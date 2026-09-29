آغاز ثبت نام در فراخوان جذب هیئت علمی دانشگاه آزاد از چهارشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محمد صادق ضیایی قائم مقام رییس دانشگاه در امور جذب هیت علمی، ممیزه و هیئت امنای استان های دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه فراخوان جذب اعضای هیئت علمی پیوسته نوبت اول سال ۱۴۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی از فردا آغاز می شود، گفت: متقاضیان جذب هیئت علمی پیوسته می توانند از فردا چهارشنبه مورخ ۸ مهرماه با مراجعه به سامانه ساجد به نشانی https://sajed.iau.ir نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.

وی درباره ظرفیت‌های این فراخوان افزود: در این دوره از فراخوان نیازسنجی گسترده‌ای صورت گرفته که بر اساس آن، ۴۱۲ نفر در ۳۹۰ رشته‌ گرایش برای گروه‌های غیرپزشکی و معارف اسلامی، و ۶۴۸ نفر در ۵۵۲ رشته‌گرایش برای گروه پزشکی جذب دانشگاه خواهند شد.