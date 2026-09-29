برگزاری یادواره شهدای علم و فناوری در استان سمنان

سردار عباس مطهری در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری یادواره شهدای علم و فناوری در سمنان برای نخستین بار و همچنین به مناسبت هفته دفاع مقدس خبر داد.

وی با بیان اینکه این یادواره به همت حوزه‌های مقاومت بسیج حضرت فاطمه (س) و حضرت زینب (س) سمنان امروز سه شنبه برگزار شد، ابراز کرد: فرماندهان بسیج زنان سمنان و همچنین جمعی از بانوان دانشگاهی و حوزوی و فعالان فرهنگی مرکز استان در این رویداد معنوی حضور داشتند.

مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس استان سمنان با بیان اینکه غبار روبی گلزار شهدای دانشجو و همچنین نخبگان علمی شهید سمنان از برنامه های محوری این رویداد بود، گفت: برپایی نمایشگاه کتاب با محوریت شهدا از برنامه هایی بود که در این یادواره به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد.

مطهری با بیان اینکه امامزاده علی بن اشرف (ع) سمنان میزبان این رویداد معنوی همزمان با صبح سه شنبه بود بیان داشت: شهید مدافع حرم عباس دانشگر و شهید اقتدار صنعت دفاعی، مهندس محمد عبدوس از شهدای شاخص و محوری این یادواره بودند.

وی با بیان اینکه بانوان بسیجی سمنانی در قالب این یادواره غبور مطهر این دو شهید را نیز زیارت کردند، افزود: حضور مادران دو شهید گرانقدر در این مراسم، معنویت خاصی به آن بخشیده بود.