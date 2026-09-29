به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه قطر با صدور بیانیه ای اعلام کرد که جامعه بین الملل باید به مسئولیت های خود عمل کرده و رژیم صهیونیستی را به توقف نقشه های توسعه طلبانه و سیاست های شهرک سازی در اراضی اشغالی فلسطین ملزم کند.

بر اساس این بیانیه، قطر بر موضع ثابت خود در حمایت از مسئله فلسطین و مقاومت ملت فلسطین در کنار لزوم پایان بخشیدن به اشغالگری و دستیابی فلسطینی ها به حقوق مشروع خود به ویژه تشکیل کشور مستقل در مرزهای سال ۱۹۶۷ به مرکزیت قدس شرقی تاکید کرد.

قطر همچنین بر موضع ثابت خود در قبال لبنان و اعمال حاکمیت آن بر سراسر خاک این کشور تصریح کرد.

وزارت خارجه قطر اضافه کرد که موضع گیری مقامات صهیونیست در خصوص الحاق بخش هایی از جنوب لبنان و همچنین مناطق کشیده شده تا به اصطلاح خط زرد در نوار غزه به اراضی اشغالی را به شدت رد کرده و آن را نقض آشکار قوانین بین المللی می داند.