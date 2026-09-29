به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری پیش از ظهر سه شنبه در جشنواره شهید رجایی با اشاره به عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان قزوین در روزهای جنگ اظهار کرد: در آن شرایط، حمایت از نیروهای نظامی و انتظامی و در کنار آن حفظ آرامش بازار و تأمین نیازهای مردم از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت استان بود.

وی افزود: تلاش مجموعه دستگاه‌های اجرایی این بود که بازار دچار آسیب نشود و در تأمین اقلام و کالاهای مورد نیاز مردم کمبودی ایجاد نشود؛ موضوعی که با توجه به جایگاه قزوین در حوزه اقتصاد و تولید کشور اهمیت مضاعفی داشت.

استاندار قزوین با بیان اینکه بخشی از امنیت غذایی کشور به ظرفیت‌های تولیدی این استان وابسته است، تصریح کرد: قزوین در تأمین کالاهای راهبردی و محصولات مورد نیاز کشور سهم قابل توجهی دارد و به همین دلیل مسئولیت دستگاه‌های اجرایی استان در آن مقطع تنها محدود به قزوین نبود و بخشی از مسئولیت ملی تأمین کالا نیز بر عهده استان قرار داشت.

نوذری با قدردانی از نیروهای نظامی، انتظامی، سپاه پاسداران، ارتش، دستگاه قضایی، مجموعه‌های امنیتی و دستگاه‌های اجرایی استان گفت: مدیریت شرایط جنگی حاصل یک کار جمعی و هماهنگی میان مجموعه‌های مختلف استان بود.

آغاز بازسازی مناطق آسیب‌دیده از روزهای جنگ

وی یکی از ویژگی‌های عملکرد استان در جریان جنگ را آغاز فوری فرآیند بازسازی دانست و گفت: برای آغاز بازسازی منتظر پایان شرایط جنگی نماندیم و عملیات آواربرداری و بازسازی مناطق آسیب‌دیده از همان روزهای جنگ آغاز شد.

استاندار قزوین با اشاره به خسارت واردشده به روستای تتنک افزود: بلافاصله پس از حادثه، فرآیند بازسازی منازل آسیب‌دیده آغاز شد و در حالی که برآورد اولیه برای انجام این کار حدود یک سال بود، اعلام کردیم واحدها باید ظرف ۶ ماه آماده شوند و در نهایت عملیات در مدت پنج ماه به سرانجام رسید.

نوذری این اقدام را حاصل مشارکت مجموعه دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری، بخش مسکن و خیرین دانست و ادامه داد: خیرین نیز با تأمین مصالح مورد نیاز در کنار دولت قرار گرفتند و این همراهی موجب شد بازسازی با سرعت بیشتری انجام شود.

وی همچنین به آسیب واحدهای صنعتی استان در جریان جنگ اشاره کرد و گفت: برای بازگشت واحدهای خسارت‌دیده به چرخه تولید اقدامات فوری انجام شد و بخش عمده‌ای از این واحدها دوباره فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

استاندار قزوین تأکید کرد: هدف این بود که در کنار بازسازی مناطق مسکونی، چرخه تولید و اشتغال استان نیز متوقف نشود.

پیشرفت ۴۰ درصدی پروژه انتقال آب طالقان

نوذری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت استفاده از شیوه‌های جدید برای اجرای پروژه‌های بزرگ زیرساختی اظهار کرد: نمی‌توان توسعه استان را صرفاً به اعتبارات سالانه دولتی گره زد و باید از ظرفیت‌های قانونی و مدل‌های جدید تأمین منابع برای شتاب‌بخشی به طرح‌های زیرساختی استفاده کرد.

وی پروژه انتقال آب طالقان را نمونه‌ای از این رویکرد دانست و افزود: این طرح حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان حجم سرمایه‌گذاری دارد و اجرای چنین پروژه‌ای با روش‌های متعارف اعتباری بسیار زمان‌بر خواهد بود.

استاندار قزوین با بیان اینکه پروژه انتقال آب در مقطع مورد اشاره به حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است، گفت: عملیات اجرایی با سرعت در حال انجام است و تلاش می‌کنیم تا پایان سال آینده آب به مهرگان برسد و در مرحله بعد انتقال آب تا قزوین تکمیل شود.

وی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت زمین، تغییر کاربری و روش‌های جدید تأمین منابع می‌تواند به الگویی برای اجرای پروژه‌های بزرگ تبدیل شود و تجربه این پروژه نیز مورد توجه مسئولان ملی و سایر استان‌ها قرار گرفته است.

گفتنی است در آخرین گزارش‌های منتشرشده از روند اجرای طرح، پیشرفت فاز دوم انتقال آب طالقان به محمدیه و مهرگان ۳۵.۵ درصد اعلام شده و استانداری قزوین تأمین منابع جدید را برای شتاب‌بخشی به پروژه دنبال می‌کند.