«اتهام به خود» در راه جشنواره هایفست

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «اتهام به خود» به نویسندگی پیتر هانتکه، کارگردانی و دراماتورژی حسین صفریان بحری و تهیه کنندگی سامان خلیلیان و با بازی ارسطو خوش‌رزم، ماریه ماشاللهی، کیمیا خلج، فردین رحمانپور در بیست و چهارمین دوره جشنواره بین المللی هایفست در کشور ارمنستان برای نخستین بار روی صحنه می‌رود.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «این نمایش درباره سرنوشت گریزناپذیر انسان است که از طریق کالبد و تجربیات چهار فرد به تصویر کشیده می‌شود و سیر هستی انسان را از تولد تا مرگ نشان می دهد.»

عوامل نمایش عبارتند از نمایشنامه‌ نویس: پیتر هانتکه، تهیه‌کننده: سامان خلیلیان، کارگردان و دراماتورژ: حسین صفریان‌بحری، بازیگران: ارسطو خوش‌رزم، ماریه ماشاالهی، کیمیا خلج، فردین رحمانپور، دستیار، کارگردان: امیرعلی حوزه حسینی، طراح لباس: مهرناز عباسی، مدیر صحنه: فاطمه شریفی‌فر، امور بین‌الملل: آلبرت بیگجانی، مجری طرح: زینب صفریان بحری، طراح پوستر: مرتضی فرهادنیا، موشن‌ گرافیک و تیزر: جاوید علی‌پور.

این نمایش شنبه سوم اکتبر برابر با ۱۱ مهر در جشنواره هایفست اجرا خواهد شد.