه بر مسئولیت جان خود، مسئول حفظ جان مردم نیز هستند و یک غفلت می‌تواند حادثه‌ای ناگوار رقم بزند.

شهردار جاسک، ادامه داد: بارها دیده‌ام که آتش‌نشانان برای کمک به همنوعان خود به دل آتش می‌زنند، خطر می‌کنند و برای نجات جان و مال افراد تلاش می‌کنند و نخستین کسی که از نجات جان یک انسان خوشحال می‌شود، خود آتش‌نشان است.

کوپشی، بیان کرد: خداوند کسانی را که برای یاری همنوعان خود می‌شتابند، دوست دارد و آتش‌نشانان نیز با فداکاری و حضور در صحنه حوادث برای نجات جان مردم تلاش می‌کنند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای تقویت واحد آتش‌نشانی شهرداری جاسک، گفت: برای سهولت کار آتش‌نشانان و مردم تعداد نیروهای آتش‌نشانی را نسبت به دو سال گذشته افزایش دادیم و تعداد شیفت‌ها نیز از دو شیفت به سه شیفت پنج نفره افزایش یافته است.

شهردار جاسک، افزود: تمام تلاش ما بر این بوده است که هر امکاناتی که در اختیار داشتیم، برای واحد آتش‌نشانی فراهم کنیم و در این زمینه نه نگفتیم و امکانات مورد نیاز را در اختیار این واحد قرار دادیم.

کوپشی، خاطرنشان کرد: ماشین‌آلات آتش‌نشانی را نیز تجهیز کردیم و ماشین‌آلات جدیدی به این واحد اضافه شد و هر میزان برای تقویت و تجهیز واحد آتش‌نشانی هزینه کنیم، هزینه محسوب نمی‌شود.

کد مطلب 6962368

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