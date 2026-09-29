سعید پاکسرشت در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در یک سال گذشته نیروهای امدادی سازمان آتشنشانی یزد در مجموع ۵ هزار و ۵۶۲ عملیات امدادرسانی کردند که از این تعداد، یک هزار و ۶۵۷ مورد حریق و یک هزار و ۷۳۷ مورد حادثه بوده است.
وی افزود: بیشترین موارد حریق مربوط به حریق منازل مسکونی و پس از آن حریق واحدهای تجاری بوده است.
پاکسرشت با اشاره به عملیات نجات انجامشده در این مدت گفت: در یک سال گذشته ۸۴۴ نفر از شهروندان در حوادث و حریقها توسط نیروهای آتشنشانی نجات یافتند.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد درباره تماسهای سامانه ۱۲۵ نیز بیان کرد: طی یک سال گذشته ۱۱۵ هزار و ۱۳۸ تماس با سامانه ۱۲۵ برقرار شده که ۹۳ هزار و ۳۹ مورد آن تماسهای مزاحم بوده است.
وی ادامه داد: برخی افراد پس از برقراری تماس پاسخ نمیدهند، تنها تماس را برقرار کرده و قطع میکنند یا بهصورت مکرر با سامانه ۱۲۵ تماس میگیرند که این موضوع علاوه بر اشغال خطوط، میتواند روند پاسخگویی به تماسهای واقعی را مختل کند.
پاکسرشت از پیگیری قضایی تماسهای مزاحم خبر داد و گفت: در مواردی که یک شماره بهصورت مکرر ایجاد مزاحمت کند، موضوع به دادستانی اعلام میشود تا در صورت صدور مجوز قضایی، با فرد مزاحم برخورد شود.
وی افزود: امکان قرار دادن برخی شمارهها در فهرست سیاه وجود دارد، اما فعلاً از این اقدام بهصورت گسترده استفاده نمیکنیم، زیرا ممکن است فردی که در یک مقطع تماس مزاحم داشته، در زمان دیگری واقعاً به خدمات آتشنشانی نیاز پیدا کند.
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