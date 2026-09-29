پیرصالحی: باید جوانان را به آینده امیدوار کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی در جلسه شورای مدیران سازمان غذا و دارو با اشاره به شرایط دشوار کشور اظهار کرد: تحریمها، مشکلات اقتصادی و مسائل مختلف سالها است وجود داشته و در مقاطعی تشدید شده است، اما کشور از بحرانهای مختلف عبور کرده و همچنان مسیر فعالیت و پیشرفت ادامه دارد.
وی افزود: مسئله اصلی فقط مشکلات اقتصادی یا مسائل حوزه دارو و تجهیزات نیست؛ یکی از دغدغههای مهم، کاهش امید در میان جوانان و افزایش تمایل به مهاجرت است. باید تلاش کنیم امید به آینده را در نسل جوان حفظ کنیم.
رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد: جوانان باید بدانند که در این کشور امکان کار، خلاقیت، نوآوری و ساختن وجود دارد و میتوانند آینده خود را با تکیه بر دانش و توانمندیهایشان در همین کشور بسازند.
پیرصالحی با تأکید بر نقش مدیران و مسئولان در ایجاد امید در نسل جوان، گفت: اگر جوان با ایده و انگیزه برای فعالیت در حوزه سلامت وارد سازمان غذا و دارو میشود، نباید در نخستین مواجهه با مقررات و فرآیندهای اداری دلسرد شود. وظیفه ما این است که مسیر را برای او روشن و تا حد امکان هموار کنیم.
وی ادامه داد: بسیاری از شرکتهای دانشبنیان با چند جوان دانشجو و با یک ایده آغاز میشوند. این جوانان ممکن است با فرآیندهای اداری و مقررات آشنایی نداشته باشند، اما نباید پیچیدگیهای اداری باعث شود انگیزه و امید خود را از دست بدهند.
رئیس سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: حمایت از جوانان به معنای کنار گذاشتن ضوابط نیست، بلکه باید در چارچوب قانون، راهنمایی و همراهی لازم را انجام دهیم تا ایدههای علمی و نوآورانه آنان فرصت تبدیل شدن به محصول و خدمت را پیدا کند.
پیرصالحی تأکید کرد: اگر میخواهیم جوانان به آینده امیدوار باشند، باید نمونههای موفقی از امکان پیشرفت، تولید و نوآوری در کشور پیش روی آنان قرار دهیم. جوان باید احساس کند تلاش علمی و حرفهای او میتواند به نتیجه برسد و برای جامعه اثرگذار باشد.
رئیس سازمان غذا و دارو، حفظ امید جوانان و فراهم کردن زمینه برای فعالیت، نوآوری و نقشآفرینی آنان را از مهمترین مسئولیتهای مدیران و مسئولان دانست.
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