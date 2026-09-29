آغاز به کار دبیرخانه هفدهمین جشنواره سراسری داستان رضوی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه آغاز به کار هفدهمین جشنواره سراسری داستان رضوی با حضور میثم محتشم‌آرا مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان و فرشید فلاح لاله‌زاری مدیرعامل بنیاد بین‌المللی امام رضا (ع) برگزار شد.

در این نشست بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای سطح کیفی هفدهمین دوره جشنواره تأکید شد.

لرستان بار دیگر میزبان جشنواره داستان رضوی شد

میثم محتشم‌آرا در این جلسه با ابراز خرسندی از میزبانی دوباره لرستان از جشنواره سراسری داستان رضوی، اظهار کرد: امروز به یمن نام مبارک حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع)، یکی از بهترین روزهای کاری ماست و استان لرستان بار دیگر میزبان این رویداد ارزشمند فرهنگی شده است.

وی افزود: عطر رضوی بار دیگر در فضای استان طنین‌انداز شده و امیدواریم برگزاری این جشنواره بتواند زمینه‌ساز تقویت فرهنگ و ادبیات رضوی در کشور باشد.

روایت محتشم‌آرا از تأملی درباره لقب «ثامن‌الحجج»

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی تأملات شخصی و معرفتی درباره القاب امام هشتم (ع)، گفت: در یکی از تشرف‌ها به حرم مطهر امام رضا (ع)، این پرسش برایم مطرح شد که چرا لقب «ثامن‌الحجج» برای امام هشتم (ع) به کار می‌رود.

محتشم‌آرا ادامه داد: پاسخ زیبایی در این زمینه دریافت کردم که بیانگر جایگاه خاص امام رضا (ع) در میان اهل‌بیت (ع) است؛ چراکه در میان فرق مختلف، گروه‌های پنج‌امامی و هفت‌امامی وجود دارند، اما لقب «ثامن‌الحجج» که به امام هشتم اختصاص یافته، نشان‌دهنده جایگاه متمایز و خاص ایشان در میان اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) است.

تلاش برای ارتقای کیفیت هفدهمین دوره جشنواره

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از راهبردهای جدید در برگزاری این دوره از جشنواره، تصریح کرد: امروز با حضور فرشید فلاح لاله‌زاری و سایر همکاران، دبیرخانه هفدهمین جشنواره سراسری داستان رضوی رسماً فعالیت خود را آغاز می‌کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما این است که با بهره‌گیری از منویات ارزشمند مدیرعامل بنیاد بین‌المللی امام رضا (ع) و پیشنهادهای سایر دوستان، نقاط قوت دوره‌های پیشین را تقویت و کاستی‌های احتمالی را برطرف کنیم.

امید به برگزاری جشنواره‌ای در شأن امام رضا (ع)

محتشم‌آرا با بیان اینکه تلاش مجموعه برگزارکننده، برگزاری رویدادی شایسته نام امام رضا (ع) است، گفت: امیدواریم با همت و مدد امام رضا (ع)، هفدهمین جشنواره سراسری داستان رضوی در سطحی شایسته برگزار شود.

وی در پایان ضمن شکرگزاری برای توفیق خدمت در این مسیر، ابراز امیدواری کرد: این جشنواره بتواند گامی مؤثر در ترویج فرهنگ و ادبیات رضوی در کشور بردارد.