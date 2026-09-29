به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی پیش از ظهر سه شنبه در در حاشیه برپایی میز خدمت خانوادههای معظم شهدا، جانبازان، کارکنان فراجا در فرماندهی انتظامی استان مرکزی اظهار کرد: در شرایط معمول، بسیاری از کارکنان برای پیگیری مسائل اداری و رفاهی خود ناچار به طی مسافتهای طولانی هستند و حتی ممکن است موفق به ملاقات با مسئول مربوط نشوند.
وی افزود: میز خدمت، مسئولان را در محل خدمت کارکنان قرار می دهد تا درخواستهای آنان با فرصت و دقت کافی بررسی شود.
زندیه وکیلی این شیوه خدمترسانی را الگویی مناسب برای سایر دستگاههای اجرایی دانست و تصریح کرد: حضور مستقیم مدیران و مسئولان تصمیمگیر در محل خدمت کارکنان، ضمن تسهیل دسترسی به خدمات اداری و رفاهی، میتواند موجب تسریع در رسیدگی به مطالبات و افزایش رضایتمندی کارکنان شود.
وی ادامه داد: امید است با بهبود شرایط اقتصادی، امکان جبران بخشی از خدمات ارزشمند نیروهای انتظامی فراهم شود؛ با این حال، رسیدگی مستقیم به مشکلات و استفاده از اختیارات مدیریتی موجود نیز میتواند در شرایط کنونی بسیاری از دغدغههای کارکنان را برطرف کند.
استاندار مرکزی تاکید کرد: برگزاری میز خدمت فراجا تجربهای قابل استفاده برای سایر مجموعههای اداری است و انتظار می رود این شیوه مدیریتی با هدف کاهش مراجعات غیرضروری، تسریع در تصمیمگیری و ارتقای کیفیت پاسخگویی در دیگر دستگاهها نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: استان مرکزی در ارزیابیهای وزارت کشور در حوزه شاخصهای امنیتی، بهعنوان یکی از استانهای برتر شناخته شده و مجموعه استانداری نیز در این حوزه مورد تقدیر قرار گرفته است.
زندیه وکیلی بیان کرد: دستیابی به این جایگاه حاصل تلاش مستمر نیروهای انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی، اعضای شورای تأمین و حضور بهموقع و مؤثر آنان در عرصههای مختلف بوده که نقش مهمی در شناسایی و مقابله با عوامل ایجاد ناامنی و حفظ آرامش عمومی استان داشته است.
وی گفت: در کنار مشارکت مردم، اقدامات مستمر و نامحسوس نیروهای انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی نیز نقش مؤثری در حفظ ثبات و آرامش استان دارد و مجموعه این تلاشها موجب شده استان مرکزی از وضعیت امنیتی مطلوبی برخوردار باشد.
استاندار مرکزی با اشاره به ارتباط مستقیم امنیت و فعالیتهای اقتصادی ادامه داد: امنیت موجود در استان تنها به حوزههای انتظامی و اجتماعی محدود نمیشود، بلکه در بخش اقتصادی نیز شرایط مناسبی فراهم کرده و همین موضوع زمینهساز سرمایهگذاری در استان مرکزی شده است.
وی تأکید کرد: حفظ امنیت و آرامش عمومی، حاصل جانفشانی، فداکاری و مجاهدت نیروهای انتظامی و امنیتی است که با حضور مستمر و اقدامات پیشگیرانه خود، زمینه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی را در استان فراهم کردهاند.
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