برگزاری اختتامیه طرح «تابستان و کتاب» در گرمسار

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مونسان پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در کتابخانه مرکزی گرمسار از برگزاری مراسم اختتامیه طرح تابستان و کتاب در این شهرستان خبر داد.

وی با بیان اینکه این طرح در طول تابستان با هدف ترغیب نوجوانان و جوانان به کتابخوانی برگزار شده بود، افزود: در مراسم اختتامیه نفرات برتر این رویداد تقدیر شدند.

رئیس کتابخانه های عمومی گرمسار از تجلیل 20 دانش آموز برتر در حوزه کتابخوانی در قالب این طرح خبر داد و گفت: انگیزه بخشی به نوجوانان محور و هدف اصلی این رویداد است.

مونسان ادامه داد: در این طرح ۳۳۰ دانش آموز در ۳۳ بخش هنرهای تجسمی با محوریت نقاشی و خطاطی، فلسفه، خلاقیت، حفظ و رو خوانی قرآن کریم و قصه گویی شرکت داشتند

وی در خاتمه افزود: این طرح به مدت 80 روز در قالب طرح اوقات فراغت برگزار و خانواده ها نیز استقبال خوبی از آن داشتند.