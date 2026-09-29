به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روبط عمومی پروژه، نمایش «قطع رابطه در خانه» به نویسندگی تریستان پتی‌ژرار، ترجمه شهرزاد سلحشور، دراماتورژی مازیار سیدی، کارگردانی محسن صادقی اصفهانی و تهیه‌کنندگی حمید خسروبیگی، از ۵ آبان‌ در سالن تئاتر مستقل تهران روی صحنه می‌رود.

«قطع رابطه در خانه» داستان اریک، مردی حدود ۳۵ ساله است که مؤسسه‌ای را برای افرادی تأسیس کرده است که قصد جدایی از شریک زندگی خود را دارند. این مؤسسه مأموریت دارد خبر جدایی را که از سوی فرد سفارش‌دهنده دریافت کرده است، به شریک زندگی او اطلاع دهد؛ ایده‌ای که موقعیت‌های مختلف و گاه پیچیده‌ای را برای شخصیت‌های نمایش رقم می‌زند.

این نمایش از ۵ آبان‌ ساعت ۲۱ در سالن تئاتر مستقل تهران اجرا خواهد شد و جزئیات مربوط به اسامی بازیگران و نحوه تهیه بلیت متعاقباً اعلام می‌شود.

عکس از محمدصادق زرجویان است.