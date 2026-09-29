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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۰

وصول ۲۴ هزار و ۸۷۱ میلیارد ریال از مطالبات برق منطقه‌ای در یزد

وصول ۲۴ هزار و ۸۷۱ میلیارد ریال از مطالبات برق منطقه‌ای در یزد

یزد- با نظارت و پیگیری دادستانی یزد و همکاری سازمان بازرسی، ۲۴ هزار و ۸۷۱ میلیارد ریال از مطالبات شرکت برق منطقه‌ای یزد در بازه ۲۰ تیر تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ وصول شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، در پی پیگیری‌های مستمر برای تعیین تکلیف مطالبات شرکت برق منطقه‌ای یزد، جلسات هفتگی وصول مطالبات و نشست‌های مشترک با شرکت توانیر و مشترکان بدهکار برگزار و راهکارهای پرداخت، تقسیط و تسویه بدهی‌ها بررسی شد.

در این فرآیند، بخشی از مطالبات از طریق پرداخت نقدی، ارائه چک و تهاتر وصول و برای تعیین تکلیف سایر بدهی‌ها نیز توافق‌نامه‌های لازم تنظیم شد.

دادستانی یزد با تأکید بر ضرورت استمرار خدمات عمومی و صیانت از حقوق عامه، بر پرداخت به‌موقع مطالبات دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله آب، برق و گاز تأکید کرده است.

بر اساس این گزارش، پیگیری وصول مطالبات دستگاه‌های خدمات‌رسان، ضمن حمایت از تولید و فعالیت‌های اقتصادی، ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6962338

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