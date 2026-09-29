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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۰

۸ لکه صنعتی ری در مسیر تبدیل به شهرک صنعتی رسمی

۸ لکه صنعتی ری در مسیر تبدیل به شهرک صنعتی رسمی

ری- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران، از قرار گرفتن ۸ لکه صنعتی شهرستان ری در مسیر تبدیل به شهرک‌های صنعتی رسمی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عسگری، ظهر سه‌شنبه، در حاشیه بازدید استاندار تهران از ری اظهار داشت: ساماندهی لکه‌های صنعتی یکی از برنامه‌های مهم اقتصادی استان تهران است و این موضوع در شهرستان ری نیز با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: در استان تهران ساماندهی ۳۸ لکه صنعتی در دستور کار قرار دارد که ۱۲ لکه آن در شهرستان ری واقع شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران ادامه داد: از مجموع ۱۲ لکه صنعتی شهرستان ری، ۸ لکه مراحل قانونی ساماندهی را طی کرده‌اند.

عسگری گفت: این واحدها نسبت به ثبت شرکت‌های خدماتی، برگزاری مجمع و انتخاب مشاور برای تهیه طرح‌های جامع و زیست‌محیطی اقدام کرده‌اند.

وی با اشاره به وضعیت چهار لکه صنعتی باقی‌مانده بیان کرد: این موارد به دلیل برخی مسائل حقوقی یا همکاری نکردن تعدادی از صاحبان صنایع با موانعی مواجه هستند که فرماندار و مدیران شهرستان پیگیری رفع آنها را در دستور کار دارند.

معاون اقتصادی استاندار تهران خاطرنشان کرد: هدف این است که چهار لکه باقی‌مانده نیز در کنار هشت لکه دیگر ساماندهی شوند و در نهایت زمینه تبدیل آنها به شهرک‌های صنعتی رسمی فراهم شود.

عسگری همچنین از اجرای مصوبات اقتصادی شورای برنامه‌ریزی استان در شهرستان ری خبر داد و گفت: بخش عمده مصوبات اقتصادی این شورا اجرایی شده و تنها یک مورد برای تعیین تکلیف نهایی باقی مانده است.

وی همچنین از افتتاح یک مجموعه تولیدی با سرمایه‌گذاری بیش از ۲ هزار میلیارد تومان در شهرستان ری خبر داد و افزود: این واحد در حوزه محصولات کودک فعالیت دارد و برای حدود ۲۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.

کد مطلب 6962372

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