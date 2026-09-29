مراسم رونمایی از ۱۱ جلد کتاب تاریخ شفاهی ورزش برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر ، مراسم رونمایی از ۱۱ جلد کتاب منتشر شده در حوزه دستاوردهای تاریخ شفاهی ورزش در ۸ سال دفاع مقدس امروز (سه شنبه ۷ مهر) در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد.



در این مراسم محمدتابع رئیس آکادمی ملی المپیک، عبدالحمید احمدی رئیس انجمن ورزش نویسان، محمدرضا داورزنی عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک، سردار قاسم قاسمی، مهدی میرجلیلی رئیس سازمان بسیج ورزشکاران کشور، مهرعلی باران چشمه رئیس فدراسیون کشتی پهلوانی و باستانی حضور داشتند.



محمدرضا داورزنی عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک در ابتدای این مراسم با اشاره به شکل‌گیری فعالیت‌های ورزشی در سپاه و بسیج پس از آغاز جنگ تحمیلی گفت: در ماه‌های نخست جنگ فعالیت ورزشی چندانی در سپاه و بسیج وجود نداشت و ساختار لشکرها نیز مانند سال‌های بعد شکل نگرفته بود. از اواخر سال ۱۳۵۹ نیازهای جنگ به‌تدریج مشخص کرد که چه آموزش‌هایی باید برای رزمندگان در نظر گرفته شود.



وی افزود: شرایط مناطق مختلف از جمله کردستان و جبهه‌های جنوب تعیین می‌کرد که رزمندگان چه دوره‌هایی را بگذرانند. در آن زمان شماری از افرادی که برای برنامه‌ریزی و برگزاری دوره‌های آموزشی کمک می‌کردند در این جلسه حضور دارند. آموزش‌ها نیز متناسب با مأموریت نیروها طراحی می‌شد.

داورزنی گفت: در کردستان و مناطق غربی کشور به آموزش کوهنوردی نیاز داشتیم. آموزش شنا نیز برای رزمندگان اهمیت داشت؛ در آن مقطع استخرهای سرپوشیده در کشور بسیار محدود بود و هدف این بود که نیروها دست‌کم بتوانند با جلیقه خود را نجات دهند. این آموزش‌ها به‌تدریج در ساختار یگان‌ها جای گرفت و به ارتقای توان رزم نیروهایی کمک کرد که قرار بود به عملیات اعزام شوند.



وی ادامه داد: در کنار آموزش‌های مرتبط با مأموریت‌های جنگی ورزش‌هایی مانند ورزش باستانی، فوتبال و والیبال نیز در یگان‌ها رواج داشت. بسیاری از فرماندهانی که امروز در میان ما نیستند و به شهادت رسیده‌اند پیش از جنگ و حتی پیش از انقلاب ورزشکار بودند؛ برخی فوتبالیست یا کشتی‌گیر بودند و در دوران جنگ نیز متناسب با شرایط ورزش را ادامه می‌دادند.



وی با اشاره به نقش ورزشکاران در دوران دفاع مقدس و پس از آن گفت: شمار زیادی از رزمندگانی که در مناطق عملیاتی حضور داشتند ورزشکار بودند و برخی از آن‌ها بعدها وارد عرصه ورزش قهرمانی شدند و در میدان‌های بین‌المللی نام و عزت ایران را به نمایش گذاشتند. امروز نیز وقتی ورزشکاران پرچم کشور را بالا می‌برند و پس از موفقیت سلام نظامی می‌دهند می‌توان این را ادامه راه رزمندگان انقلاب دانست.



داورزنی افزود: امام شهدا از حامیان ورزش در دوران دفاع مقدس و پس از آن بودند و در حوزه‌های مختلف ورزشکاران را تشویق می‌کردند. دوستان قدیمی‌تر به یاد دارند که گاهی تأکید می‌شد بیش از قهرمانی باید به پهلوانی توجه کرد اما در نهایت روشن شد که ورزش همگانی و ورزش قهرمانی دو بال حرکت ورزش کشور هستند.



وی گفت: مدال‌آوران و قهرمانان مسیر را از پایه آغاز می‌کنند و با تلاش به قله‌هایی مانند قهرمانی آسیا و المپیک می‌رسند. امروز دختران ورزشکار نیز در این مسیر حضور دارند. در حالی که در گذشته گاهی با ورزش کردن دختران مخالفت می‌شد یا به آن‌ها تذکر می‌دادند. به‌تدریج حضور بانوان ورزشکار نشان داد که می‌توانند با رعایت حجاب در عرصه‌های ورزشی فعالیت کنند و افتخارآفرین باشند.



مهرعلی باران‌چشمه رئیس فدراسیون کشتی پهلوانی و زورخانه‌ای نیز در ادامه مراسم با گرامیداشت هفته دفاع مقدس این ایام را یادآور ایثار و فداکاری شهدا دانست و گفت: ورزش باستانی در دوران دفاع مقدس جایگاه ویژه‌ای داشت. رزمندگان در زمان‌های غیرعملیاتی به این ورزش می‌پرداختند و در استان کرمانشاه نیز ورزش باستانی میان نیروهای دفاع مقدس رواج داشت.



باران‌چشمه شهید ابراهیم هادی را از الگوهای برجسته ورزش باستانی و فرهنگ پهلوانی معرفی کرد و با اشاره به توجه امام خمینی(ره) به این ورزش گفت: ورزش باستانی تنها فعالیتی ورزشی نیست بلکه بخشی از فرهنگ ایرانی و اسلامی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.



او همچنین از مسئولان به‌ویژه استانداران خواست برای توسعه این ورزش و ساخت زورخانه در شهرهایی که از این زیرساخت برخوردار نیستند، اقدام کنند.

در پایان این مراسم از خانواده شهدای هشت سال دفاع مقدس تقدیر و تجلیل به عمل آمد.