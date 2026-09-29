۸ لکه صنعتی ری در مسیر تبدیل به شهرک صنعتی رسمی

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عسگری، ظهر سه‌شنبه، در حاشیه بازدید استاندار تهران از ری اظهار داشت: ساماندهی لکه‌های صنعتی یکی از برنامه‌های مهم اقتصادی استان تهران است و این موضوع در شهرستان ری نیز با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: در استان تهران ساماندهی ۳۸ لکه صنعتی در دستور کار قرار دارد که ۱۲ لکه آن در شهرستان ری واقع شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران ادامه داد: از مجموع ۱۲ لکه صنعتی شهرستان ری، ۸ لکه مراحل قانونی ساماندهی را طی کرده‌اند.

عسگری گفت: این واحدها نسبت به ثبت شرکت‌های خدماتی، برگزاری مجمع و انتخاب مشاور برای تهیه طرح‌های جامع و زیست‌محیطی اقدام کرده‌اند.

وی با اشاره به وضعیت چهار لکه صنعتی باقی‌مانده بیان کرد: این موارد به دلیل برخی مسائل حقوقی یا همکاری نکردن تعدادی از صاحبان صنایع با موانعی مواجه هستند که فرماندار و مدیران شهرستان پیگیری رفع آنها را در دستور کار دارند.

معاون اقتصادی استاندار تهران خاطرنشان کرد: هدف این است که چهار لکه باقی‌مانده نیز در کنار هشت لکه دیگر ساماندهی شوند و در نهایت زمینه تبدیل آنها به شهرک‌های صنعتی رسمی فراهم شود.

عسگری همچنین از اجرای مصوبات اقتصادی شورای برنامه‌ریزی استان در شهرستان ری خبر داد و گفت: بخش عمده مصوبات اقتصادی این شورا اجرایی شده و تنها یک مورد برای تعیین تکلیف نهایی باقی مانده است.

وی همچنین از افتتاح یک مجموعه تولیدی با سرمایه‌گذاری بیش از ۲ هزار میلیارد تومان در شهرستان ری خبر داد و افزود: این واحد در حوزه محصولات کودک فعالیت دارد و برای حدود ۲۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.