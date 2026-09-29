به گزارش خبرنگار مهر، محمد مؤمنی پیشکسوت استقلال، در مراسم رونمایی از کتب تاریخ شفاهی ورزش در دوران هشت سال دفاع مقدس، ضمن تبریک و گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: این مناسبت‌ها یادآور ایستادگی، فداکاری و رشادت مردمی است که از جان و آسایش خود گذشتند تا ایران سرافراز و سربلند بماند.

او تأکید کرد: نسل جوان باید بداند امنیت و آرامش امروز به‌آسانی به دست نیامده و برای حفظ کشور انسان‌های بسیاری با ایمان، غیرت و ازخودگذشتگی پای کار ایستاده‌اند.

او افزود: باشگاه‌های ورزشی، به‌ویژه باشگاه‌های پرهوادار، ظرفیت زیادی برای زنده نگه‌داشتن این ارزش‌ها دارند. باشگاه‌ها می‌توانند در برنامه‌هایشان از رشادت‌ها و خاطرات رزمندگان یاد کنند و الگوهای اخلاقی و انسانی دوران دفاع مقدس را به نوجوانان و جوانان بشناسانند. چنین کاری به جوانان کمک می‌کند تا با فداکاری‌ها و ارزش‌های آن دوران آشنا شوند و آن‌ها را فراموش نکنند.

مؤمنی در ادامه از ادبیات و برخورد برخی مدیران ورزشی انتقاد کرد و گفت: گاهی دیده می‌شود مدیر یا بازیکن در شرایطی که عصبانی یا تحت فشار است، با لحنی نامناسب درباره یک باشگاه یا هواداران آن صحبت می‌کند. هیجان فوتبال و فشار مسابقه نباید توجیهی برای بی‌احترامی و به‌کاربردن واژه‌های تند باشد.

او تأکید کرد: مدیران و بازیکنان، به‌خصوص کسانی که در جایگاه مسئولیت قرار دارند، باید حتی در موقعیت‌های دشوار نیز مراقب گفتار و رفتارشان باشند و احترام به باشگاه‌ها و هواداران را حفظ کنند.

وی درباره وضعیت استقلال و دشواری‌ها و محدودیت‌هایی که این تیم با آن روبه‌روست صحبت کرد و گفت: همین شرایط می‌تواند به‌جای آنکه فقط مانع تلقی شود، فرصتی برای توجه بیشتر به آکادمی باشگاه و استفاده از بازیکنان جوان باشد.

او با اشاره به ترکیب استقلال گفت: تعدادی از بازیکنان جوان در تیم حضور دارند و لازم است به آن‌ها فرصت داده شود تا در کنار بازیکنان باتجربه رشد کنند و توانایی‌هایشان را نشان دهند.

او از سهراب بختیاری‌زاده نیز تمجید کرد و گفت: بختیاری‌زاده از نظر دانش فنی و فوتبالی شرایط خوبی دارد. رفتار حرفه‌ای نشان می‌دهد و به بازیکنان جوان اعتماد می‌کند. این شیوه می‌تواند به جوان‌ها فرصت رشد بدهد و کمک کند باشگاه در کنار استفاده از بازیکنان باتجربه، نیروهای تازه‌ای را هم پرورش دهد. البته جوان‌گرایی باید همراه با تجربه و تدبیر باشد و صرفاً به حضور بازیکنان جوان محدود نشود.

گوینده همچنین گفت باشگاه نباید وابسته به نام یک فرد یا حضور یک چهره خاص باشد. موفقیت و پیشرفت استقلال به کار جمعی و همکاری همه ارکان باشگاه نیاز دارد؛ از مدیریت و کادر فنی گرفته تا بازیکنان و مجموعه‌های دیگر. او افزود: اگر هر بخش وظیفه خود را درست انجام دهد و بازیکنان نیز در زمین عملکرد مناسبی داشته باشند، تیم می‌تواند مسیر موفقیت را طی کند.

در پایان، او درباره سن و تجربه بازیکنان تیم ملی نیز توضیح داد که حضور جوانان در فوتبال باشگاهی اهمیت زیادی دارد، چون بازیکنانی که به‌تدریج فرصت بازی می‌گیرند و تجربه کسب می‌کنند، در آینده می‌توانند گزینه‌های بهتری برای تیم ملی باشند. بنابراین، استفاده از بازیکنان جوان در باشگاه‌ها، در کنار حفظ بازیکنان باتجربه، می‌تواند به پرورش نسل بعدی فوتبال کشور کمک کند و پشتوانه مناسبی برای تیم ملی به وجود آورد.