به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور صبح سه شنبه در جریان بازدید از مدارس جزیره خارگ، با بررسی وضعیت فضاهای آموزشی و امکانات مدارس، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۲ مدرسه و سه مهدکودک در جزیره خارگ فعال هستند و تمهیدات لازم برای حضور دانش‌آموزان و آغاز فعالیت‌های آموزشی فراهم شده است.

وی افزود: با توجه به اهمیت فراهم بودن محیطی مناسب و ایمن برای تحصیل دانش‌آموزان، وضعیت زیرساخت‌های آموزشی، امکانات مدارس و نیازهای موجود مورد بررسی قرار گرفت تا سال تحصیلی جدید با آمادگی بیشتری آغاز شود.

بخشدار ویژه خارگ با اشاره به حضور هزار و ۳۶۰ دانش‌آموز در مراکز آموزشی جزیره، گفت: فراهم کردن شرایط مناسب برای تحصیل و پرورش دانش‌آموزان از اولویت‌های مهم در حوزه مدیریت جزیره است و تلاش می‌شود مسائل و نیازهای مدارس با همکاری دستگاه‌های متولی پیگیری و برطرف شود.

حسین‌پور همچنین بر ضرورت توجه مستمر به کیفیت فضاهای آموزشی و امکانات مورد نیاز دانش‌آموزان تأکید کرد و افزود: مجموعه مدیریت بخش ویژه خارگ در کنار آموزش و پرورش، برای رفع موانع و تقویت زیرساخت‌های آموزشی جزیره همکاری خواهد کرد.