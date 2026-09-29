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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۱

ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، بخش جدایی‌ناپذیر از قلمرو ایران‌اند

ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، بخش جدایی‌ناپذیر از قلمرو ایران‌اند

معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه گفت: ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، بخش جدایی‌ناپذیر از قلمرو ایران‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس نوشت: تکرار ادعاهای بی‌اساس درباره جزایر ایرانی، حتی از تریبون مجمع عمومی، واقعیت را تغییر نمیدهد. ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، بخش جدایی‌ناپذیر از قلمرو ایران‌اند. مقامات اماراتی باید به جای تکرار ادعاهای واهی، به الزامات حسن همجواری و واقعیت های تاریخی و حقوقی منطقه پایبند باشند.

کد مطلب 6962285
نفیسه عبدالهی

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