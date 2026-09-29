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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۶

برگزاری اختتامیه طرح «تابستان و کتاب» در گرمسار

برگزاری اختتامیه طرح «تابستان و کتاب» در گرمسار

گرمسار- رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی گرمسار از برگزاری مراسم اختتامیه طرح تابستان و کتاب با تقدیر از نوجوانان، کودکان و جوانان برتر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مونسان پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در کتابخانه مرکزی گرمسار از برگزاری مراسم اختتامیه طرح تابستان و کتاب در این شهرستان خبر داد.

وی با بیان اینکه این طرح در طول تابستان با هدف ترغیب نوجوانان و جوانان به کتابخوانی برگزار شده بود، افزود: در مراسم اختتامیه نفرات برتر این رویداد تقدیر شدند.

رئیس کتابخانه های عمومی گرمسار از تجلیل 20 دانش آموز برتر در حوزه کتابخوانی در قالب این طرح خبر داد و گفت: انگیزه بخشی به نوجوانان محور و هدف اصلی این رویداد است.

مونسان ادامه داد: در این طرح ۳۳۰ دانش آموز در ۳۳ بخش هنرهای تجسمی با محوریت نقاشی و خطاطی، فلسفه، خلاقیت، حفظ و رو خوانی قرآن کریم و قصه گویی شرکت داشتند

وی در خاتمه افزود: این طرح به مدت 80 روز در قالب طرح اوقات فراغت برگزار و خانواده ها نیز استقبال خوبی از آن داشتند.

کد مطلب 6962422

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