به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس نوشت: تکرار ادعاهای بی‌اساس درباره جزایر ایرانی، حتی از تریبون مجمع عمومی، واقعیت را تغییر نمیدهد. ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، بخش جدایی‌ناپذیر از قلمرو ایران‌اند. مقامات اماراتی باید به جای تکرار ادعاهای واهی، به الزامات حسن همجواری و واقعیت های تاریخی و حقوقی منطقه پایبند باشند.