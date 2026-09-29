به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، در پی پیگیری‌های مستمر برای تعیین تکلیف مطالبات شرکت برق منطقه‌ای یزد، جلسات هفتگی وصول مطالبات و نشست‌های مشترک با شرکت توانیر و مشترکان بدهکار برگزار و راهکارهای پرداخت، تقسیط و تسویه بدهی‌ها بررسی شد.

در این فرآیند، بخشی از مطالبات از طریق پرداخت نقدی، ارائه چک و تهاتر وصول و برای تعیین تکلیف سایر بدهی‌ها نیز توافق‌نامه‌های لازم تنظیم شد.

دادستانی یزد با تأکید بر ضرورت استمرار خدمات عمومی و صیانت از حقوق عامه، بر پرداخت به‌موقع مطالبات دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله آب، برق و گاز تأکید کرده است.

بر اساس این گزارش، پیگیری وصول مطالبات دستگاه‌های خدمات‌رسان، ضمن حمایت از تولید و فعالیت‌های اقتصادی، ادامه خواهد داشت.