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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷

زندیه‌وکیلی: امنیت اقتصادی مرکزی زمینه‌ساز توسعه سرمایه‌گذاری است

زندیه‌وکیلی: امنیت اقتصادی مرکزی زمینه‌ساز توسعه سرمایه‌گذاری است

اراک- استاندار مرکزی گفت: امنیت اقتصادی و تعامل مؤثر مردم با مجموعه‌های انتظامی و امنیتی، زمینه مناسبی برای توسعه سرمایه‌گذاری در استان مرکزی فراهم کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی پیش از ظهر سه شنبه در در حاشیه برپایی میز خدمت خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، کارکنان فراجا در فرماندهی انتظامی استان مرکزی اظهار کرد: در شرایط معمول، بسیاری از کارکنان برای پیگیری مسائل اداری و رفاهی خود ناچار به طی مسافت‌های طولانی هستند و حتی ممکن است موفق به ملاقات با مسئول مربوط نشوند.

وی افزود: میز خدمت، مسئولان را در محل خدمت کارکنان قرار می دهد تا درخواست‌های آنان با فرصت و دقت کافی بررسی شود.

زندیه وکیلی این شیوه خدمت‌رسانی را الگویی مناسب برای سایر دستگاه‌های اجرایی دانست و تصریح کرد: حضور مستقیم مدیران و مسئولان تصمیم‌گیر در محل خدمت کارکنان، ضمن تسهیل دسترسی به خدمات اداری و رفاهی، می‌تواند موجب تسریع در رسیدگی به مطالبات و افزایش رضایتمندی کارکنان شود.

وی ادامه داد: امید است با بهبود شرایط اقتصادی، امکان جبران بخشی از خدمات ارزشمند نیروهای انتظامی فراهم شود؛ با این حال، رسیدگی مستقیم به مشکلات و استفاده از اختیارات مدیریتی موجود نیز می‌تواند در شرایط کنونی بسیاری از دغدغه‌های کارکنان را برطرف کند.

استاندار مرکزی تاکید کرد: برگزاری میز خدمت فراجا تجربه‌ای قابل استفاده برای سایر مجموعه‌های اداری است و انتظار می رود این شیوه مدیریتی با هدف کاهش مراجعات غیرضروری، تسریع در تصمیم‌گیری و ارتقای کیفیت پاسخگویی در دیگر دستگاه‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: استان مرکزی در ارزیابی‌های وزارت کشور در حوزه شاخص‌های امنیتی، به‌عنوان یکی از استان‌های برتر شناخته شده و مجموعه استانداری نیز در این حوزه مورد تقدیر قرار گرفته است.

زندیه وکیلی بیان کرد: دستیابی به این جایگاه حاصل تلاش مستمر نیروهای انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی، اعضای شورای تأمین و حضور به‌موقع و مؤثر آنان در عرصه‌های مختلف بوده که نقش مهمی در شناسایی و مقابله با عوامل ایجاد ناامنی و حفظ آرامش عمومی استان داشته است.

وی گفت: در کنار مشارکت مردم، اقدامات مستمر و نامحسوس نیروهای انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی نیز نقش مؤثری در حفظ ثبات و آرامش استان دارد و مجموعه این تلاش‌ها موجب شده استان مرکزی از وضعیت امنیتی مطلوبی برخوردار باشد.

استاندار مرکزی با اشاره به ارتباط مستقیم امنیت و فعالیت‌های اقتصادی ادامه داد: امنیت موجود در استان تنها به حوزه‌های انتظامی و اجتماعی محدود نمی‌شود، بلکه در بخش اقتصادی نیز شرایط مناسبی فراهم کرده و همین موضوع زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری در استان مرکزی شده است.

وی تأکید کرد: حفظ امنیت و آرامش عمومی، حاصل جانفشانی، فداکاری و مجاهدت نیروهای انتظامی و امنیتی است که با حضور مستمر و اقدامات پیشگیرانه خود، زمینه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی را در استان فراهم کرده‌اند.

کد مطلب 6962287

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