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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۸

«اتهام به خود» در راه جشنواره هایفست

«اتهام به خود» در راه جشنواره هایفست

نمایش «اتهام به خود» در جشنواره بین المللی هایفست کشور ارمنستان روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «اتهام به خود» به نویسندگی پیتر هانتکه، کارگردانی و دراماتورژی حسین صفریان بحری و تهیه کنندگی سامان خلیلیان و با بازی ارسطو خوش‌رزم، ماریه ماشاللهی، کیمیا خلج، فردین رحمانپور در بیست و چهارمین دوره جشنواره بین المللی هایفست در کشور ارمنستان برای نخستین بار روی صحنه می‌رود.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «این نمایش درباره سرنوشت گریزناپذیر انسان است که از طریق کالبد و تجربیات چهار فرد به تصویر کشیده می‌شود و سیر هستی انسان را از تولد تا مرگ نشان می دهد.»

عوامل نمایش عبارتند از نمایشنامه‌ نویس: پیتر هانتکه، تهیه‌کننده: سامان خلیلیان، کارگردان و دراماتورژ: حسین صفریان‌بحری، بازیگران: ارسطو خوش‌رزم، ماریه ماشاالهی، کیمیا خلج، فردین رحمانپور، دستیار، کارگردان: امیرعلی حوزه حسینی، طراح لباس: مهرناز عباسی، مدیر صحنه: فاطمه شریفی‌فر، امور بین‌الملل: آلبرت بیگجانی، مجری طرح: زینب صفریان بحری، طراح پوستر: مرتضی فرهادنیا، موشن‌ گرافیک و تیزر: جاوید علی‌پور.

این نمایش شنبه سوم اکتبر برابر با ۱۱ مهر در جشنواره هایفست اجرا خواهد شد.

کد مطلب 6962321

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