حسن وحید در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان اظهار کرد: با شتاب‌دهی دولت، اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری از متوسط حدود ۲۵۰ هزار هکتار در سال به حدود ۶۰۰ هزار هکتار در سال گذشته رسیده و امسال نیز بیش از این سطح پیش‌بینی می‌شود.

وی درخصوص آمادگی در برابر پدیده اقلیمی النینو در ماه‌های پیش رو خاطرنشان کرد: بارش‌های حدی در شرایط ال‌نینو محتمل است اما باید به‌جای مدیریت بحران، به مدیریت ریسک بپردازیم؛ یعنی پیش از وقوع خسارت، موضوع را درست مدیریت کنیم.

معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی کشور ادامه داد: طرح‌های احیای مراتع و جنگل‌ها و پروژه‌های آبخیزداری و آبخوانداری از ابزارهای اصلی سازمان منابع طبیعی در این زمینه است.

وحید افزود: با تصمیم دولت، به‌ویژه در حوزه محرومیت‌زدایی، سال گذشته حدود ۶۰۰ هزار هکتار اجرا شد که بیش از دو برابر متوسط قبلی کشور است و امسال این شتاب بیشتر می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: جلساتی با سازمان مدیریت بحران کشور برگزار شده تا هماهنگی با وزارت نیرو در مدیریت رودخانه‌ها و حوزه‌های آبخیز تقویت شود.

معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی کشور با بیان اینکه دولت هم شتاب‌دهی و هم منابع مصوب را تنظیم و ابلاغ کرده تا این شرایط به فرصتی برای تقویت سفره‌های آب زیرزمینی و کاهش خسارت تبدیل شود، گفت: مساحت امسال هنوز قطعی نشده اما بر اساس مصوبات، بیش از ۶۰۰ هزار هکتار آبخیزداری و آبخوانداری انجام خواهد شد و در طول برنامه هفتم نتایج بهتری انتظار می‌رود.

۲۸ میلیون هکتار از سطح کشور سیل‌خیز است

وحید درباره مناطق اولویت‌دار برای اجرای طرح‌های آبخیزداری گفت: حدود ۲۸ میلیون هکتار از سطح کشور جزو مناطق بحرانی و سیل‌خیز است و بیش از هشت هزار و ۶۰۰ شهر، روستا و سکونتگاه درگیر این مسئله هستند.

وی با بیان اینکه وضعیت دشت‌ها و سفره‌های آب زیرزمینی نیز مطلوب نیست، اضافه کرد: اگر از این فرصت درست استفاده شود، بخش زیادی از بحران‌های زیست‌محیطی این حوزه قابل کاهش است.

معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منلبع طبیعی کشور در خصوص میزان اعتبارات تخصیص یافته برای طرح‌های آبخیزداری سال جارب، گفت: جزئیات اعتباری پس از ابلاغ رسمی اعلام می‌شود اما سطح اجرا قطعاً بیش از ۶۰۰ هزار هکتار خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان امروز سه‌شنبه هفتم مهرماه میزبان کارگروه ملی مدیریت چرا و ساماندهی کوچ قشلاق ۱۱ استان کشور با حضور مدیران ملی و استانی بود.